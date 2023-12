Fabio Di Giannantonio hizo desaparecer el trofeo

Sólo 0,176 segundos separaron a Fabio Di Giannantonio del campeón del mundo, Pecco Bagnaia, en el final de temporada en Valencia y, por tanto, de su segunda victoria en MotoGP. Sin embargo, "Diggia" también celebró el segundo puesto en su última aparición como piloto de Gresini.

Sin embargo, tras la ceremonia del podio y la rueda de prensa con los tres primeros clasificados, los comisarios de MotoGP de la FIM anunciaron que Di Giannantonio había sido sancionado con tres segundos de penalización por su segunda infracción en la presión de los neumáticos (tras el sprint de Valencia), lo que le hizo caer al cuarto puesto de la clasificación, por detrás de Johann Zarco y Brad Binder.

Cuando se le preguntó si había devuelto desde entonces el trofeo por el segundo puesto, el futuro piloto del VR46 Ducati se llevó un dedo a la boca con una sonrisa: "¡Shhh! No sé dónde está el trofeo ahora", añadió riendo. "Eso acaba de pasar".

Diggia explicó entonces que la frustración por el puesto perdido en el podio no era tan grande. "Por supuesto, hay una regla, y cuando analizamos lo que faltaba, no fue un gran error. La presión del aire estaba realmente al límite, nos saltamos el valor mínimo por 0,01 bar, son unas dos vueltas. Así que fue algo pequeño y no me puedo quejar del equipo Gresini. Estaban detrás de mí cuando estábamos en el último lugar de la parrilla y trabajamos juntos para alcanzar el máximo. Cuando estamos al máximo nivel, no puedo enfadarme si cometemos una infracción. Hemos hecho una gran carrera y simplemente nos llevamos lo positivo".

A modo de recordatorio: El valor objetivo para el neumático delantero, que Michelin ha fijado en 1,88 bar (pero puede variar ligeramente en función de la pista), debe mantenerse durante más del 30 por ciento del tiempo en el sprint (15 vueltas o menos) y más del 50 por ciento en el Gran Premio (más de 15 vueltas).

Sin embargo, la regulación de la presión de los neumáticos deja un mal sabor de boca, sobre todo desde el punto de vista de los espectadores. Además, a partir de la próxima temporada dejará de haber un sistema de sanciones escalonado; en 2024, la primera infracción supondrá la descalificación.

Entonces, en el futuro, ¿sería necesario esperar a que se analicen los datos de los sensores LDL antes de celebrar una ceremonia de entrega de premios para evitar el riesgo de tener que corregir el resultado después de las fotos de los ganadores? "Sí, en cierto modo quizás, porque lo celebras y luego pierdes tu puesto en el podio. No es muy agradable para el espectáculo", dice Di Giannantonio. "Pero ahora tenemos esta norma, que es la que es. Por mi parte, sólo doy el máximo en la pista, voy a tope. Luego también es un trabajo de equipo, siempre ha sido así. Hay que confiar en que el equipo tome las decisiones correctas, tanto en lo que respecta a la presión de los neumáticos como a la elección de neumáticos y la puesta a punto. Es una cuestión de equipo. Como he dicho, no es bueno para el espectáculo, pero es así y tenemos que trabajar con ello".

En retrospectiva, ¿se alegró Roman, de 25 años, de no haber cruzado la línea de meta como vencedor? "Bueno, incluso en ese caso, el trofeo habría desaparecido", respondió entre risas. "Por supuesto, la mejor opción es celebrar un resultado y luego conservarlo. Pero en cualquier caso, estaba bien".

Brad Binder demostró ser un deportista justo, por cierto, y explicó que desde su punto de vista, incluso después de la penalización de tiempo a Diggia, seguía en cuarto lugar. Después de todo, la estrella del Red Bull KTM sabe muy bien por el TT holandés lo que se siente al perder posiciones de podio después de cruzar la línea de meta.

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 87. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.