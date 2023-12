Dall'Igna: come si comporta la Ducati con Martin, Márquez & Co.

La Ducati ha vinto 17 dei 20 Gran Premi della scorsa stagione, un record per un costruttore nella classe regina. Anche il fatto che sei diversi piloti abbiano vinto per una sola casa in un anno è una prima volta. Con un totale di 43 podi in una stagione, i piloti della Desmosedici GP hanno superato anche il precedente record di 39 podi ottenuto dalla Honda nel 1997.

Nel Campionato Piloti, Ducati ha piazzato sei rappresentanti nei primi nove posti, con il campione in carica e pilota ufficiale Ducati Lenovo Francesco "Pecco" Bagnaia che ha trovato i suoi più accaniti rivali nei colleghi del marchio, soprattutto l'asso di Pramac Jorge Martin.

"Inumeri di questa stagione sono incredibili e ne sono molto orgoglioso", ha sintetizzato Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. Tuttavia, ha anche ammesso: "È stato un anno difficile perché due piloti erano in lotta per il campionato del mondo. Per noi è difficile perché dobbiamo offrire a tutti le migliori opportunità di vincere il titolo. Naturalmente, per noi è meglio che Pecco vinca alla fine, perché è uno sponsor molto importante per Ducati Corse. Ma dobbiamo essere equi in termini sportivi e dare a entrambi le migliori opportunità, ed è quello che abbiamo fatto", ha sottolineato.

Il campione del mondo Bagnaia ha impressionato il padrone della Ducati soprattutto per la sua forza mentale. "È stato un finale di stagione difficile per lui da Barcellona in poi, Jorge era più veloce di lui su molte piste. Pecco riesce a gestire bene la pressione durante la stagione, il che è molto importante".

Tuttavia, Dall'Igna non ha risparmiato elogi per Martin, che dopo aver perso la lotta per il titolo ha detto che probabilmente non avrebbe mai corso con la Ducati se non avesse dimostrato abbastanza nel 2023. "Jorge ha fatto un lavoro fantastico in questa stagione e merita sicuramente di far parte del team ufficiale", ha dichiarato il direttore di gara Ducati. "Purtroppo ci sono solo due posti nel team factory. Ci sono contratti validi che devono essere rispettati. Siamo Ducati, rispettiamo i contratti. Alla fine del prossimo anno, i contratti scadranno e valuteremo quali saranno le opzioni migliori per la Ducati. Credo che con Jorge abbiamo fatto il nostro dovere. Gli abbiamo dato la moto con cui ha potuto lottare per il Campionato del Mondo fino alla fine, senza fare nulla che potesse metterlo in difficoltà. Hanno lottato per il titolo mondiale ad armi pari e inizieranno anche il prossimo campionato del mondo ad armi pari".

Nel 2024, l'armata Ducati avrà un'aggiunta importante con Marc Márquez nel team clienti Gresini. Alla domanda esplicita se fosse vero che la Ducati non voleva l'otto volte campione del mondo, Dall'Igna ha confermato senza equivoci: "La posizione della Ducati è stata certamente quella di non volere Márquez". Tuttavia, è stato un onore che uno dei piloti più importanti della storia abbia voluto una moto di Borgo Panigale.

Tuttavia, il boss della Ducati è anche consapevole che l'otto volte campione del mondo rappresenterà un'ulteriore sfida interna. "Marc è sicuramente un pilota 'ingombrante', proprio perché è uno dei piloti più importanti nella storia del Motomondiale. Starà a noi essere bravi a gestire il rapporto tra tutti i team e tutte le persone che lavorano con Ducati, anche perché credo che uno dei nostri punti di forza sia l'armonia che c'è all'interno dei nostri team".

Un'anticipazione meno armoniosa c'è stata dopo il finale di stagione tra i futuri colleghi di marca Marco Bezzecchi e Marc Márquez, quando "Bez" ha accusato lo spagnolo di essere il pilota più sporco del Campionato del Mondo MotoGP. Dall'Igna non ha voluto dare molta importanza all'incidente: "Una cosa del genere può succedere in una gara - e poi passa".

E cosa significa l'arrivo di Márquez per l'ormai due volte campione della MotoGP Pecco Bagnaia? "Non credo che cambierà molto", ha risposto Dall'Igna, sottolineando ancora una volta la sua calma. "È un due volte campione del mondo e deve fare di tutto per essere incoronato campione del mondo per la terza volta. Non sono molti i piloti che sono riusciti a vincere il campionato del mondo per due anni consecutivi. Questo lo rende uno dei piloti più importanti del Campionato del Mondo in questo momento".

Per quanto riguarda lo sviluppo, Dall'Igna ha dichiarato con fermezza: "Ascolto tutti i piloti esattamente allo stesso modo. Non ho mai ascoltato un solo corridore. Sarebbe sbagliato dal mio punto di vista. L'importante è migliorare la moto. E sono convinto che se la moto ha un problema - anche se il pilota ufficiale non lo affronta - e io risolvo questo problema, anche il pilota ufficiale sarà in grado di essere più veloce in pista. Ho sempre ascoltato tutti i miei piloti nel corso della mia vita e continuerò a farlo".

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.