Augusto Fernández : "Le format sprint ne m'a pas aidé".

"La saison a été bonne, nous avons progressé course après course et nous nous sommes rapprochés des meilleurs garçons et de Brad en tant que référence KTM", tel était le bilan d'Augusto Fernández après sa première année dans la catégorie reine. Le titre de "Rookie of the Year" lui était d'ores et déjà assuré en tant qu'unique débutant, et avec 71 points, il se classait au 17e rang du championnat du monde par rapport à ses autres collègues MotoGP plus expérimentés.

Toutefois, seuls trois de ces points du championnat du monde proviennent des courses de sprint, dans lesquelles des demi-points sont attribués aux neuf premiers sur la moitié de la distance. "C'était ma plus grande faiblesse - les qualifications et le sprint", sait le champion du monde Moto2 de 2022, "mais nous nous sommes beaucoup améliorés le samedi lors des derniers week-ends de course de la saison. L'accent a surtout été mis sur l'amélioration de la chasse au chrono. Pour finir, nous avons terminé deux fois dans le top 10 au sprint, les progrès sont donc là. Nous devons être satisfaits de la façon dont la saison s'est déroulée".

"Le nouveau format, dans lequel tu dois être performant dès le vendredi après-midi pour te qualifier directement en Q2, ne m'a pas vraiment aidé", a reconnu le Madrilène de 26 ans. "C'était assez difficile de découvrir chaque circuit pour la première fois avec la moto MotoGP. Pour moi, c'était à chaque fois comme si j'arrivais sur un nouveau circuit. L'année prochaine, le fait d'aborder les week-ends avec déjà quelques connaissances sera utile - du moins je l'espère".

Le nouveau format du sprint rend-il donc les choses plus difficiles pour un rookie ? "Je n'ai jamais fait l'expérience en MotoGP de ce que c'était sans les sprints. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être prêt à faire une course au moment du sprint. Il y avait toujours des choses que j'aurais aimé essayer en termes de réglages ou de style de conduite. Mais le sprint m'a beaucoup aidé à être prêt pour la course principale, car il donne une bonne et réelle image de la course et du rythme des autres, car tout le monde pousse. Ce n'est pas comme un entraînement, le sprint est une vraie course et cela m'a beaucoup aidé pour les courses GP".

"Après le sprint, nous avons toujours réalisé beaucoup de choses et je ne sais pas si nous aurions pu en arriver là lors d'une séance d'entraînement. Le sprint te donne un vrai sentiment de ce que sera la course. Nous sommes donc probablement mieux préparés pour dimanche, mais les vendredis et samedis ont été très difficiles pour moi avec ce format", a résumé Augusto Fernández.

"Les qualifications font beaucoup de différence de nos jours. La position de départ peut avoir un impact sur tout ton week-end", sait le pilote GASGAS-Tech3, qui aura comme coéquipier Pedro Acosta, le plus jeune champion de Moto2 en 2024. "Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile l'année prochaine. Je vais avoir un nouveau coéquipier, un coéquipier fort. Bien sûr, les objectifs sont aussi plus élevés que cette saison, c'est pourquoi ce ne sera certainement pas plus facile", a confirmé Augusto.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.