Brad Binder (KTM): "Esperaba más en 2023"

El as del Red Bull KTM, Brad Binder, hace autocrítica de la temporada 2023 a pesar de terminar cuarto en el Campeonato del Mundo. No está "realmente satisfecho", pero confía en 2024.

Brad Binder terminó la temporada 2023 como el mejor piloto no Ducati en cuarta posición. El piloto de 28 años ganó dos sprints en Termas de Río Hondo y Jerez, pero aún tiene que esperar para conseguir su primera victoria en un GP desde su memorable triunfo con neumáticos lisos bajo la lluvia en el GP de Austria 2021.

Por ello, el sudafricano no se mostró del todo satisfecho con su temporada. "Para ser honesto, esperaba mucho más esta temporada", admitió Binder. "Tenía la sensación de que éramos capaces de mucho más. Pero cometí muchos errores y perdí muchas oportunidades. Pero bueno, así es la vida, puede pasar. Con este nuevo formato, todo el mundo parece haber cometido muchos errores".

"Cuando das lo mejor de ti, ya sea el primer puesto o el décimo, puedes cometer errores", dijo el sudafricano. "A veces he intentado forzar demasiado este año en lugar de aceptar algunas limitaciones, y me he caído de bruces, lo que no ha sido lo ideal. Pero creo que podemos aprender mucho de esta temporada".

"Tengo que decir que mi equipo y KTM han dado un paso increíble en comparación con el año pasado. Seguro que tenemos que dar otro paso para mantenernos en el juego porque todo está siempre evolucionando", añadió el piloto oficial de Red Bull KTM. "Sé que puedo mejorar por mi parte, si ellos pueden hacer lo mismo entonces espero que estemos en una situación mucho mejor".

"Tengo muchas ganas de ponerme en marcha de nuevo el año que viene", dijo Binder, ya con la vista puesta en 2024. "Ahora tenemos estos meses para construir de verdad a partir de aquí, entender, desarrollar y encontrar pequeñas mejoras en todas las áreas. Si lo conseguimos, creo que podremos volver la próxima temporada con todo lo necesario para luchar de verdad por las victorias."

Como es bien sabido, el bicampeón de MotoGP quiere sobre todo más "edge grip", es decir, mejor agarre lateral. "Tengo muy claro que esto es lo que nos falta. Al mismo tiempo, también tengo muy claro que han mejorado todos los demás aspectos. Así que me siento un poco mal preguntando siempre a los chicos por esta cosa cuando han hecho todo lo demás mucho mejor. Pero tengo absolutamente claro que va a ser difícil hasta que controlemos esto".

Sin embargo, Brad Binder confía plenamente en su escuadra Red Bull KTM. "Siempre mola tener detrás a una fábrica que quiere ganar incluso más que yo. Y espero que podamos hacerlo juntos".

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.