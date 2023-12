El documental de ALEX lo demuestra: El veto de Yamaha al acuerdo con Márquez

Los atentos lectores de SPEEDWEEK.com recordarán que Alex Márquez estuvo a punto de cambiar a Petronas Sprinta para el Mundial de Moto2 de 2020 en el verano de 2019. Esto estaba vinculado a la opción de unirse al equipo cliente Yamaha MotoGP de la escuadra malaya en 2021.

Sin embargo, como es bien sabido, esto nunca llegó a materializarse. Lo que nadie quiso confirmar oficialmente en su momento por razones diplomáticas, la película "ALEX" de DAZN lo muestra ahora claramente: Yamaha rechazó terminantemente un acuerdo de MotoGP con el hermano de Marc Márquez, figura de Honda desde hace mucho tiempo.

En el documental dedicado a él, el español, que ahora tiene 27 años, revela en retrospectiva: "2019 fue mi quinto año en Moto2 y estaba cansado de que me criticaran por ello. Llevaba años queriendo subir a MotoGP y a mitad de temporada en Brno me ofrecieron otro año en Moto2 y luego -creo- dos años en MotoGP con el Petronas Yamaha". Fabio Quartararo estaba luchando delante, me gustaba la moto y pensé que se adaptaría bien a mi estilo de pilotaje. Pero por x razón no funcionó. No lo llamaría veto, pero no hubo OK de Yamaha, dieron su OK para un año de Moto2 con Petronas, pero no para los dos años de MotoGP. Todo sucedió muy rápido, de una semana a otra, pero dada la situación, decidí con mi equipo no hacerlo y quedarme un año más con Marc VDS".

Razlan Razali también da su opinión en la película de DAZN, mostrando incluso una foto en su smartphone que documenta el momento en el que se llegó realmente a un acuerdo con Alex Márquez. "Yo era el director del equipo Petronas Sepang Racing Team. En 2019 teníamos una moto en Moto2, pero Dorna nos dio una segunda plaza para 2020. Me gustaba Alex Márquez, estaba en mi lista de candidatos. Así que mantuvimos algunas reuniones secretas y firmamos en el motorhome de Márquez para que pilotara para nosotros en Moto2 durante un año y luego dejar que Alex subiera a MotoGP con nosotros en 2021, tan pronto como Fabio Quartararo se hubiera trasladado al equipo de fábrica."

"Firmamos en agosto de 2019, a las 10 de la noche", entró en detalles Razali. "Le dije a Yamaha que ficharía a Alex Márquez para Moto2 y luego para MotoGP. Pero Yamaha me contestó: 'No, ningún miembro de la familia Márquez puede venir a Yamaha'. Pregunté: '¿Por qué? Este es mi equipo...' Pero fue por Marc Márquez y lo que había pasado en 2015. Se convirtió en un asunto personal para ellos".

Sin embargo, el propio Marc Márquez también hizo hincapié en este tema: "Más que la rivalidad con Valentino Rossi, era una rivalidad con Yamaha, nunca hablamos mucho con Lin Jarvis... Es una pena que en el paddock pasen estas cosas, porque da igual si eres pariente o amigo, hay que separar estas cosas. Y puedo decir que muchos amigos hablan más a nivel técnico que mi hermano y yo".

En 2024, los hermanos Márquez podrán volver a compartir todos los secretos como compañeros de equipo en Gresini Ducati, al igual que en 2020, cuando Alex Márquez se hizo un hueco en la categoría de MotoGP tras la retirada prematura de Jorge Lorenzo, junto a Marc Márquez en el equipo oficial Repsol Honda.