Brad Binder (KTM): "Mi aspettavo di più nel 2023".

L'asso della Red Bull KTM Brad Binder fa un bilancio autocritico della stagione 2023, nonostante il quarto posto nel Campionato del Mondo: "non è molto soddisfatto", ma è fiducioso per il 2024.

Brad Binder ha concluso la stagione 2023 come miglior pilota non Ducati al quarto posto. Il 28enne ha vinto due sprint a Termas de Río Hondo e a Jerez, ma deve ancora aspettare per ottenere la sua prima vittoria in un GP dopo il memorabile trionfo con le gomme slick sotto la pioggia nel GP d'Austria del 2021.

Il sudafricano non è quindi del tutto soddisfatto della sua stagione. "Ad essere sincero, mi aspettavo molto di più in questa stagione", ha ammesso Binder. "Avevo la sensazione che fossimo in grado di fare molto di più. Ma ho commesso molti errori e ho perso molte opportunità. Ma va bene, è la vita, può succedere. Con questo nuovo formato, tutti sembrano aver commesso molti errori".

"Quando fai del tuo meglio, che sia il primo o il decimo posto, puoi commettere degli errori", ha detto il sudafricano. "A volte ho cercato di spingere un po' troppo quest'anno, invece di accettare alcuni limiti, e sono caduto a terra, il che non è stato l'ideale. Ma credo che possiamo imparare molto da questa stagione".

"Devo dire che la mia squadra e la KTM hanno fatto un passo incredibile rispetto all'anno scorso. Sicuramente dobbiamo fare un altro passo avanti per rimanere in gioco, perché tutto è in continua evoluzione", ha aggiunto il pilota ufficiale Red Bull KTM. "So di poter migliorare dal mio punto di vista, se loro riusciranno a fare lo stesso allora speriamo di essere in una situazione molto migliore".

"Non vedo l'ora di ricominciare il prossimo anno", ha detto Binder, guardando già al 2024. "Ora abbiamo questi mesi per partire da qui, capire, sviluppare e trovare piccoli miglioramenti in tutte le aree. Se riusciremo a farlo, credo che potremo tornare la prossima stagione con tutto ciò che ci serve per lottare davvero per le vittorie".

Come è noto, il due volte vincitore della MotoGP vuole soprattutto più "edge grip", cioè una migliore aderenza laterale. "Per me è molto chiaro che questo è ciò che ci manca. Allo stesso tempo, mi è chiaro che hanno migliorato ogni altro aspetto. Quindi mi sento un po' in colpa a chiedere sempre ai ragazzi di questa cosa quando hanno fatto tutto il resto molto meglio. Ma per me è assolutamente chiaro che sarà difficile finché non avremo tutto sotto controllo".

Tuttavia, Brad Binder ha piena fiducia nella sua squadra Red Bull KTM. "È sempre bello avere alle spalle una squadra che vuole vincere più di me. E spero che riusciremo a farlo insieme".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.