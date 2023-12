Il documentario di ALEX mostra: Veto della Yamaha all'accordo con Márquez

I lettori attenti di SPEEDWEEK.com ricorderanno che Alex Márquez stava per passare alla Petronas Sprinta per il Campionato del Mondo Moto2 2020 nell'estate del 2019. A ciò era legata l'opzione di entrare a far parte del team clienti Yamaha MotoGP della squadra malese nel 2021.

Come è noto, però, questo non si è mai concretizzato. Ciò che all'epoca nessuno voleva confermare ufficialmente per motivi diplomatici, il filmato di DAZN "ALEX" lo mostra ora chiaramente: la Yamaha ha rifiutato categoricamente un accordo per la MotoGP con il fratello di Marc Márquez, storico pilota Honda.

Nel documentario a lui dedicato, l'ormai 27enne spagnolo rivela a posteriori: "Il 2019 era il mio quinto anno in Moto2 ed ero stanco di essere criticato per questo. Da anni volevo passare alla MotoGP e a metà stagione a Brno mi è stato offerto un altro anno in Moto2 e poi - credo - due anni in MotoGP con Petronas Yamaha". Fabio Quartararo lottava in testa, mi piaceva la moto e pensavo che si sarebbe adattata bene al mio stile di guida. Ma per qualche ragione non ha funzionato. Non lo definirei un veto, ma non c'è stato l'ok della Yamaha, che ha dato il suo ok per un anno di Moto2 con Petronas, ma non per i due anni di MotoGP. È successo tutto molto velocemente, da una settimana all'altra, ma vista la situazione, ho deciso con il mio team di non farlo e di rimanere con Marc VDS per un altro anno".

Anche Razlan Razali dice la sua nel filmato di DAZN, mostrando addirittura una foto sul suo smartphone che documenta il momento in cui è stato effettivamente raggiunto un accordo con Alex Márquez. "Ero il team manager del Petronas Sepang Racing Team. Nel 2019 avevamo una moto in Moto2, ma la Dorna ci ha dato un secondo slot per il 2020. Mi piaceva Alex Márquez, era nella mia lista di candidati. Così abbiamo tenuto alcuni incontri segreti e abbiamo firmato nel motorhome di Márquez in modo che corresse per noi in Moto2 per un anno, per poi lasciare che Alex passasse alla MotoGP con noi nel 2021, non appena Fabio Quartararo fosse passato al team ufficiale."

"Abbiamo firmato nell'agosto 2019, alle 22", ha approfondito Razali. "Ho detto alla Yamaha che avrei firmato Alex Márquez per la Moto2 e poi per la MotoGP. Ma la Yamaha mi ha risposto: 'No, nessun membro della famiglia Márquez può venire alla Yamaha'. Ho chiesto: "Perché? Questa è la mia squadra..." Ma la colpa era di Marc Márquez e di quello che era successo nel 2015. È diventata una questione personale per loro".

Tuttavia, anche lo stesso Marc Márquez ha sottolineato l'argomento: "Più che la rivalità con Valentino Rossi, era una rivalità con la Yamaha, non abbiamo mai parlato molto con Lin Jarvis... È un peccato che nel paddock succedano queste cose, perché non importa se si è parenti o amici, bisogna separare queste cose. E posso dire che molti amici parlano a livello tecnico più di quanto facciamo io e mio fratello".

Nel 2024, i fratelli Márquez potranno comunque condividere tutti i segreti come compagni di squadra della Gresini Ducati, proprio come nel 2020, quando Alex Márquez ha trovato una strada nella classe MotoGP dopo il ritiro anticipato di Jorge Lorenzo, al fianco di Marc Márquez nel team Repsol Honda works.