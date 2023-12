Exclusif : en 2024, également GASGAS-Tech3 avec châssis en carbone

C'est incontestable : depuis que le pilote d'essai Red Bull-KTM Dani Pedrosa a fait sensation avec le nouveau châssis carbone de KTM lors du GP de Misano les 9 et 10 septembre, avec deux grandioses quatrièmes places du sprint et de la course principale du dimanche, il est clair que l'usine autrichienne s'est encore rapprochée des puissantes Ducati avec ce nouveau matériel de cadre.

Brad Binder l'a encore prouvé lors de la finale de Valence, où il a fait exploser l'armada Ducati en se classant solidement deuxième le samedi et en se classant encore une fois meilleur pilote non-Desmosecidi le dimanche avec une troisième place. Et au championnat du monde des pilotes, le Sud-Africain a assuré le meilleur résultat de KTM en MotoGP depuis ses débuts en 2017 en terminant 4e et (6e du championnat du monde l'an dernier avec 188 points) ; il a encaissé 293 points cette année.

Binder et Miller ont reçu les quatre premiers châssis en carbone par avion pour le GP du Japon à Motegi (1er octobre) après un premier essai lors du test de Misano lundi (11.9.), d'abord un modèle pour le vendredi. Mais le samedi, les deux pilotes d'usine Red Bull-KTM ont trouvé deux nouvelles KTM RC16 en carbone dans le box.

"Nous avons plus de 'edge grip' avec le nouveau matériel de châssis. C'est quelque chose que j'ai demandé aux ingénieurs toute l'année", a expliqué Binder.

Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport, a ensuite rapidement répondu à toutes les questions possibles sur le fait de savoir quand les pilotes GASGAS Pol Espargaró et Augusto Fernández recevraient eux aussi une moto avec un cadre en carbone et s'exprimeraient de manière satisfaisante, lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com.

"Fournir des cadres en carbone aux pilotes GASGAS n'est pas notre priorité pour le moment", a déclaré Beirer début octobre. "Pour nous, la priorité est maintenant d'apprendre à connaître ce nouveau châssis dans les cas extrêmes, et le MotoGP est un cas extrême. Quand on introduit un nouveau châssis en milieu de saison, il faut d'abord le régler et savoir quels sont les bons leviers à actionner, quelles que soient les conditions météo et la piste.

Pour nous, il était important que Brad Binder dispose du package le plus performant qu'il souhaitait, parce que c'est lui qui le met le mieux en œuvre. Nous continuons à apprendre. A Motegi, nous avons fait une course sous la pluie et nous avons eu un premier aperçu de la situation sur le mouillé. Lors du warm-up humide du dimanche à Phillip Island, nous avons pu à nouveau rouler sous la pluie. Après cela, nous étions déjà beaucoup mieux préparés pour les entraînements sous la pluie".

Afin de s'épargner les demandes incessantes de Pol Espargaró et Augusto Fernández, ainsi que de la recrue Pedro Acosta, qui a pris place pour la première fois sur la MotoGP-KTM lors des tests de Valence le 18 novembre, Beirer a diplomatiquement évoqué la possibilité pour les équipes de KTM et de GASGAS de développer à l'avenir des motos en parallèle avec deux matériaux de châssis différents.

Lorsque les pilotes officiels KTM MotoGP Binder, Miller et Pol Espargaró ont imposé un certain respect à la concurrence lors de la séance d'essais chronométrés de Phillip Island le vendredi en se classant premier, deuxième et cinquième, une telle stratégie semblait même avoir du sens.

Mais à Munderfing, il était clair depuis longtemps que l'avenir des châssis MotoGP était noir, car ils étaient en fibre de carbone.

Et si Pierer Mobility AG engage l'équipe cliente d'Hervé Poncharal sous le nom de GASGAS Factory Racing Tech3 Team, il convient d'y créer les meilleures conditions techniques - notamment en raison de Pedro Acosta qui, à 19 ans, a déjà remporté deux titres de champion du monde et n'est pas considéré depuis longtemps comme le "nouveau Marc Márquez" pour rien.

Lors du test de Valence, nous avons cherché en vain des châssis en carbone dans le box GASGAS. Mais cela va changer lors du prochain test à Sepang en février.

Le groupe Pierer a déjà obtenu une cinquième place au championnat du monde en 2020 avec Pol Espargaró, une sixième en 2022 avec Binder et maintenant une quatrième. Et comme Ducati considère depuis des années l'équipe Pramac comme une deuxième équipe d'usine, y attire de meilleurs pilotes et obtient des succès correspondants, comme le prouvent les cinq victoires en GP avec Martin et Zarco en 2023, les meilleures conditions sont désormais réunies pour GASGAS en MotoGP. Un peu comme en 2020, lorsque Miguel Oliveira y a assuré deux triomphes grandioses en MotoGP à Spielberg et Portimão pour l'équipe Red Bull-KTM Tech3.

Au fond, il fallait toujours s'attendre à ce que le groupe Pierer n'envoie pas le joyau Acosta en 2024 avec du matériel de seconde classe pour sa première année de MotoGP. En effet, avec Jorge Martin et Rául Fernández, KTM a déjà perdu deux pilotes "maison" de l'univers Pierer au profit de Ducati et Aprilia, et il faut absolument éviter cela à Acosta, car Honda et Ducati étaient déjà sur ses talons lorsqu'ils pouvaient encore espérer que KTM ne lui trouverait pas de place en MotoGP.

Entre-temps, on sait que les deux champions du monde Moto2 Fernández et Acosta débuteront la saison avec des châssis en carbone lors des tests en Malaisie.

Et il se peut que le KTM Factory Racing n'ait même pas besoin d'un budget plus important pour cela. En effet, l'équipe GASGAS d'Aspar Martinez sera financée à l'avenir dans les petites catégories Moto3 et Moto2 avec 1 million d'euros du partenaire chinois de Pierer, CFMOTO, et le budget marketing GASGAS qui y était investi jusqu'à présent pourra être transféré à GASGAS-Tech3.

Ainsi, Tech3 passe également de KTM à la marque GASGAS dans la catégorie Moto3 après quatre ans (les pilotes roulent avec des KTM RC4 identiques). Et les coûts supplémentaires liés au passage des châssis en aluminium, moins chers, aux châssis en carbone, plus coûteux, trouvent également leur place dans le budget de Tech3.

Au total, Pierer Mobility AG investit 8,3 millions d'euros par an pour la présence de GASGAS en GP (la catégorie Moto2 disparaîtra en 2024, mais CFMOTO fera son entrée chez Jorge "Aspar" Martinez en Moto2).

"À l'origine, notre objectif était de devenir champion du monde de MotoGP avec le cadre en acier tubulaire", reconnaît Pit Beirer. "Jusqu'à présent, nous avons gagné sept courses de MotoGP avec ce concept, deux avec Brad, cinq avec Miguel. Brad Binder a ainsi terminé sixième du championnat du monde en 2022, Pol Espargaró était déjà cinquième en 2020. Et avant le GP du Japon 2023, Brad occupait la quatrième place du championnat du monde avec un châssis en acier. Le matériau dans lequel seront fabriqués les cadres MotoGP chez GASGAS n'est pas déterminant. Jusqu'à présent, 80% de la grille de départ fait confiance aux châssis en aluminium. Les trois concepts de matériaux sont compétitifs, les temps se situent souvent à une seconde près. Mais nous restons innovants et prenons une autre direction pour nos deux marques de MotoGP".

Ready to Race, tel est le slogan. KTM a déjà distancé la concurrence dans la compétition pour la compétence du châssis en carbone. Avec quatre motos au lieu de deux dans le peloton, cette avance peut peut-être encore être augmentée par la technique. En effet, chez Aprilia, un prototype RS-GP avec châssis en carbone se trouvait déjà pour la première fois dans le box à Valence lors du test de mardi pour le pilote d'essai Lorenzo Savadori. Mais le projet n'en est encore qu'à ses débuts.

Chez Ducati, un tel cadre en carbone est depuis longtemps en cours de développement. "Il ne faudra pas longtemps avant que tous les constructeurs de MotoGP développent un châssis en carbone", était conscient Gigi Dall'Igna, le directeur de course de Ducati-Corse, lors des débuts de la KTM en carbone à Misano.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.