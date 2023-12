Dall'Igna: Como é que a Ducati lida com Martin, Márquez & Co.

A Ducati dominou à vontade o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023, mas a luta pelo título mundial entre os colegas de marca também traz desafios para a direção em torno do diretor de corrida Gigi Dall'Igna - e Marc Márquez vai juntar-se a eles em 2024.

A Ducati venceu 17 dos 20 Grandes Prémios da época passada - um recorde para um construtor na categoria rainha. O facto de seis pilotos diferentes terem vencido para uma fábrica num ano é também um facto inédito. Com um total de 43 pódios de GP numa época, os pilotos da Desmosedici GP também ultrapassaram o anterior recorde de 39 pódios da Honda em 1997.

No Campeonato de Pilotos, a Ducati colocou seis representantes entre os nove primeiros, com o atual campeão e piloto de fábrica da Ducati Lenovo, Francesco "Pecco" Bagnaia, a encontrar os seus mais ferozes rivais nos seus colegas de marca, acima de tudo o ás da Pramac, Jorge Martin.

"Os números desta época são incríveis e estou muito orgulhoso deles", resumiu Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse. No entanto, ele também admitiu: "Foi um ano difícil porque dois pilotos estavam a lutar pelo campeonato do mundo. Isto é difícil para nós porque temos de oferecer a todos as melhores oportunidades para ganhar o título. Claro que é melhor para nós se o Pecco ganhar no final, devido aos patrocinadores muito importantes para a Ducati Corse. Mas temos de ser justos em termos desportivos e dar a ambos as melhores oportunidades - e foi isso que fizemos", sublinhou.

O campeão do mundo Bagnaia impressionou o diretor da Ducati acima de tudo com a sua força mental. "Foi um final de época difícil para ele a partir de Barcelona, o Jorge foi mais rápido do que ele em muitas pistas. Pecco consegue lidar muito bem com a pressão durante a época, o que é muito importante."

No entanto, Dall'Igna não poupou elogios a Martin, que disse, depois de perder a luta pelo título, que provavelmente nunca mais correria na Ducati vermelha se não tivesse mostrado o suficiente em 2023. "Jorge fez um trabalho fantástico nesta temporada e certamente merece estar na equipe de fábrica", concordou o diretor de corrida da Ducati. "Infelizmente, só há dois lugares na equipa de fábrica. Há contratos válidos que têm de ser respeitados. Nós somos a Ducati, nós honramos os contratos. No final do próximo ano, os contratos expirarão e então avaliaremos quais opções serão as melhores para a Ducati. Penso que cumprimos o nosso dever com o Jorge. Demos-lhe a moto com a qual ele podia lutar pelo Campeonato do Mundo até ao fim sem fazer nada que o pudesse colocar em desvantagem. Eles lutaram pelo título mundial em igualdade de condições e também começarão o próximo campeonato mundial em igualdade de condições".

Em 2024, a armada da Ducati terá uma adição proeminente com Marc Márquez na equipa cliente Gresini. Quando questionado explicitamente se era verdade que a Ducati não queria o octacampeão mundial, Dall'Igna confirmou sem equívocos: "A posição da Ducati era certamente que a Ducati não queria Márquez". No entanto, foi uma honra o facto de um dos pilotos mais importantes da história querer uma moto de Borgo Panigale.

No entanto, o chefe de corrida da Ducati também está ciente de que o oito vezes campeão mundial apresentará um desafio adicional internamente. Marc é certamente um piloto "pesado", precisamente porque é um dos pilotos mais importantes na história do Campeonato do Mundo de Motociclismo. Caberá a nós sermos bons a gerir a relação entre todas as equipas e todas as pessoas que trabalham com a Ducati - também porque acredito que um dos nossos pontos fortes é a harmonia que existe dentro das nossas equipas."

Houve um prenúncio menos harmonioso após o final da temporada entre os futuros colegas de marca Marco Bezzecchi e Marc Márquez, quando "Bez" acusou o espanhol de ser o piloto mais sujo do Campeonato do Mundo de MotoGP. Dall'Igna não quis dar muita importância ao incidente: "Algo assim pode acontecer numa corrida - e depois passa."

E o que significa a chegada de Márquez para o agora bicampeão de MotoGP Pecco Bagnaia? "Não acho que vá mudar muita coisa", respondeu Dall'Igna, mais uma vez enfatizando sua calma. "Ele é um bicampeão mundial e deve fazer tudo o que puder para ser coroado campeão mundial pela terceira vez. Não há muitos pilotos que tenham conseguido vencer o campeonato do mundo em dois anos consecutivos. Isso faz dele um dos pilotos mais importantes do Campeonato do Mundo neste momento".

No que diz respeito ao desenvolvimento, Dall'Igna afirmou com firmeza: "Ouço todos os pilotos exatamente da mesma forma. Nunca dei ouvidos a um só piloto. Isso seria errado do meu ponto de vista. O importante é melhorar a mota. E estou convencido de que se a mota tiver um problema - mesmo que o piloto de fábrica não o resolva - e eu resolver esse problema, o piloto de fábrica também conseguirá ser mais rápido na pista. Sempre dei ouvidos a todos os meus pilotos ao longo da minha vida e vou continuar a fazê-lo."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.