Jorge Lorenzo et Luca Marini : "Une erreur sportive".

Le fait que le frère de Rossi, Luca Marini, renonce à la place assurée dans l'équipe familiale VR46 et donc aussi à une Ducati, la meilleure moto actuelle de la grille MotoGP, pour prendre la succession de Marc Márquez dans l'équipe d'usine Repsol-Honda en difficulté, était à première vue tout à fait inhabituel et surprenant.

En fait, l'Italien de 26 ans y a vu une chance peut-être unique de devenir pilote d'usine, de développer une moto et de réaliser ainsi son rêve d'enfant - et surtout de sortir un peu de l'ombre de son célèbre frère et neuf fois champion du monde Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo a néanmoins un avis bien tranché sur la décision de Marini : "D'un point de vue sportif, je pense que c'est une erreur", a clairement expliqué le quintuple champion du monde à nos confrères espagnols de "AS". "Je pense que la situation désespérée de Honda a créé une opportunité contractuelle et financière pour Marini qui, sinon, aurait certainement continué avec VR46, ce qu'il aurait eu du mal à refuser", a-t-il poursuivi.

Pourtant, le triple champion du monde MotoGP aurait pris une décision différente à la place de Marini : "Pour moi, la priorité aurait été d'avoir la meilleure moto pour montrer mon potentiel et gagner un championnat du monde. Si tu gagnes, ta valeur en tant que pilote augmentera toujours".

"Changer pour de l'argent ou pour relever un défi sur une moto qui est en principe moins bonne que celle que tu as... C'est compliqué. Beaucoup de pilotes se sont blessés en faisant cela", a fait remarquer l'Espagnol de 36 ans, qui avait mis fin prématurément à sa carrière fin 2019 après seulement un an sur la Honda RC213V. Une blessure aux vertèbres subie à Assen était notamment à l'origine de cette décision.

Toujours est-il que pour ses débuts chez Honda, Marini s'en est bien sorti en terminant dixième du test de Valence, à 0,703 seconde du meilleur temps du jour réalisé par Maverick Viñales (Aprilia). De plus, son futur coéquipier Joan Mir a déclaré avoir enfin constaté des améliorations sur le prototype 2024.

Après les performances décevantes du plus grand constructeur de motos au monde au cours des dernières saisons de MotoGP, Lorenzo a néanmoins déclaré : "Il est difficile d'imaginer que la Honda sera la meilleure moto dans deux ou trois ans". Et Marini a déjà 26 ans, l'Italien fait donc partie des pilotes de MotoGP de grande taille, alors que la Honda est l'une des plus petites motos. "Pour Marini, qui mesure presque 1,90 m, ils vont devoir faire des ajustements importants. Déjà, avec ma taille de 1,72 m, je ne me sentais pas à l'aise avec mes jambes".

Le Majorquin, qui a piloté la Desmosedici GP et la RC213V durant sa carrière active, a également fait remarquer que "Honda et Ducati sont complètement à l'opposé lorsqu'il s'agit de la confiance à l'avant". C'est pourquoi il craint de nombreuses chutes. Marc Márquez a eu 29 crashs lors de sa dernière saison chez Honda.

Résultats des tests MotoGP de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431