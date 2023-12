Brad Binder (KTM): "Esperava mais em 2023"

Brad Binder, o craque da Red Bull KTM, faz um balanço autocrítico da época de 2023, apesar de ter terminado em quarto lugar no Campeonato do Mundo, "não está muito satisfeito", mas está confiante para 2024.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Brad Binder terminou a temporada de 2023 como o melhor piloto não-Ducati em quarto lugar. O piloto de 28 anos venceu dois sprints em Termas de Río Hondo e Jerez, mas ainda tem de esperar pela sua primeira vitória em GP desde o seu memorável triunfo com pneus slick à chuva no GP da Áustria de 2021.

O sul-africano não ficou, por isso, totalmente satisfeito com a sua época. "Para ser honesto, eu esperava muito mais nesta temporada", admitiu Binder. "Tinha a sensação de que éramos capazes de muito mais. Mas cometi muitos erros e perdi muitas oportunidades. Mas tudo bem, a vida é assim, pode acontecer. Com este novo formato, toda a gente parece ter cometido muitos erros".

"Quando estamos a dar o nosso melhor, quer seja o primeiro ou o décimo lugar, podemos cometer erros", disse o sul-africano. "Por vezes, tentei esforçar-me demasiado este ano, em vez de aceitar algumas limitações, e caí de cara no chão, o que não foi o ideal. Mas acho que podemos aprender muito com esta época."

"Tenho de dizer que a minha equipa e a KTM deram um passo incrível em relação ao ano passado. De certeza que temos de dar mais um passo para nos mantermos no jogo, porque tudo está sempre a evoluir," acrescentou o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "Sei que posso melhorar do meu lado, se eles conseguirem fazer o mesmo, espero que estejamos numa situação muito melhor."

"Estou realmente ansioso para começar de novo no próximo ano", disse Binder, já de olho em 2024. "Temos agora estes meses para partir daqui, compreender, desenvolver e encontrar pequenas melhorias em todas as áreas. Se conseguirmos fazer isso, acredito que podemos voltar na próxima temporada com tudo o que precisamos para realmente lutar por vitórias."

Como é sabido, o bicampeão de MotoGP quer principalmente mais "aderência de ponta", ou seja, melhor aderência lateral. "É muito claro para mim que é isso que nos está a faltar. Ao mesmo tempo, também é muito claro para mim que eles melhoraram todas as outras áreas. Por isso, sinto-me um pouco mal por estar sempre a perguntar aos rapazes sobre este aspeto, quando eles fizeram tudo o resto muito melhor. Mas é absolutamente claro para mim que vai ser difícil até conseguirmos controlar isto".

No entanto, Brad Binder tem plena confiança na sua equipa Red Bull KTM. "É sempre bom ter uma fábrica atrás de nós que quer ganhar ainda mais do que eu. E espero que o consigamos fazer juntos."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.