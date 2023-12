Fabio Di Giannantonio fez desaparecer o troféu

Apenas 0,176 segundos separaram Fabio Di Giannantonio do campeão do mundo Pecco Bagnaia no final da temporada em Valência e, assim, a sua segunda vitória no MotoGP. No entanto, "Diggia" também celebrou o segundo lugar na sua última aparição como piloto da Gresini.

Contudo, depois da cerimónia do pódio e da conferência de imprensa com os três primeiros, os Comissários Desportivos da FIM MotoGP anunciaram que Di Giannantonio tinha recebido uma penalização de três segundos pela sua segunda infração à pressão dos pneus (depois do sprint em Valência), o que o fez cair para o quarto lugar da classificação, atrás de Johann Zarco e Brad Binder.

Quando lhe perguntaram se já tinha devolvido o troféu pelo segundo lugar, o futuro piloto da VR46 Ducati pôs um dedo na boca com um sorriso: "Shhh! Não sei onde é que o troféu está agora", acrescentou com uma gargalhada. "Isso acabou de acontecer".

Diggia explicou então que a frustração pela perda do lugar no pódio não era assim tão grande. "Claro que há uma regra e, quando analisámos o que estava a faltar, não foi um grande erro. A pressão de ar estava realmente no limite, falhámos o valor mínimo por 0,01 bar, o que corresponde a cerca de duas voltas. Por isso, foi uma coisa pequena e não me posso queixar da equipa Gresini. Eles estavam atrás de mim quando estávamos no último lugar da grelha e trabalhámos juntos para atingir o máximo. Quando estamos no nível máximo, não posso ficar zangado se cometermos uma infração. Fizemos uma grande corrida e estamos simplesmente a levar os aspectos positivos connosco".

Para recordar: O valor-alvo para o pneu dianteiro, que a Michelin fixou em 1,88 bar (mas que pode variar ligeiramente em função da pista), deve ser mantido durante mais de 30 por cento do tempo no sprint (15 ou menos voltas) e mais de 50 por cento no Grande Prémio (mais de 15 voltas).

No entanto, a regulação da pressão dos pneus deixa um mau gosto na boca, sobretudo do ponto de vista dos espectadores. A partir da próxima época, também deixará de haver um sistema de penalização escalonado; em 2024, a primeira infração resultará em desqualificação.

No futuro, será necessário esperar pela análise dos dados dos sensores LDL antes de realizar uma cerimónia de entrega de prémios, para evitar o risco de ter de corrigir o resultado após as fotografias dos vencedores? "Sim, talvez de certa forma, porque se festeja e depois perde-se o lugar no pódio. Não é muito bom para o espetáculo", diz Di Giannantonio. "Mas agora temos esta regra, que é o que é. Da minha parte, limito-me a dar o máximo em pista, vou a todo o gás. Depois, é também um esforço de equipa, sempre foi assim. Temos de confiar na equipa para tomar as decisões certas, o que se aplica tanto à pressão dos pneus como à escolha dos pneus e à afinação. É uma questão de equipa. Como eu disse, não é bom para o espetáculo, mas é assim que as coisas são e temos de trabalhar com isso."

Em retrospetiva, terá Roman, de 25 anos, ficado contente por não ter cruzado a meta como vencedor? "Bem, mesmo nesse caso, o troféu teria desaparecido", respondeu ele com uma risada. "É claro que a melhor opção é comemorar um resultado e depois guardá-lo. Mas, de qualquer forma, foi bom. Mas, de qualquer forma, estava tudo bem".

Brad Binder provou ser um desportista justo, a propósito, e explicou que do seu ponto de vista, mesmo após a penalização de tempo contra Diggia, ele ainda estava em quarto lugar. Afinal de contas, a estrela da Red Bull KTM sabe muito bem do TT holandês como é perder lugares no pódio depois de cruzar a linha de chegada.

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.