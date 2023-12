Pecco Bagnaia (Ducati): "Barcelona foi muito difícil".

Francesco "Pecco" Bagnaia venceu a estreia ao sprint na abertura da época em Portimão e seguiu-se com mais três vitórias na distância curta em Austin, Mugello e Spielberg. No entanto, os sábados foram maioritariamente dominados pelo seu rival Jorge Martin, especialmente na segunda metade da época. "No início, os sprints salvaram-me um pouco, mas no final colocaram-me em apuros", disse o piloto da Ducati.

Os pontos de sprint puro para a temporada de 2023 também mostram isso:

1º Martin, 168 pontos. 2. Bagnaia 140. 3. Binder 109. 4. Bezzecchi 87. 5. Marini 54. 6. Viñales 54. 7. Alex Márquez 50. 8. Aleix Espargaró 48. 9. Miller 47. 10. Marc Márquez 38. 11. Zarco 37. 12. Di Giannantonio 19. 13. Quartararo 19. 14. Oliveira 14. 15. Bastianini 13. 16. Pedrosa 10. 17. Rins 9. 18. Morbidelli 7. 19. Pol Espargaró 4. 20. Augusto Fernández 3. 21. Raúl Fernández 1.

Basicamente, Bagnaia prefere poder contar com as suas forças no domingo de corrida. "A corrida de GP é no domingo e é importante estar forte nessa corrida. Mas como há duas corridas com situações diferentes no Campeonato do Mundo, teremos certamente de dar um passo em frente. Durante metade da época, perdi pontos no sábado e ganhei pontos no domingo... Temos de melhorar", sublinhou o agora 28 vezes vencedor de GP (18 delas no MotoGP).

O italiano de 26 anos identificou o seu acidente horrível pouco depois do início do GP da Catalunha como o ponto crucial da época, quando caiu com força enquanto liderava e foi atingido nas pernas por Brad Binder, que seguia atrás. "Barcelona atrasou-nos. A partir desse momento, tive muitas dificuldades - ainda não em Misano, porque só uma semana depois é que me preocupei sobretudo em conseguir andar de moto porque estava com muitas dores. Mas depois desse momento tive algumas dificuldades com a minha velocidade, na qualificação e no sprint. Ao longo da segunda metade da época, tive sempre dificuldades no sprint, nunca fui tão rápido como esperava ou como na primeira metade da época. No próximo ano vou ter de melhorar, mas já demos um grande passo em frente nas últimas corridas."

Olhando para trás, o agora bicampeão de MotoGP admite abertamente: "Barcelona foi difícil, muito difícil. A queda em si já foi muito violenta, mais o facto de o Brad ter passado por cima das minhas pernas. Isso foi ainda mais assustador. Tive sorte por o Enea [Bastianini] ter caído na primeira curva e ter tirado cinco pilotos da corrida."

"Tive sorte, tive muita sorte", reconhece Bagnaia. "E também tive sorte por ter a corrida seguinte uns dias depois. Por isso preparei tudo para estar pronto para Misano - não estava realmente pronto porque não conseguia mexer o joelho." Apesar das dores no cóccix e de um grande hematoma no joelho direito, lutou por dois terceiros lugares em casa. "Felizmente, consegui correr e os dois lugares no pódio ajudaram-me a concentrar-me apenas no campeonato do mundo. Mas foi um momento muito difícil. Penso que foi também uma boa lição para me aperfeiçoar, mas também tive muita sorte."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.