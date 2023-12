Augusto Fernández: "O formato Sprint não ajudou"

"A época foi boa, melhorámos corrida a corrida e aproximámo-nos dos primeiros e do Brad como referência da KTM", foi a conclusão de Augusto Fernández após o seu primeiro ano na categoria rainha. Como único estreante, o título de "Rookie of the Year" já lhe estava assegurado de antemão e, com 71 pontos, ficou em 17º lugar no campeonato do mundo, em comparação com os seus colegas de MotoGP com mais experiência.

No entanto, apenas três desses pontos vieram das corridas de sprint, em que metade dos pontos são atribuídos aos nove primeiros em metade da distância. "Essa foi a minha maior fraqueza - as sessões de qualificação e o sprint", disse o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022. "Mas melhorámos muito nos sábados nos últimos fins-de-semana de corrida da época. O foco estava principalmente em melhorar a perseguição de tempo. No final, terminámos duas vezes entre os 10 primeiros no sprint, por isso o progresso existe. Temos de estar satisfeitos com a forma como a época correu."

"O novo formato, em que temos de nos apresentar na sexta-feira à tarde para nos qualificarmos diretamente para a Q2, não me ajudou muito", disse o madrileno de 26 anos. "Foi muito difícil descobrir cada pista pela primeira vez com a moto de MotoGP. Para mim, foi como ir a uma nova pista de cada vez. Ir para os fins-de-semana do próximo ano com algum conhecimento será útil - pelo menos assim o espero."

Então, o novo formato de sprint torna as coisas mais difíceis para um estreante? "Nunca experimentei o que era o MotoGP sem sprints. Mas nunca tive a sensação de estar pronto para correr na altura do sprint. Ainda havia algumas coisas que eu gostaria de experimentar com a afinação ou o estilo de condução. Mas o sprint ajudou-me muito a preparar-me para a corrida principal, porque me dá uma imagem boa e real de como vai ser a corrida e do ritmo dos outros, porque todos estão a puxar. Não é como um treino, o sprint é uma corrida a sério e isso ajudou-me muito para as corridas de GP."

"Depois do sprint, apercebemo-nos sempre de muitas coisas e não sei se teríamos chegado a esse ponto numa sessão de treinos. O sprint dá-nos uma verdadeira sensação de como vai ser a corrida. Por isso, estamos provavelmente mais bem preparados para domingo, mas as sextas-feiras e os sábados foram muito difíceis para mim com este formato", resumiu Augusto Fernández.

"A qualificação faz uma grande diferença hoje em dia. A posição na grelha pode afetar todo o fim de semana", disse o piloto da GASGAS-Tech3, que terá o mais jovem campeão de Moto2, Pedro Acosta, como companheiro de equipa em 2024. "Não espero que seja fácil no próximo ano. Vou ter um novo companheiro de equipa, um companheiro de equipa forte. Claro que os objectivos também são maiores do que os desta época, por isso não será certamente mais fácil", sublinhou Augusto.

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.