Augusto Fernández: "El formato Sprint no fue de ayuda"

"La temporada ha sido buena, hemos mejorado carrera a carrera y nos hemos acercado a los de arriba y a Brad como referencia de KTM", fue la conclusión de Augusto Fernández tras su primer año en la categoría reina. Como único piloto prometedor, ya tenía asegurado de antemano el título de "Rookie del Año", con 71 puntos que le situaban en la 17ª posición del Mundial frente a sus otros compañeros de MotoGP con más experiencia.

Sin embargo, sólo tres de esos puntos procedían de las carreras al sprint, en las que se otorgan la mitad de los puntos a los nueve primeros clasificados en la mitad de la distancia. "Ese fue mi mayor punto débil: las sesiones clasificatorias y el sprint", dijo el Campeón del Mundo de Moto2 de 2022, "pero mejoramos mucho los sábados en los últimos fines de semana de carreras de la temporada. Nos centramos principalmente en mejorar la persecución cronometrada. Al final, terminamos entre los 10 primeros dos veces en el sprint, así que el progreso está ahí. Tenemos que estar satisfechos con cómo ha ido la temporada".

"El nuevo formato, en el que tienes que rendir el viernes por la tarde para clasificarte directamente para la Q2, no me ayudó mucho", dijo el madrileño de 26 años. "Fue bastante difícil descubrir cada pista por primera vez sobre la moto de MotoGP. Para mí, era como llegar a una pista nueva cada vez. Llegar a los fines de semana del año que viene con algo de conocimiento será útil, al menos eso espero".

Entonces, ¿el nuevo formato sprint lo hace más difícil para un novato? "Nunca he experimentado cómo era MotoGP sin sprints. Pero nunca tuve la sensación de estar preparado para correr en el momento del sprint. Todavía había algunas cosas que me hubiera gustado probar con la puesta a punto o el estilo de pilotaje. Pero el sprint me ayudó mucho a estar preparado para la carrera principal porque me da una idea real de cómo será la carrera y qué ritmo tienen los demás, porque todo el mundo va a tope. No es como un entrenamiento, el sprint es una carrera real y eso me ayudó mucho para las carreras del GP".

"Después del sprint siempre nos damos cuenta de muchas cosas y no sé si habríamos llegado a ese punto en una sesión de entrenamientos. El sprint te da una idea real de cómo será la carrera. Así que probablemente estemos mejor preparados para el domingo, pero los viernes y los sábados eran muy difíciles para mí con este formato", resumió Augusto Fernández.

"La clasificación marca una gran diferencia hoy en día. Tu posición en parrilla puede afectar a todo tu fin de semana", dijo el piloto del GASGAS-Tech3, que tendrá como compañero de equipo en 2024 al campeón más joven de Moto2, Pedro Acosta. "No espero que sea fácil el año que viene. Tendré un nuevo compañero, un compañero fuerte. Por supuesto, los objetivos también son más altos que esta temporada, así que seguro que no será más fácil", subraya Augusto.

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.