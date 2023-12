Ezpeleta : 44 départs, c'est trop ? Tout dépend de la mesure

Lorsque le promoteur du championnat du monde Dorna, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et l'association des teams IRTA ont annoncé lors d'une conférence de presse extraordinaire l'année dernière en Autriche que les courses de sprint feraient partie du programme du week-end à partir de 2023, l'idée a d'abord reçu un accueil mitigé.

Les nouveaux plans avaient fuité à l'avance, si bien que le président de la FIM, Jorge Viegas, qui aime voyager, a déclaré aux journalistes réunis : "Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, car vous connaissez déjà tous les plans". Selon Viegas, la nouvelle situation signifie une situation "gagnant-gagnant" pour toutes les parties concernées : Plus de départs, plus de suspense et plus de joie pour les spectateurs à la maison et sur place.

Certains coureurs étaient d'accord et se réjouissaient d'une course supplémentaire le samedi, d'autres étaient consternés de ne pas avoir été consultés avant l'introduction du nouveau format. Les managers d'équipe comme Wilco Zeelenberg craignaient le stress supplémentaire et le danger que représenterait un départ supplémentaire. Dès le premier sprint à Portimão, Enea Bastianini a été la première victime d'une collision avec Luca Marini au premier tour et des incidents ont également eu lieu à Jerez, en Autriche, en Inde et au Qatar, où des pilotes ont chuté et se sont blessés peu après le départ du sprint ou au premier tour.

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer de Dorna, revient dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com sur la première saison avec le nouveau format MotoGP.

En 2023, le format du GP a connu un grand changement avec l'introduction des courses de sprint. Comment évalues-tu cette saison ?

C'était définitivement une grande saison pour nous, avec de grands changements dans le format, mais aussi l'intégration de nouvelles personnes dans notre organisation. Nous sommes vraiment heureux. Le nouveau format a été vraiment positif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : nous avons eu le plus grand nombre de spectateurs en une saison, avec une nette augmentation du nombre de spectateurs de l'année dernière à cette année.



Nous n'avons pas non plus été trop fiers : quand nous devions faire des changements, nous le faisions. C'est pourquoi, à la moitié de la saison, nous avons transformé la première séance d'entraînement du vendredi en séance d'entraînement libre et nous continuerons à l'avenir à apporter des modifications pour des raisons de sécurité, si cela s'avère nécessaire. Malheureusement, nous avons eu un certain nombre de blessures au début de la saison et il a également fallu un certain temps aux équipes et aux pilotes pour s'habituer au fonctionnement. Je pense que maintenant qu'ils en sont conscients et qu'ils ont vu les risques et les avantages le samedi et le dimanche, tout est un peu plus stable.

Mais nous avons aussi entendu des critiques de la part des pilotes sur le nouveau format. L'année prochaine, il y aura deux Grands Prix supplémentaires, soit 44 départs au total. N'est-ce pas un peu trop ?

Il y a toujours une mesure de ce qui est trop. Je pense qu'il y a quarante ans, on aurait probablement dit que 18 courses, c'était trop. Tout dépend de ce à quoi on le compare. Nous parlons beaucoup avec les pilotes et ils ont une voix forte dans le championnat. Nous avons également proposé un certain nombre de choses, comme l'augmentation de l'écart entre les pilotes sur la grille de départ, afin de réduire les risques au départ. Mais les pilotes ont préféré que les choses restent en l'état.



Il y a aussi d'autres facteurs sur les motos. Les différences sont plus petites que jamais et je pense qu'il est un peu tôt pour avoir une image complète alors que ce nouveau format n'existe que depuis une saison. Nous continuerons à discuter avec les pilotes et à évaluer le format.

Donc rien ne change pour l'année prochaine ?

Non, nous avons l'intention de continuer avec le format tel qu'il est, car il fonctionne très bien, tant pour les spectateurs sur le circuit que pour les téléspectateurs à la maison.