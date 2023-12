Augusto Fernández: "Il formato Sprint non è stato d'aiuto".

Ripensando alla sua prima stagione in MotoGP, Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) descrive la sfida che il formato sprint rappresenta, soprattutto per un debuttante. Ma nel 2024 non sarà più facile.

"La stagione è stata buona, siamo migliorati gara dopo gara e ci siamo avvicinati ai primi e a Brad come riferimento della KTM", è stata la conclusione di Augusto Fernández dopo il suo primo anno nella classe regina. Essendo l'unico pilota emergente, si era già assicurato il titolo di "Rookie of the Year" in anticipo, con 71 punti che lo collocavano al 17° posto nel Campionato del Mondo rispetto agli altri colleghi della MotoGP con maggiore esperienza.

Tuttavia, solo tre di questi punti provenivano dalle gare sprint, in cui vengono assegnati metà punti ai primi nove classificati sulla metà della distanza. "È stata la mia più grande debolezza: le sessioni di qualifica e la volata", ha detto il campione del mondo Moto2 2022. "Ma abbiamo migliorato molto il sabato negli ultimi weekend di gara della stagione. L'attenzione era rivolta soprattutto a migliorare l'inseguimento del tempo. Alla fine siamo arrivati due volte nella top 10 in volata, quindi i progressi ci sono. Dobbiamo essere soddisfatti di come è andata la stagione".

"Il nuovo format, che prevede la prestazione del venerdì pomeriggio per qualificarsi direttamente alla Q2, non mi ha aiutato molto", ha detto il 26enne madrileno. "È stato piuttosto difficile scoprire ogni pista per la prima volta con la MotoGP. Per me è stato come arrivare ogni volta su una pista nuova. Arrivare ai weekend del prossimo anno con una certa conoscenza sarà utile, almeno lo spero".

Il nuovo formato sprint rende le cose più difficili per un debuttante? "Non ho mai provato come fosse la MotoGP senza sprint. Ma non ho mai avuto la sensazione di essere pronto a correre al momento dello sprint. C'erano ancora alcune cose che avrei voluto provare con l'assetto o lo stile di guida. Ma lo sprint mi ha aiutato molto a essere pronto per la gara principale, perché dà un'immagine buona e reale di come andrà la gara e di che ritmo hanno gli altri, perché tutti stanno spingendo. Non è come un allenamento, lo sprint è una gara vera e propria e questo mi ha aiutato molto per le gare del GP".

"Dopo la volata abbiamo sempre capito molte cose e non so se saremmo arrivati a questo punto in una sessione di prove. Lo sprint ti dà un'idea reale di come sarà la gara. Quindi probabilmente siamo più preparati per domenica, ma il venerdì e il sabato sono stati molto difficili per me con questo format", ha riassunto Augusto Fernández.

"Le qualifiche fanno una grande differenza in questi giorni. La posizione in griglia può influenzare l'intero weekend", ha detto il pilota di GASGAS-Tech3, che nel 2024 avrà come compagno di squadra il più giovane campione della Moto2, Pedro Acosta. "Non mi aspetto che il prossimo anno sia facile. Avrò un nuovo compagno di squadra, un compagno forte. Naturalmente, anche gli obiettivi sono più alti rispetto a questa stagione, quindi non sarà certo più facile", ha sottolineato Augusto.

