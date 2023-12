Ezpeleta: 44 partidas são demais? Depende da medida

Em 2023, os pilotos de MotoGP tiveram de se adaptar a um formato radicalmente diferente, com as corridas de sprint de meia distância no sábado à tarde. Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna, faz o balanço.

Quando a Dorna, promotora do Campeonato do Mundo, a FIM e a associação de equipas IRTA anunciaram numa conferência de imprensa extraordinária na Áustria, no ano passado, que as corridas de sprint fariam parte do programa de fim de semana a partir de 2023, a ideia foi inicialmente recebida com uma resposta mista.

Os novos planos tinham sido divulgados com antecedência, com o presidente da FIM, Jorge Viegas, a dizer aos jornalistas reunidos: "Não preciso de dizer nada, porque todos vocês já conhecem os planos". A nova situação significa uma "situação vantajosa para todos os envolvidos", disse Viegas: Mais largadas, mais emoção e mais prazer para os espectadores em casa e no local.

Alguns pilotos concordaram e estavam ansiosos por uma corrida adicional no sábado, enquanto outros ficaram chocados por não terem sido consultados antes da introdução do novo formato. Os chefes de equipa, como Wilco Zeelenberg, temiam o stress extra e o perigo acrescido que uma partida adicional traria. Logo no primeiro sprint em Portimão, Enea Bastianini foi a primeira vítima de uma colisão com Luca Marini na primeira volta e houve também incidentes em Jerez, Áustria, Índia e Qatar, pouco depois da partida para o sprint ou na primeira volta, em que os pilotos se despistaram e se lesionaram.

Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna, faz o balanço da primeira época com o novo formato do MotoGP numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Houve uma grande mudança no formato do GP em 2023 com a introdução das corridas de sprint. Como é que avalia a época?

Foi definitivamente uma grande época para nós, com grandes mudanças no formato, mas também com a integração de novas pessoas na nossa organização. Estamos muito satisfeitos. O novo formato foi muito positivo. Os números falam por si: tivemos o maior número de telespectadores numa temporada, com um aumento significativo do número de telespectadores do ano passado para este ano.



Também não estávamos muito orgulhosos: se tínhamos de fazer alterações, fizemo-las. Foi por isso que, a meio da época, transformámos a primeira sessão de treinos de sexta-feira numa sessão de treinos livres e continuaremos a fazer alterações no futuro por razões de segurança, se for necessário. Infelizmente, tivemos algumas lesões no início da época e também foi preciso algum tempo para as equipas e os pilotos se habituarem ao processo. Penso que agora que se aperceberam disso e viram os riscos e os benefícios no sábado e no domingo, tudo está um pouco mais estável.

No entanto, também ouvimos críticas ao novo formato por parte dos pilotos. Haverá mais dois Grandes Prémios no próximo ano, ou seja, 44 largadas no total. Não é um pouco demais?

Há sempre uma medida do que é demasiado. Penso que há quarenta anos atrás, as pessoas teriam provavelmente dito que 18 corridas era demasiado. Depende da comparação que se faz. Falamos muito com os pilotos e eles têm uma voz forte no campeonato. Também sugerimos uma série de coisas, como aumentar a distância entre os pilotos na grelha para reduzir o risco no início. Mas os pilotos preferiram deixar as coisas como estão.



Há também outros factores nas motos. As diferenças são menores do que nunca e penso que é um pouco cedo para ter uma ideia completa quando este novo formato só existe há uma época. Vamos continuar a falar com os pilotos e a avaliar o formato.

Então nada vai mudar no próximo ano?

Não, tencionamos continuar com o formato que funciona muito bem - tanto com os espectadores na pista como com os telespectadores em casa.