Dall'Igna: ¿Cómo gestiona Ducati a Martin, Márquez y compañía?

Ducati ganó 17 de los 20 Grandes Premios de la temporada pasada, un récord para un fabricante en la categoría reina. El hecho de que seis pilotos diferentes ganaran para una fábrica en un año también es una primicia. Con un total de 43 podios en Grandes Premios en una temporada, los pilotos de la Desmosedici GP también superaron el récord anterior de 39 podios de Honda en 1997.

En el Campeonato de Pilotos, Ducati ha colocado a seis representantes entre los nueve primeros, con el defensor del título y piloto oficial del Ducati Lenovo Francesco "Pecco" Bagnaia encontrando en sus compañeros de marca a sus más acérrimos rivales, sobre todo el as del Pramac Jorge Martín.

"Las cifras deesta temporada son increíbles y estoy muy orgulloso de ellas", resumió Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse. Sin embargo, también admitió: "Ha sido un año difícil porque dos pilotos luchaban por el campeonato del mundo. Esto es difícil para nosotros porque tenemos que ofrecer a todos las mejores oportunidades para ganar el título. Por supuesto, es mejor para nosotros que al final gane Pecco, porque los patrocinadores son muy importantes para Ducati Corse. Pero tenemos que ser justos en términos deportivos y dar a ambos las mejores oportunidades, y eso es lo que hemos hecho", subrayó.

Bagnaia, campeón del mundo, impresionó al cerebro de Ducati sobre todo por su fortaleza mental. "Fue un final de temporada difícil para él a partir de Barcelona, Jorge fue más rápido que él en muchos circuitos. Pecco puede manejar bastante bien la presión durante la temporada, lo que es muy importante."

Sin embargo, Dall'Igna no escatimó elogios para Martín, quien dijo tras perder la lucha por el título que probablemente nunca volvería a pilotar de rojo Ducati si no había demostrado lo suficiente en 2023. "Jorge ha hecho un trabajo fantástico esta temporada y sin duda merece estar en el equipo oficial", coincidió el director de carrera de Ducati. "Desafortunadamente, sólo hay dos plazas en el equipo de fábrica. Hay contratos válidos que hay que respetar. Somos Ducati, cumplimos los contratos. A finales del año que viene, los contratos expirarán y entonces sopesaremos qué opciones serán las mejores para Ducati. Creo que hemos cumplido con Jorge. Le dimos la moto con la que podía luchar por el Mundial hasta el final sin hacer nada que pudiera ponerle en desventaja. Lucharon por el título mundial en igualdad de condiciones y también empezarán el próximo mundial en igualdad de condiciones."

En 2024, la armada Ducati tendrá una incorporación destacada con Marc Márquez en el equipo cliente Gresini. Cuando se le preguntó explícitamente si era cierto que Ducati no quería realmente al ocho veces campeón del mundo, Dall'Igna confirmó sin equívocos: "La posición de Ducati era ciertamente que Ducati no quería a Márquez." Sin embargo, era un honor que uno de los pilotos más importantes de la historia quisiera una moto de Borgo Panigale.

Sin embargo, el jefe de carreras de Ducati también es consciente de que el ocho veces campeón del mundo supondrá un reto adicional a nivel interno. "Marc es ciertamente un piloto 'difícil de manejar', precisamente porque es uno de los pilotos más importantes de la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Dependerá de nosotros ser buenos en la gestión de las relaciones entre todos los equipos y todas las personas que trabajan con Ducati, también porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía que existe dentro de nuestros equipos."

Hubo un anticipo menos armonioso tras el final de temporada entre los futuros compañeros de marca Marco Bezzecchi y Marc Márquez, cuando "Bez" acusó al español de ser el piloto más sucio del Campeonato del Mundo de MotoGP. Dall'Igna no quiso dar mucha importancia al incidente: "Algo así puede pasar en una carrera... y luego desaparece".

¿Y qué significa la llegada de Márquez para el ahora bicampeón de MotoGP Pecco Bagnaia? "No creo que cambie mucho", respondió Dall'Igna, subrayando una vez más su tranquilidad. "Es bicampeón del mundo y debe hacer todo lo posible para coronarse campeón del mundo por tercera vez. No hay muchos pilotos que hayan conseguido ganar el campeonato del mundo en dos años consecutivos. Eso le convierte en uno de los pilotos más importantes del Campeonato del Mundo en este momento".

En cuanto al desarrollo, Dall'Igna afirmó con firmeza: "Escucho a todos los pilotos exactamente de la misma manera. Nunca he escuchado a un solo piloto. Eso sería un error desde mi punto de vista. Lo importante es mejorar la moto. Y estoy convencido de que si la moto tiene un problema -incluso si el piloto de fábrica no lo aborda- y yo resuelvo este problema, el piloto de fábrica también podrá ser más rápido en la pista. Siempre he escuchado a todos mis pilotos a lo largo de mi vida y seguiré haciéndolo".

Resultados carrera MotoGP Valencia (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.