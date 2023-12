Fabio Di Giannantonio a fait disparaître le trophée

Sur la ligne d'arrivée de la finale de la saison à Valence, Fabio Di Giannantonio n'a été séparé du champion du monde Pecco Bagnaia que par 0,176 seconde, ce qui lui a permis de remporter sa deuxième victoire en MotoGP. Pour sa dernière apparition en tant que pilote Gresini, "Diggia" a également applaudi à tout rompre sa deuxième place.

Après la cérémonie de remise des prix et la conférence de presse avec les trois premiers, les commissaires de la FIM MotoGP ont annoncé que Di Giannantonio avait écopé de trois secondes de pénalité pour sa deuxième infraction concernant la pression des pneus (après le sprint de Valence), ce qui le reléguait à la quatrième place du classement derrière Johann Zarco et Brad Binder.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait depuis rendu le trophée de la deuxième place, le futur pilote VR46-Ducati a mis un doigt sur la bouche en souriant : "Chut ! Je ne sais pas où se trouve le trophée maintenant", a-t-il ajouté en riant. "C'est juste arrivé".

La frustration d'avoir perdu le podium n'était pas non plus si grande, a ensuite décrit Diggia. "Bien sûr, il y a la règle, et quand nous avons analysé ce qui avait manqué, ce n'était pas une grosse erreur. La pression était vraiment à la limite, nous avons manqué le minimum de 0,01 bar, il y a deux tours à faire. C'était donc une petite chose et je ne peux donc pas me plaindre de l'équipe Gresini. Ils étaient derrière moi lorsque nous étions en dernière position sur la grille et nous avons travaillé ensemble pour obtenir le maximum. Quand nous sommes au niveau maximum, je ne peux pas me mettre en colère si nous commettons une infraction. Nous avons fait une grande course et nous prenons simplement le positif".

Pour rappel, la valeur cible pour le pneu avant, fixée par Michelin à 1,88 bar (mais pouvant varier légèrement en fonction du circuit), doit être respectée plus de 30 pour cent du temps en sprint (sur 15 tours ou moins) et plus de 50 pour cent en Grand Prix (sur plus de 15 tours).

Du point de vue des spectateurs notamment, la prescription en matière de pression des pneus laisse toutefois un arrière-goût d'inachevé. A partir de la saison prochaine, il n'y aura plus de pénalités échelonnées, en 2024, la disqualification sera encourue dès la première infraction.

Faudrait-il donc à l'avenir attendre l'analyse des données des capteurs LDL avant d'organiser une cérémonie de remise des prix, afin de ne pas courir le risque de devoir encore corriger le résultat après les photos des vainqueurs ? "Oui, dans un certain sens peut-être, car on fait la fête et on perd ensuite sa place sur le podium. Pour le spectacle, ce n'est pas très agréable", sait aussi Di Giannantonio. "Mais nous avons maintenant cette règle, qui est ce qu'elle est. De mon côté, je donne simplement le maximum sur la piste, je mets les gaz à fond. Ensuite, c'est aussi un travail d'équipe, ça a toujours été comme ça. Il faut faire confiance à l'équipe pour prendre les bonnes décisions, cela vaut aussi bien pour la pression des pneus que pour le choix des pneus et les réglages. C'est une affaire d'équipe. Comme je l'ai dit, ce n'est pas bon pour le spectacle, mais c'est comme ça et nous devons travailler avec".

Après coup, le Romain de 25 ans était-il content de ne pas avoir franchi la ligne d'arrivée en vainqueur ? "Eh bien, même dans ce cas, la coupe aurait disparu", a-t-il répondu en riant. "La meilleure variante est bien sûr de fêter un résultat et de le conserver ensuite. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas grave".

Brad Binder s'est d'ailleurs montré fair-play en expliquant que de son point de vue, même après la pénalité de temps infligée à Diggia, il en restait à une quatrième place. Après tout, la star Red Bull-KTM du Dutch TT ne sait que trop bien ce que l'on ressent lorsqu'on perd des places sur le podium après avoir franchi la ligne d'arrivée.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.