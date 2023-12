Esclusivo: 2024 anche GASGAS-Tech3 con telaio in carbonio

A ottobre, il Gruppo Pierer stava ancora valutando la possibilità di sviluppare telai in carbonio e alluminio in parallelo con i due team della MotoGP. Ora è certo: anche GASGAS Tech3 avrà i nuovi telai in carbonio.

È indiscutibile: da quando Dani Pedrosa, collaudatore della Red Bull KTM, ha fatto scalpore al GP di Misano del 9/10 settembre con il nuovo telaio in carbonio della KTM, con due fantastici quarti posti in volata e nella gara principale di domenica, è chiaro che la casa austriaca si è avvicinata di un passo alle strapotenti Ducati con questo nuovo materiale del telaio.

Brad Binder lo ha dimostrato anche nella finale di Valencia, dove ha spazzato via l'armata Ducati con un ottimo secondo posto il sabato ed è stato ancora una volta il miglior pilota non-Desmosecidi la domenica con il terzo posto. Nel Campionato Piloti, il sudafricano ha chiuso al quarto posto e (sesto nel Mondiale dello scorso anno con 188 punti) ha ottenuto il miglior risultato KTM in MotoGP da quando è entrato nel 2017; quest'anno ha totalizzato 293 punti.

Binder e Miller hanno ricevuto per via aerea i primi quattro telai in carbonio per il GP del Giappone a Motegi (1° ottobre) dopo il primo test a Misano di lunedì (11 settembre), inizialmente solo un modello ciascuno per il venerdì. Ma sabato, entrambi i piloti ufficiali Red Bull KTM avevano due nuove KTM RC16 in carbonio nei box.

Con il nuovo materiale del telaio abbiamo una maggiore "presa di spigolo". È una cosa che ho chiesto agli ingegneri per tutto l'anno", ha spiegato Binder.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, Pit Beirer, Direttore di KTM Motorsport, ha poi rapidamente soffocato tutte le possibili domande sul tema di quando anche i piloti GASGAS Pol Espargaró e Augusto Fernández riceveranno una moto con telaio in carbonio, esprimendo la propria soddisfazione.

"Fornire ai piloti GASGAS telai in carbonio non è la nostra priorità al momento", ha dichiarato Beirer all'inizio di ottobre. "La nostra priorità ora è quella di familiarizzare con questo nuovo telaio in casi estremi, e la MotoGP è un caso estremo. Quando si introduce un nuovo telaio a metà stagione, bisogna prima metterlo a punto e scoprire quali sono le leve giuste da azionare in ogni situazione climatica e su ogni pista.

Per noi era importante che Brad Binder avesse a disposizione il pacchetto più forte in termini di prestazioni, che lui vuole perché lo capisce meglio. Continuiamo a imparare continuamente. A Motegi abbiamo disputato una gara bagnata e abbiamo ottenuto le nostre prime intuizioni su una pista bagnata. Nel warm-up bagnato di domenica a Phillip Island, abbiamo potuto girare di nuovo sotto la pioggia. Dopo di che, eravamo molto più preparati per le sessioni di allenamento sotto la pioggia".

Per evitare le continue domande di Pol Espargaró e Augusto Fernández e anche del debuttante Pedro Acosta, che si è seduto per la prima volta sulla KTM MotoGP in occasione del test di Valencia del 18 novembre, Beirer ha accennato diplomaticamente alla possibilità che i team KTM e GASGAS sviluppino in futuro due diversi materiali per il telaio in parallelo.

Quando i piloti ufficiali KTM della MotoGP, Binder, Miller e Pol Espargaró, hanno mostrato alla concorrenza un certo rispetto nelle qualifiche di Phillip Island di venerdì con il 1°, il 2° e il 5° posto, una simile strategia è sembrata persino sensata.

Ma a Munderfing era già chiaro da tempo: il futuro del telaio della MotoGP è incerto, perché è in fibra di carbonio.

E se Pierer Mobility AG sta già utilizzando il team clienti di Hervé Poncharal con il nome di GASGAS Factory Racing Tech3 Team, allora le migliori condizioni tecniche dovrebbero essere create anche lì - anche per via di Pedro Acosta, che a 19 anni ha già vinto due titoli mondiali ed è stato a lungo celebrato come il "nuovo Marc Márquez" per una buona ragione.

Nel test di Valencia, abbiamo cercato invano telai in carbonio nel box GASGAS. Ma le cose cambieranno nel prossimo test di Sepang, a febbraio.

Il Gruppo Pierer ha già ottenuto un quinto posto nel Campionato del Mondo 2020 con Pol Espargaró, un sesto nel 2022 con Binder e ora un quarto. E poiché Ducati ha considerato per anni il team Pramac come un secondo team di lavoro, attirando piloti migliori e ottenendo i relativi successi, come dimostrano le cinque vittorie nei GP con Martin e Zarco nel 2023, ora si stanno creando le migliori condizioni per GASGAS in MotoGP. Come nel 2020, quando Miguel Oliveira ha ottenuto due splendidi trionfi in MotoGP per il team Red Bull-KTM Tech3 a Spielberg e Portimão.

In sostanza, c'era da aspettarsi che il Gruppo Pierer non avrebbe mandato il gioiello Acosta al suo primo anno di MotoGP nel 2024 con materiale di seconda categoria. KTM ha già perso due piloti dell'universo Pierer, Jorge Martin e Rául Fernández, a favore di Ducati e Aprilia, e questo deve essere evitato a tutti i costi con Acosta, visto che Honda e Ducati erano già sulle sue tracce quando ancora speravano che KTM non trovasse un posto in MotoGP per lui.

È ormai certo che i due campioni del mondo della Moto2 Fernández e Acosta inizieranno la stagione con telai in carbonio al test in Malesia.

E KTM Factory Racing potrebbe anche non aver bisogno di un budget maggiore per questo. Perché il team GASGAS di Aspar Martinez sarà finanziato in futuro nelle classi minori Moto3 e Moto2 con 1 milione di euro dal partner cinese Pierer CFMOTO, e il budget di marketing GASGAS precedentemente investito lì può essere riassegnato a GASGAS-Tech3.

Di conseguenza, Tech3 passerà da KTM al marchio GASGAS anche nella classe Moto3 dopo quattro anni (si correrà con KTM RC4 identiche). Anche i costi aggiuntivi per il passaggio dall'economico telaio in alluminio a quello più costoso in carbonio sono inclusi nel budget di Tech3.

Pierer Mobility AG sta investendo un totale di 8,3 milioni di euro all'anno per la presenza di GASGAS nei GP (la classe Moto2 verrà abbandonata nel 2024, e CFMOTO si unirà a Jorge "Aspar" Martinez in Moto2).

"In origine, il nostro obiettivo era diventare Campioni del Mondo MotoGP con il telaio tubolare in acciaio", ammette Pit Beirer. "Finora abbiamo vinto sette gare di MotoGP con questo concetto, due con Brad e cinque con Miguel. Brad Binder è arrivato sesto nel Campionato del Mondo 2022, Pol Espargaró quinto nel 2020. E prima del GP del Giappone del 2023, Brad era quarto nel Campionato del Mondo con il telaio in acciaio. Non è importante il materiale di cui saranno fatti i telai della MotoGP a GASGAS. Finora l'80% della griglia di partenza si è affidato a telai in alluminio. Tutti e tre i materiali sono competitivi, i tempi sono spesso a un secondo l'uno dall'altro. Ma noi rimaniamo innovativi e stiamo andando in una direzione diversa con i nostri due marchi della MotoGP".

Ready to Race è lo slogan. KTM ha già preso le distanze dalla concorrenza nella corsa all'esperienza dei telai in carbonio. Con quattro moto invece di due in campo, questo vantaggio può forse essere ampliato grazie alla tecnologia. Infatti, Aprilia ha già avuto un prototipo RS-GP con telaio in carbonio nei box per la prima volta durante il test di martedì per il collaudatore Lorenzo Savadori a Valencia. Ma il progetto è ancora nelle fasi iniziali.

In Ducati, un simile telaio in carbonio è in fase di sviluppo da molto tempo. "Non ci vorrà molto prima che tutti i costruttori di MotoGP sviluppino un telaio in carbonio", ha dichiarato il Direttore di gara di Ducati Corse Gigi Dall'Igna al debutto della KTM in carbonio a Misano.

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.