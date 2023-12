Dall'Igna : Comment Ducati gère-t-il Martin, Márquez & Co ?

Ducati a dominé à sa guise le championnat du monde MotoGP 2023, mais la lutte pour le championnat du monde entre les collègues de la marque entraîne également des défis pour le management autour du directeur de course Gigi Dall'Igna - et en 2024, Marc Márquez vient s'y ajouter.

Ducati a remporté 17 des 20 Grands Prix de la saison écoulée, un record pour un constructeur de la "première classe". Le fait que six pilotes différents aient été victorieux pour une usine au cours de la même année est également une nouveauté. Avec un total de 43 podiums GP en une saison, les pilotes de Desmosedici GP ont également battu le record précédent de 39 podiums pour Honda en 1997.

Au championnat du monde des pilotes, Ducati a placé six de ses représentants dans le top 9, ses rivaux les plus féroces étant le champion en titre et pilote d'usine Ducati-Lenovo Francesco "Pecco" Bagnaia, qui a trouvé ses collègues de marque, notamment l'as Pramac Jorge Martin.

"Les chiffres de cette saison sont incroyables, j'en suis très fier", a conclu Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. Mais il a également reconnu que "l'année a été difficile, car deux pilotes se sont battus pour le championnat du monde. C'est difficile pour nous, car nous devons offrir à chacun les meilleures chances de remporter le titre. Bien sûr, pour nous, en raison des sponsors très importants pour Ducati Corse, il est préférable que Pecco gagne à la fin. Mais nous devons être justes sur le plan sportif et donner les meilleures chances aux deux, et c'est ce que nous avons fait", a-t-il souligné.

Le champion du monde Bagnaia a surtout impressionné le maître de Ducati par sa force mentale. "Pour lui, la fin de saison a été difficile à partir de Barcelone, Jorge a été plus rapide que lui sur de nombreux circuits. Pecco gère plutôt bien la pression en cours de saison, c'est très important".

Dall'Igna n'a toutefois pas ménagé ses éloges à l'égard de Martin qui, après avoir perdu la bataille pour le titre, a fait remarquer qu'il ne roulerait probablement jamais en rouge chez Ducati s'il n'en avait pas encore montré assez en 2023. "Jorge a fait un travail fantastique cette saison et il aurait certainement mérité d'être dans l'équipe d'usine", a approuvé le directeur de course de Ducati. "Malheureusement, il n'y a que deux places dans l'équipe d'usine. Il y a des contrats en vigueur qu'il faut respecter. Nous sommes Ducati, nous respectons les contrats. À la fin de l'année prochaine, les contrats expireront, nous évaluerons alors quelles seront les meilleures options pour Ducati. Je pense qu'avec Jorge, nous avons fait notre devoir. Nous lui avons donné la moto avec laquelle il pouvait se battre jusqu'au bout pour le championnat du monde, sans rien faire qui aurait pu le désavantager. Ils se sont battus à armes égales pour le titre de champion du monde et ils commenceront le prochain championnat du monde à armes égales".

En 2024, l'armada Ducati s'enrichira d'un membre éminent avec Marc Márquez dans l'équipe cliente de Gresini. A la question explicite de savoir s'il était vrai que Ducati ne voulait en fait pas de l'octuple champion du monde, Dall'Igna a confirmé sans ambages : "La position de Ducati était certainement que Ducati ne voulait pas de Márquez". Il a néanmoins ajouté que c'était un honneur que l'un des pilotes les plus importants de l'histoire ait voulu une moto de Borgo Panigale.

Le directeur de course Ducati est également conscient que l'octuple champion du monde représentera un défi supplémentaire en interne. "Marc est certainement un pilote 'encombrant', justement parce qu'il est l'un des pilotes les plus importants de l'histoire du championnat du monde de moto. Ce sera à nous d'être bons pour gérer la relation entre toutes les équipes et toutes les personnes qui travaillent avec Ducati - aussi parce que je pense qu'une de nos forces est justement l'harmonie qui règne au sein de nos équipes".

Un avant-goût moins harmonieux a eu lieu après la finale de la saison entre les futurs collègues de la marque, Marco Bezzecchi et Marc Márquez, lorsque "Bez" a accusé l'Espagnol d'être le pilote le plus sale du championnat MotoGP. Dall'Igna n'a pas voulu accorder une grande importance à cet incident : "Ce genre de choses peut arriver en course - et passer ensuite".

Et que signifie l'arrivée de Márquez pour le désormais double champion du MotoGP Pecco Bagnaia ? "Je pense que cela ne changera pas grand-chose", a répondu Dall'Igna, une fois de plus très calme. "Il est double champion du monde et doit tout faire pour être sacré champion du monde une troisième fois. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont réussi à remporter le championnat du monde deux années de suite. En ce moment, il est donc lui aussi l'un des pilotes les plus importants du championnat du monde".

En ce qui concerne le développement, Dall'Igna a été catégorique : "J'écoute tous les pilotes exactement de la même manière. Je n'ai jamais écouté qu'un seul pilote. De mon point de vue, ce serait une erreur. L'important, c'est d'améliorer la moto. Et je suis convaincu que si la moto a un problème - même si le pilote d'usine ne l'aborde pas - et que je résous ce problème, le pilote d'usine pourra lui aussi être plus rapide sur la piste. J'ai toujours été à l'écoute de tous mes pilotes dans ma vie et je continuerai à le faire".

