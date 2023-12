Brad Binder (KTM) : "Je m'attendais à mieux en 2023".

Quatrième du championnat du monde, Brad Binder a terminé la saison 2023 en tant que meilleur pilote non-Ducati. Le pilote de 28 ans a remporté deux sprints à Termas de Río Hondo et Jerez, mais il doit encore attendre pour remporter son premier GP depuis son triomphe mémorable en pneus slick sous la pluie au GP d'Autriche 2021.

Le Sud-Africain n'était donc pas entièrement satisfait de sa saison. "Pour être honnête, je m'attendais à beaucoup mieux cette saison", a reconnu Binder. "J'avais le sentiment que nous étions capables de faire beaucoup mieux. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai laissé passer beaucoup d'occasions. Mais bon, c'est la vie, ça peut arriver. Avec ce nouveau format, tout le monde semble avoir fait beaucoup d'erreurs".

"Quand vous faites de votre mieux absolu, que ce soit pour la première ou la dixième place, vous pouvez faire des erreurs", sait le Sud-Africain. "Cette année, j'ai parfois essayé de pousser un peu trop fort au lieu d'accepter certaines restrictions - et je suis tombé sur la tête, ce qui n'était pas idéal. Mais je pense que nous avons beaucoup à apprendre de cette saison".

"Je dois dire que mon équipe et KTM ont fait un pas incroyable par rapport à l'année dernière. Il est certain que nous devons encore faire un pas de plus pour rester simplement dans le jeu, car tout évolue sans cesse", a ajouté le pilote officiel Red Bull-KTM. "Je sais que je peux m'améliorer de mon côté, s'ils peuvent faire de même, j'espère que nous serons dans une bien meilleure situation".

"Je suis vraiment impatient de recommencer l'année prochaine", a déclaré Binder en se projetant déjà vers 2024. "Nous avons maintenant ces mois pour vraiment construire à partir d'ici, comprendre, nous développer et trouver de petites améliorations dans tous les domaines. Si nous y parvenons, je pense que nous pourrons revenir la saison prochaine avec tout ce dont nous avons besoin pour vraiment nous battre pour les victoires".

Le double vainqueur du MotoGP souhaite principalement, comme on le sait, plus de "edge grip", c'est-à-dire une meilleure adhérence latérale. "Pour moi, il est très clair que c'est ce qui nous manque. En même temps, il est aussi très clair pour moi qu'ils ont amélioré tous les autres domaines. Je me sens donc un peu mal à l'aise lorsque je demande toujours aux gars ce point précis alors qu'ils ont déjà fait beaucoup mieux pour tout le reste. Mais pour moi, il est absolument clair que tant que nous n'aurons pas réglé cela, ce sera difficile".

Brad Binder a toute confiance en son équipe Red Bull-KTM. "C'est toujours cool d'avoir derrière soi une équipe qui veut gagner encore plus que moi. Et j'espère que nous pourrons y arriver ensemble".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.