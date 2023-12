Ezpeleta: 44 partenze sono troppe? Dipende dalla misura

Quando l'anno scorso, nel corso di una conferenza stampa straordinaria in Austria, il promotore del Campionato del Mondo Dorna, la FIM e l'associazione dei team IRTA hanno annunciato che le gare sprint avrebbero fatto parte del programma del fine settimana a partire dal 2023, l'idea è stata inizialmente accolta con una reazione contrastante.

I nuovi piani erano trapelati in anticipo e il presidente itinerante della FIM Jorge Viegas ha detto ai giornalisti riuniti: "Non ho bisogno di dire nulla, perché tutti voi conoscete già i piani". La nuova situazione si traduce in una "situazione vantaggiosa per tutti", ha detto Viegas: Più partenze, più emozioni e più divertimento per gli spettatori a casa e sul posto.

Alcuni corridori si sono detti d'accordo e non vedevano l'ora di disputare una gara supplementare sabato, mentre altri sono rimasti sconcertati dal fatto di non essere stati consultati prima dell'introduzione del nuovo formato. I dirigenti delle squadre, come Wilco Zeelenberg, temevano lo stress aggiuntivo e i maggiori pericoli che una partenza supplementare avrebbe comportato. Proprio alla prima volata di Portimão, Enea Bastianini è stato la prima vittima di una collisione con Luca Marini al primo giro e ci sono stati incidenti anche a Jerez, in Austria, in India e in Qatar, poco dopo la partenza in volata o al primo giro, in cui i corridori sono caduti e si sono feriti.

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna, ripercorre la prima stagione con il nuovo format della MotoGP in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Nel 2023 c'è stato un importante cambiamento nel formato del GP con l'introduzione delle gare sprint. Come valuta la stagione?

È stata sicuramente una grande stagione per noi, con grandi cambiamenti nel formato, ma anche l'integrazione di nuove persone nella nostra organizzazione. Siamo molto soddisfatti. Il nuovo formato è stato davvero positivo. I numeri parlano da soli: abbiamo avuto il maggior numero di telespettatori in una stagione, con un aumento significativo del numero di telespettatori dall'anno scorso a quest'anno.



Non eravamo nemmeno troppo orgogliosi: se dovevamo fare dei cambiamenti, li abbiamo fatti. Ecco perché a metà stagione abbiamo reso la prima sessione di prove del venerdì una sessione di prove libere e continueremo ad apportare modifiche in futuro per motivi di sicurezza, se necessario. Purtroppo all'inizio della stagione abbiamo avuto diversi infortuni e ci è voluto un po' di tempo perché i team e i piloti si abituassero al processo. Credo che ora che se ne sono resi conto e che hanno visto i rischi e i benefici al sabato e alla domenica, tutto sia un po' più stabile.

Tuttavia, abbiamo anche sentito critiche al nuovo formato da parte dei piloti. L'anno prossimo ci saranno due Gran Premi in più, per un totale di 44 partenze. Non è un po' troppo?

C'è sempre una misura di ciò che è troppo. Credo che quarant'anni fa si sarebbe detto che 18 gare erano troppe. Dipende da cosa si paragona. Parliamo molto con i piloti, che hanno una voce forte nel campionato. Abbiamo anche suggerito una serie di cose, come aumentare lo scarto tra i piloti in griglia per ridurre il rischio alla partenza. Ma i piloti hanno preferito lasciare le cose come stanno.



Ci sono anche altri fattori sulle moto. Le differenze sono minori rispetto al passato e credo che sia un po' troppo presto per avere un quadro completo quando questo nuovo formato è in circolazione da una sola stagione. Continueremo a parlare con i piloti e a valutare il format.

Quindi non cambierà nulla per il prossimo anno?

No, intendiamo continuare con il format che funziona molto bene, sia con gli spettatori in pista che con quelli televisivi a casa.