Jorge Lorenzo su Luca Marini: "Un errore in termini sportivi".

A prima vista, è stato piuttosto insolito e sorprendente che il fratello di Rossi, Luca Marini, abbia rinunciato alla sua posizione sicura nel team VR46 di famiglia, e quindi anche a una Ducati come migliore moto attualmente sulla griglia di partenza della MotoGP, per subentrare a Marc Márquez nell'assediato team Repsol Honda works.

Tuttavia, il ventiseienne italiano ha visto un'opportunità potenzialmente unica per diventare un pilota ufficiale, sviluppare una moto e realizzare il suo sogno d'infanzia, e non da ultimo uscire dall'ombra del famoso fratello e nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Tuttavia, Jorge Lorenzo ha un'opinione chiara sulla mossa di Marini: "Da un punto di vista sportivo, penso che sia un errore", ha chiarito il cinque volte campione del mondo ai colleghi spagnoli di "AS". "Credo che la situazione disperata della Honda abbia creato un'opportunità contrattuale e finanziaria per Marini, che altrimenti avrebbe sicuramente continuato con la VR46, che difficilmente avrebbe potuto rifiutare", ha continuato.

Tuttavia, il tre volte campione del mondo della MotoGP avrebbe preso una decisione diversa al posto di Marini: "Per me, la moto migliore sarebbe stata la priorità per dimostrare il mio potenziale e vincere un campionato del mondo. Se vinci, il tuo valore come pilota aumenta sempre".

"Cambiare per soldi o per affrontare una sfida su una moto che è fondamentalmente peggiore di quella che hai... È complicato. Molti piloti si sono infortunati in questo processo", ha detto il 36enne spagnolo, che ha concluso prematuramente la sua carriera alla fine del 2019 dopo un solo anno in sella alla Honda RC213V. Una delle ragioni è stata la lesione vertebrale subita ad Assen.

Ciononostante, Marini ha fatto bene al suo debutto con la Honda, finendo decimo nei test di Valencia, a 0,703 secondi dal tempo più veloce della giornata fatto segnare da Maverick Viñales (Aprilia). Inoltre, il suo futuro compagno di squadra Joan Mir ha riferito di aver finalmente notato dei miglioramenti sul prototipo 2024.

Dopo le prestazioni deprimenti della più grande casa motociclistica del mondo nelle ultime stagioni della MotoGP, Lorenzo ha comunque dichiarato: "È difficile immaginare che la Honda sarà la moto migliore tra due o tre anni". Marini ha già 26 anni, il che lo rende uno dei piloti più alti della MotoGP, mentre la Honda è una delle moto più piccole. "Dovranno apportare notevoli modifiche a Marini, che è alto quasi 1,90 metri. Nemmeno io mi sentivo a mio agio con le mie gambe alte 1,72 metri".

Il maiorchino, che nella sua carriera ha guidato sia la Desmosedici GP che la RC213V, ha anche sottolineato: "Honda e Ducati sono completamente all'opposto quando si tratta di fiducia all'anteriore". Per questo temeva molte cadute. Marc Márquez è noto per aver avuto 29 cadute nella sua ultima stagione in Honda.

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431