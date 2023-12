Records et curiosités autour de Pedrosa, Márquez et compagnie

Quel est le point commun entre 1949 et 2023 ? Dans quels palmarès du MotoGP Dani Pedrosa et Marc Márquez ont-ils progressé ? Des faits et des chiffres intéressants de la saison 2023.

15 pilotes MotoGP différents sont montés sur le podium d'un GP en 2023, ce qui représente 68,2 % des pilotes titulaires et égalise le record de 2020 et 2021. Les cinq constructeurs sont montés sur le podium d'un GP, mais seuls trois d'entre eux ont remporté des victoires dans les courses principales : Ducati, Aprilia et Honda. A cela s'ajoutent deux victoires au sprint pour KTM.

Ducati a été la force dominante avec un total de 17 victoires par six pilotes. Les deux sont des records - jamais un constructeur n'avait gagné autant en une saison dans la "première classe", jamais avec autant de pilotes différents (7x Bagnaia, 4x Martin, 3x Bezzecchi, 1x Zarco, 1x Di Giannantonio, 1x Bastianini).

Un fait qui a valeur de rareté : ce n'est que pour la deuxième fois depuis les débuts du championnat du monde en 1949 qu'aucun pilote n'a remporté deux Grands Prix de suite en 2023.

Le résultat du GP de Thaïlande témoigne également de la densité des performances : entre le vainqueur Jorge Martin et Raúl Fernández, 15e, il n'y avait que 15,093 secondes d'écart. C'est le deuxième écart le plus serré de tous les temps parmi les 15 premiers, il n'y a qu'à Doha en 2021 que l'écart était encore plus serré (avec 15 pilotes en 8,928 sec).

Pour la première fois dans l'ère du MotoGP à quatre temps, une équipe cliente, le Prima Pramac Racing, a triomphé dans le classement par équipe. Les pilotes des teams indépendants ont également remporté dix victoires, soit la moitié des GP (4x Martin, 3x Bezzecchi et respectivement 1x Rins, Zarco et Di Giannantonio).

En Argentine (Bezzecchi devant Zarco et Alex Márquez) et en France (Bezzecchi devant Martin et Zarco), les pilotes des teams clients ont occupé l'ensemble du podium. Cela ne s'était produit que deux fois auparavant dans toute l'ère du MotoGP (Qatar 2004 et Portugal 2020).

Avec son triomphe au Texas, Alex Rins a signé la seule victoire Honda de la saison et s'est inscrit sur la liste très sélective des huit pilotes ayant remporté une course MotoGP avec deux marques différentes, aux côtés de Jack Miller, Andrea Dovizioso, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Max Biaggi et Valentino Rossi. En rejoignant Yamaha en 2024, Rins aura la chance d'être le premier à gagner avec trois constructeurs différents. Miller et Viñales poursuivent toutefois le même objectif.

Le pilote d'essai Red Bull-KTM Dani Pedrosa a réalisé une sensationnelle quatrième place à Misano lors de sa deuxième course de la saison, ce qui constitue le meilleur classement sur le sec d'un pilote wildcard de toute l'ère du MotoGP. Des résultats comparables ont certes été obtenus par Akira Ryo, deuxième en 2002 à Suzuka, et par Shinichi Itoh, quatrième lors de la même course. Michele Pirro s'est également classé quatrième à Valence en 2018, mais sous la pluie.

Avant de faire ses adieux à Honda, Marc Márquez a réussi un dernier podium particulièrement "romantique" à Motegi. Il s'agit de son 140e podium en GP, ce qui lui permet de se hisser à la cinquième place du classement éternel, devant Ángel Nieto. Jorge Lorenzo est quatrième avec 152 résultats dans le top 3.

Aleix Espargaró, par ailleurs le neuvième vainqueur différent de Silverstone sur les neuf derniers Grands Prix britanniques, a pris cette saison la quatrième place des pilotes ayant participé au plus grand nombre de courses dans la catégorie reine. Le pilote d'usine Aprilia de 34 ans compte désormais 237 départs - seuls Valentino Rossi (372), Andrea Dovizioso (248) et Alex Barros (245) le devancent.

Une nouveauté : dans la catégorie Moto3, David Alonso a offert à la Colombie sa toute première victoire en GP à Silverstone. Avec trois autres victoires cette saison, il a ensuite remporté de manière convaincante le titre de meilleur rookie.