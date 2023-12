O documentário de ALEX mostra: O veto da Yamaha ao acordo com Márquez

Os leitores atentos do SPEEDWEEK.com lembrar-se-ão que Alex Márquez estava prestes a mudar para a Petronas Sprinta para o Campeonato do Mundo de Moto2 de 2020 no verão de 2019. Isto estava ligado à opção de se juntar à equipa cliente Yamaha MotoGP da equipa malaia em 2021.

No entanto, como é sabido, isso nunca se concretizou. O que ninguém quis confirmar oficialmente na altura por razões diplomáticas, o filme da DAZN "ALEX" mostra agora claramente: a Yamaha rejeitou estritamente um acordo de MotoGP com o irmão de Marc Márquez, figura de proa da Honda de longa data.

No documentário que lhe é dedicado, o espanhol, agora com 27 anos, revela em retrospetiva: "2019 foi o meu quinto ano na Moto2 e estava farto de ser criticado por isso. Há anos que queria passar para o MotoGP e a meio da época em Brno ofereceram-me mais um ano no Moto2 e depois - penso eu - dois anos no MotoGP com a Petronas Yamaha. O Fabio Quartararo estava a lutar na frente, gostei da moto e pensei que se adequaria bem ao meu estilo de pilotagem. Mas por alguma razão não resultou. Não diria que foi um veto, mas não houve um OK da Yamaha, eles deram o OK para um ano de Moto2 com a Petronas, mas não para os dois anos de MotoGP. Tudo aconteceu muito rapidamente, de uma semana para a outra, mas dada a situação, decidi com a minha equipa não o fazer e ficar com a Marc VDS por mais um ano."

Razlan Razali também tem uma palavra a dizer no filme da DAZN, mostrando mesmo uma fotografia no seu smartphone que documenta o momento em que foi efetivamente alcançado um acordo com Alex Márquez. "Eu era o chefe de equipa da Petronas Sepang Racing Team. Em 2019, tínhamos uma moto na Moto2, mas a Dorna deu-nos uma segunda vaga para 2020. Eu gostava do Alex Márquez, ele estava na minha lista de candidatos. Por isso, tivemos algumas reuniões secretas e assinámos com a autocaravana do Márquez para que ele corresse connosco na Moto2 durante um ano e depois deixássemos o Alex subir para o MotoGP connosco em 2021, assim que o Fabio Quartararo se mudasse para a equipa de fábrica."

"Assinámos em agosto de 2019, às 22h00", explicou Razali em pormenor. "Eu disse à Yamaha que assinaria com Alex Márquez para a Moto2 e depois para o MotoGP. Mas a Yamaha respondeu: 'Não, nenhum membro da família Márquez está autorizado a vir para a Yamaha'. Eu perguntei: "Porquê? Esta é a minha equipa..." Mas foi por causa do Marc Márquez e do que tinha acontecido em 2015. Tornou-se um assunto pessoal para eles".

No entanto, o próprio Marc Márquez também sublinhou este assunto: "Mais do que a rivalidade com Valentino Rossi, foi uma rivalidade com a Yamaha, nunca falámos muito com Lin Jarvis... É uma pena que no paddock estas coisas aconteçam, porque não importa se são parentes ou amigos, há que separar estas coisas. E posso dizer que muitos amigos falam mais a nível técnico do que eu e o meu irmão".

Em 2024, os irmãos Márquez vão poder voltar a partilhar todos os segredos como companheiros de equipa da Gresini Ducati - tal como em 2020, quando Alex Márquez encontrou um caminho para a classe de MotoGP após a reforma antecipada de Jorge Lorenzo, ao lado de Marc Márquez na equipa de trabalho da Repsol Honda.