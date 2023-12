Fabio Di Giannantonio ha fatto sparire il trofeo

Fabio Di Giannantonio (Ducati) è salito sul podio a Valencia per la terza volta nella sua carriera in MotoGP, ma ha poi perso il secondo posto a causa di un'infrazione alla pressione degli pneumatici, ma non il trofeo.

Solo 0,176 secondi hanno separato Fabio Di Giannantonio dal campione del mondo Pecco Bagnaia nel finale di stagione a Valencia, ottenendo così la sua seconda vittoria in MotoGP. Tuttavia, "Diggia" ha festeggiato anche il secondo posto nella sua ultima apparizione come pilota Gresini.

Tuttavia, dopo la cerimonia del podio e la conferenza stampa con i primi tre classificati, i commissari sportivi della FIM MotoGP hanno annunciato che a Di Giannantonio è stata inflitta una penalità di tre secondi per la seconda infrazione alla pressione degli pneumatici (dopo la volata di Valencia), che lo ha fatto precipitare al quarto posto in classifica dietro a Johann Zarco e Brad Binder.

Quando gli è stato chiesto se avesse restituito il trofeo per il secondo posto, il futuro pilota VR46 Ducati si è portato un dito alla bocca sorridendo: "Shhh! Non so dove sia ora il trofeo", ha aggiunto ridendo. "È appena successo".

Diggia ha poi spiegato che la frustrazione per il podio perso non era poi così grande. "Certo, c'è una regola, e quando abbiamo analizzato cosa mancava, non è stato un grande errore. La pressione dell'aria era davvero al limite, abbiamo mancato il valore minimo di 0,01 bar, pari a circa due giri. Quindi si è trattato di una piccola cosa e non posso lamentarmi del team Gresini. Erano dietro di me quando eravamo all'ultimo posto in griglia e abbiamo lavorato insieme per ottenere il massimo. Quando siamo al massimo livello, non posso arrabbiarmi se commettiamo un'infrazione. Abbiamo fatto un'ottima gara e ci portiamo dietro solo gli aspetti positivi".

Come promemoria: il valore target per lo pneumatico anteriore, che Michelin ha fissato a 1,88 bar (ma che può variare leggermente a seconda della pista), deve essere mantenuto per oltre il 30% del tempo nelle gare sprint (15 o meno giri) e per oltre il 50% nei Gran Premi (più di 15 giri).

Tuttavia, il regolamento sulla pressione degli pneumatici lascia un brutto sapore in bocca, non da ultimo dal punto di vista degli spettatori. Dalla prossima stagione, inoltre, non ci sarà più un sistema di penalità a scaglioni; nel 2024, la prima infrazione comporterà la squalifica.

In futuro, quindi, sarebbe necessario attendere l'analisi dei dati dei sensori LDL prima di organizzare una cerimonia di premiazione, per evitare il rischio di dover correggere il risultato dopo le foto dei vincitori? "Sì, in un certo senso forse, perché si festeggia e poi si perde il podio. Non è molto bello per lo spettacolo", dice Di Giannantonio. "Ma ora abbiamo questa regola, che è quella che è. Da parte mia, do solo il massimo in pista, vado a tutto gas. Poi è anche un lavoro di squadra, come è sempre stato. Bisogna avere fiducia nella squadra per prendere le decisioni giuste, e questo vale sia per la pressione degli pneumatici che per la loro scelta e l'assetto. È una cosa di squadra. Come ho detto, non è un bene per lo spettacolo, ma è così e dobbiamo lavorarci".

Col senno di poi, il 25enne romano è stato contento di non aver tagliato il traguardo da vincitore? "Beh, anche in questo caso il trofeo sarebbe sparito", ha risposto con una risata. "Naturalmente, l'opzione migliore è quella di festeggiare un risultato e poi tenerlo. Ma in ogni caso, andava bene così".

Brad Binder ha dimostrato di essere uno sportivo corretto, tra l'altro, e ha spiegato che dal suo punto di vista, anche dopo la penalità di tempo contro Diggia, era ancora al quarto posto. Dopo tutto, la stella della Red Bull KTM sa fin troppo bene, grazie al Dutch TT, come ci si sente a perdere posizioni sul podio dopo aver tagliato il traguardo.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.