Le documentaire d'ALEX montre : Veto de Yamaha sur le deal Márquez

Les lecteurs attentifs de SPEEDWEEK.com se souviendront qu'Alex Márquez était sur le point de rejoindre Petronas Sprinta pour le championnat du monde Moto2 2020 à l'été 2019. L'option de rejoindre l'équipe cliente Yamaha MotoGP de l'entreprise malaisienne à partir de 2021 était liée à cette décision.

Mais comme chacun sait, cela n'a jamais été le cas. Ce que personne ne voulait confirmer officiellement à l'époque pour des raisons diplomatiques, le film "ALEX" de DAZN le montre désormais clairement : Yamaha a refusé catégoriquement un accord MotoGP avec le frère de Marc Márquez, la figure de proue de Honda depuis de nombreuses années.

L'Espagnol, aujourd'hui âgé de 27 ans, révèle rétrospectivement dans le documentaire qui lui est consacré : "2019 était ma cinquième année en Moto2 et j'en avais assez d'être critiqué pour cela. Cela faisait des années que je voulais passer en MotoGP et à mi-saison, on m'a proposé à Brno de faire une année supplémentaire en Moto2 puis, je crois, deux ans en MotoGP avec Petronas Yamaha. Fabio Quartararo se battait en tête, la moto me plaisait et je pensais qu'elle conviendrait bien à mon style de pilotage. Mais pour x raisons, cela n'a pas fonctionné. Je n'appellerais pas cela un veto, mais il n'y a pas eu d'accord de la part de Yamaha, qui a donné son accord pour une année de Moto2 avec Petronas, mais pas pour les deux années de MotoGP. Tout s'est passé très vite, d'une semaine à l'autre, mais vu la situation, j'ai décidé avec mon équipe de ne pas le faire et de rester une année de plus chez Marc VDS".

Razlan Razali a également pris la parole dans le film de DAZN, montrant même une photo sur son smartphone documentant le moment où un accord avait en fait été trouvé avec Alex Márquez. "J'étais le team manager de l'équipe Petronas Sepang Racing. En 2019, nous avions une moto en Moto2, mais pour 2020, Dorna nous a donné un deuxième créneau. J'aime bien Alex Márquez, il était sur ma liste de candidats. Nous avons donc tenu quelques réunions secrètes et signé dans le motorhome des Márquez pour qu'il roule pour nous en Moto2 pendant un an, puis pour qu'Alex monte avec nous en MotoGP en 2021, une fois que Fabio Quartararo aurait rejoint l'équipe d'usine".

"Nous avons signé en août 2019, à 22 heures", a détaillé Razali. "J'ai dit à Yamaha que j'allais engager Alex Márquez pour le Moto2, puis pour le MotoGP. Mais Yamaha m'a répondu : 'Non, aucun membre de la famille Márquez ne peut venir chez Yamaha'. J'ai demandé : 'Pourquoi ? C'est mon équipe...' Mais c'était à cause de Marc Márquez et de ce qui s'était passé en 2015. C'est devenu une affaire personnelle pour eux".

Marc Márquez lui-même a toutefois souligné à ce sujet : "Plus que la rivalité avec Valentino Rossi, il s'agissait d'une rivalité avec Yamaha, nous n'avons jamais beaucoup parlé avec Lin Jarvis... C'est dommage que ce genre de choses se passe dans le paddock, car peu importe que l'on soit parent ou ami, il faut séparer ces choses. Et je peux dire que beaucoup d'amis échangent plus au niveau technique que mon frère et moi ne le faisons".

En 2024, les frères Márquez pourront de toute façon à nouveau partager tous les secrets en tant que coéquipiers Gresini Ducati - comme en 2020, lorsqu'Alex Márquez a finalement trouvé un chemin vers la classe MotoGP aux côtés de Marc Márquez dans l'équipe d'usine Repsol-Honda après le retrait prématuré de Jorge Lorenzo.