Jorge Lorenzo sobre Luca Marini: "Um erro em termos desportivos"

À primeira vista, foi bastante invulgar e surpreendente que o irmão de Rossi, Luca Marini, tenha desistido da sua posição segura na equipa familiar VR46 e, por conseguinte, também de uma Ducati como a melhor moto atualmente na grelha de MotoGP, para assumir o lugar de Marc Márquez na sitiada equipa de trabalho da Repsol Honda.

No entanto, o italiano de 26 anos viu uma oportunidade potencialmente única de se tornar um piloto de fábrica, desenvolver uma moto e realizar o seu sonho de infância - e não menos importante, sair da sombra do seu famoso irmão e nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi

No entanto, Jorge Lorenzo tem uma opinião clara sobre a mudança de Marini: "Do ponto de vista desportivo, penso que é um erro", disse o pentacampeão mundial aos seus colegas espanhóis do "AS". "Acredito que a situação desesperada da Honda criou uma oportunidade contratual e financeira para Marini, que de outra forma certamente teria continuado com a VR46, o que ele teria dificuldade em recusar", continuou.

No entanto, o tricampeão mundial de MotoGP teria tomado uma decisão diferente na posição de Marini: "Para mim, a melhor mota teria sido a prioridade para mostrar o meu potencial e ganhar um campeonato do mundo. Se ganhares, o teu valor como piloto aumentará sempre".

"Trocar por dinheiro ou para enfrentar um desafio numa moto que é basicamente pior do que a que se tem... É complicado. Muitos pilotos se machucaram no processo", disse o espanhol de 36 anos, que encerrou sua carreira prematuramente no final de 2019, após apenas um ano na Honda RC213V. Uma das razões para isso foi uma lesão vertebral sofrida em Assen.

No entanto, Marini teve um bom desempenho na sua estreia com a Honda, terminando em décimo no teste de Valência, 0,703 segundos atrás do melhor tempo do dia estabelecido por Maverick Viñales (Aprilia). Além disso, o seu futuro companheiro de equipa Joan Mir referiu que tinha finalmente notado melhorias no protótipo de 2024.

Depois do desempenho dececionante do maior fabricante de motos do mundo nas últimas temporadas de MotoGP, Lorenzo disse, no entanto: "É difícil imaginar que a Honda será a melhor moto daqui a dois ou três anos". E Marini já tem 26 anos, o que faz do italiano um dos pilotos mais altos do MotoGP, enquanto a Honda é uma das motos mais pequenas. "Eles terão de fazer ajustes consideráveis para Marini, que tem quase 1,90 metros de altura. Até eu não me sentia confortável com as minhas pernas com 1,72 metros de altura."

O maiorquino, que pilotou tanto a Desmosedici GP quanto a RC213V durante sua carreira ativa, também apontou: "Honda e Ducati são completamente opostas quando se trata de confiança na frente." Por isso, ele temia muitas quedas. Marc Márquez é conhecido por ter tido 29 quedas na sua última temporada com a Honda.

Resultados dos testes de MotoGP Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431