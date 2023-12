Registos e curiosidades sobre Pedrosa, Márquez e companhia.

15 pilotos de MotoGP diferentes subiram ao pódio do GP em 2023, o que corresponde a 68,2 por cento dos pilotos regulares e iguala o recorde de 2020 e 2021. Todos os cinco fabricantes registaram pódios no GP, mas apenas três fábricas - Ducati, Aprilia e Honda - venceram as corridas principais. A KTM também venceu duas corridas de sprint.

A Ducati foi a força dominante com um total de 17 vitórias de seis pilotos. Ambos são recordes - nunca antes um fabricante tinha ganho mais na categoria rainha numa época, nunca antes com tantos pilotos diferentes (7x Bagnaia, 4x Martin, 3x Bezzecchi, 1x Zarco, 1x Di Giannantonio, 1x Bastianini).

Um facto com valor de raridade: 2023 foi apenas a segunda vez desde a época de estreia do Campeonato do Mundo de 1949 que nenhum piloto venceu dois Grandes Prémios seguidos.

O resultado do GP da Tailândia também fala pela densidade do desempenho: houve apenas 15,093 segundos entre o vencedor Jorge Martin e Raúl Fernández no 15º lugar. Essa foi a segunda diferença mais estreita entre os 15 primeiros de todos os tempos; apenas em Doha, em 2021, foi ainda mais próxima (com 15 pilotos em 8,928 segundos).

Pela primeira vez na era do MotoGP a quatro tempos, uma equipa cliente triunfou na classificação por equipas com a Prima Pramac Racing. Os pilotos de equipas independentes também garantiram dez e, portanto, metade das vitórias nos GPs (4x Martin, 3x Bezzecchi e 1x cada para Rins, Zarco e Di Giannantonio).

Na Argentina (Bezzecchi à frente de Zarco e Alex Márquez) e em França (Bezzecchi à frente de Martin e Zarco), os pilotos das equipas clientes conquistaram todo o pódio em cada caso. Isto só tinha acontecido duas vezes antes em toda a era do MotoGP (Qatar 2004 e Portugal 2020).

Alex Rins garantiu a única vitória da Honda da época com o seu triunfo no Texas, juntando-se à lista de oito pilotos que venceram uma corrida de MotoGP com duas marcas diferentes - ao lado de Jack Miller, Andrea Dovizioso, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Max Biaggi e Valentino Rossi. Com a sua mudança para a Yamaha, Rins tem a hipótese de ser o primeiro a vencer com três fabricantes diferentes em 2024. No entanto, Miller e Viñales também têm o mesmo objetivo.

O piloto de testes da Red Bull KTM, Dani Pedrosa, conseguiu um sensacional 4º lugar em Misano na sua segunda corrida da época, o melhor resultado em pista seca para um piloto wildcard em toda a era do MotoGP. Akira Ryo também conseguiu resultados comparáveis, terminando em segundo em Suzuka em 2002, enquanto Shinichi Itoh foi quarto na mesma corrida. Michele Pirro também terminou em quarto lugar em Valência em 2018, embora sob chuva.

Marc Márquez alcançou um último e, portanto, particularmente "romântico" pódio antes de sua aposentadoria da Honda em Motegi. Foi o seu 140º pódio de GP no total, levando-o à frente de Ángel Nieto para o quinto lugar na tabela de classificação de todos os tempos. Jorge Lorenzo é o quarto com 152 resultados nos 3 primeiros.

Aleix Espargaró, aliás o nono vencedor diferente em Silverstone nos últimos nove Grandes Prémios britânicos, assumiu o quarto lugar na lista de pilotos com mais participações na categoria rainha esta época. O piloto de 34 anos da Aprilia tem agora 237 partidas - apenas Valentino Rossi (372), Andrea Dovizioso (248) e Alex Barros (245) estão à sua frente.

Uma estreia: Na classe Moto3, David Alonso garantiu a primeira vitória de sempre da Colômbia num GP em Silverstone. Com mais três vitórias nesta temporada, ele conquistou o título de melhor estreante de forma convincente.