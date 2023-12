Exclusivo: 2024 também GASGAS-Tech3 com chassis em carbono

Em outubro, o Grupo Pierer ainda considerava a possibilidade de desenvolver chassis de carbono e alumínio em paralelo com as duas equipas de MotoGP. Agora é certo: a GASGAS Tech3 também vai receber os novos quadros de carbono.

É indiscutível: desde que o piloto de testes da Red Bull KTM, Dani Pedrosa, causou sensação no GP de Misano, a 9/10 de setembro, com o novo chassis de carbono da KTM, com dois fantásticos quartos lugares no sprint e na corrida principal de Domingo, é evidente que a fábrica austríaca se aproximou mais das poderosas motos da Ducati com este novo material de quadro.

Brad Binder também provou isso no final da corrida em Valência, onde ele surpreendeu a armada da Ducati com um forte segundo lugar no sábado e foi mais uma vez o melhor piloto não-Desmosecidi com o terceiro lugar no domingo. E no Campeonato de Pilotos, o sul-africano terminou em quarto lugar e (sexto no Campeonato do Mundo do ano passado com 188 pontos) assegurou o melhor resultado da KTM no MotoGP desde que se juntou a ele em 2017; ele acumulou 293 pontos este ano.

Binder e Miller receberam os primeiros quatro chassis de carbono por via aérea para o GP do Japão em Motegi (1 de outubro) após o primeiro teste em Misano na segunda-feira (11 de setembro), inicialmente apenas um modelo cada para sexta-feira. Mas no sábado, ambos os pilotos da Red Bull KTM tinham duas novas KTM RC16 de carbono nas boxes.

"Temos mais 'edge grip' com o novo material do chassis. É algo que tenho andado a pedir aos engenheiros durante todo o ano," explicou Binder.

Numa entrevista com a SPEEDWEEK.com, Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da KTM, rapidamente respondeu a todas as perguntas sobre quando é que os pilotos da GASGAS, Pol Espargaró e Augusto Fernández, iriam também receber uma moto com quadro de carbono e expressou a sua satisfação.

"Fornecer quadros de carbono aos pilotos da GASGAS não é a nossa prioridade neste momento", disse Beirer no início de outubro. "A nossa prioridade agora é familiarizarmo-nos com este novo chassis em casos extremos, e o MotoGP é um caso extremo. Quando se traz um novo chassis a meio da época, primeiro é preciso afiná-lo e descobrir quais são as alavancas certas para rodar em todas as situações climatéricas e em todas as pistas de corrida.

Para nós, era importante que Brad Binder tivesse o pacote mais forte disponível em termos de desempenho, o que ele quer porque é o que melhor o compreende. Estamos sempre a aprender. Em Motegi tivemos uma corrida com chuva e obtivemos as nossas primeiras percepções numa pista molhada. No warm-up molhado de domingo, em Phillip Island, pudemos voltar a rodar com ele à chuva. Depois disso, ficámos muito mais bem preparados para as sessões de treino com chuva."

Para evitar as constantes perguntas de Pol Espargaró e Augusto Fernández e também do estreante Pedro Acosta, que se sentou na KTM de MotoGP pela primeira vez no teste de Valência a 18 de novembro, Beirer mencionou diplomaticamente a possibilidade de as equipas KTM e GASGAS desenvolverem dois materiais de chassis diferentes em paralelo no futuro.

Quando os pilotos de fábrica da KTM MotoGP, Binder, Miller e Pol Espargaró, mostraram algum respeito pela concorrência na sessão de qualificação de Phillip Island, na sexta-feira, com o 1º, 2º e 5º lugares, essa estratégia até parecia fazer sentido.

Mas em Munderfing já era claro há muito tempo: o futuro do chassis de MotoGP parece sombrio - porque é feito de fibra de carbono.

E se a Pierer Mobility AG já está a utilizar a equipa cliente de Hervé Poncharal sob o nome GASGAS Factory Racing Tech3 Team, então as melhores condições técnicas também devem ser criadas lá - sobretudo por causa de Pedro Acosta, que aos 19 anos já ganhou dois títulos de campeão mundial e há muito que é celebrado como o "novo Marc Márquez" por uma boa razão.

No teste de Valência, continuámos a procurar em vão chassis de carbono na box da GASGAS. Mas isso vai mudar no próximo teste em Sepang, em fevereiro.

O Grupo Pierer já alcançou um quinto lugar no Campeonato do Mundo de 2020 com Pol Espargaró, um sexto em 2022 com Binder e agora um quarto. E uma vez que a Ducati tem considerado a equipa Pramac como uma segunda equipa de trabalho durante anos, atraindo melhores pilotos e alcançando o sucesso correspondente, como demonstrado pelas cinco vitórias GP com Martin e Zarco em 2023, as melhores condições estão agora a ser criadas para a GASGAS no MotoGP. À semelhança de 2020, quando Miguel Oliveira garantiu dois magníficos triunfos no MotoGP para a equipa Red Bull-KTM Tech3 em Spielberg e Portimão.

Basicamente, sempre foi de esperar que o Grupo Pierer não enviasse a joia Acosta para o seu primeiro ano de MotoGP em 2024 com material de segunda classe. A KTM já perdeu dois pilotos do universo Pierer, Jorge Martin e Rául Fernández, para a Ducati e a Aprilia, e isso deve ser evitado a todo o custo com Acosta, porque a Honda e a Ducati já estavam no seu encalço quando ainda esperavam que a KTM não encontrasse um lugar no MotoGP para ele.

Agora é certo que os dois campeões mundiais de Moto2, Fernández e Acosta, vão começar a temporada com chassis de carbono no teste da Malásia.

E a KTM Factory Racing pode nem precisar de um orçamento maior para isso. Uma vez que a equipa GASGAS de Aspar Martinez será financiada nas pequenas classes Moto3 e Moto2 no futuro com 1 milhão de euros do parceiro chinês Pierer CFMOTO, o orçamento de marketing da GASGAS anteriormente investido aí pode ser reafectado à GASGAS-Tech3.

Por conseguinte, a Tech3 também está a mudar da KTM para a marca GASGAS na classe Moto3 após quatro anos (as corridas serão realizadas em KTM RC4 idênticas). E os custos adicionais para a mudança do chassis de alumínio barato para o chassis de carbono mais caro também estão incluídos no orçamento da Tech3.

A Pierer Mobility AG está a investir um total de 8,3 milhões de euros por ano para a presença da GASGAS nos GP (a classe Moto2 será descontinuada em 2024, com a CFMOTO a juntar-se a Jorge "Aspar" Martinez na Moto2).

"Originalmente, o nosso objetivo era tornarmo-nos Campeões do Mundo de MotoGP com a estrutura tubular de aço", admite Pit Beirer. "Até agora, ganhámos sete corridas de MotoGP com este conceito, duas com o Brad e cinco com o Miguel. Brad Binder terminou em sexto no Campeonato do Mundo de 2022, Pol Espargaró foi quinto em 2020. E antes do GP do Japão de 2023, Brad foi quarto no Campeonato do Mundo com o chassis de aço. Não é importante de que material serão feitos os quadros de MotoGP na GASGAS. Até agora, 80 por cento da grelha de partida tem contado com chassis de alumínio. Todos os três conceitos de materiais são competitivos, os tempos estão frequentemente a um segundo um do outro. Mas continuamos a ser inovadores e estamos a ir numa direção diferente com as nossas duas marcas de MotoGP".

Ready to Race é o slogan. A KTM já se distanciou da concorrência na corrida pela experiência em chassis de carbono. Com quatro em vez de duas motos no campo, esta liderança pode talvez ser alargada através da tecnologia. Isto porque a Aprilia já tinha um protótipo RS-GP com um chassis de carbono nas boxes pela primeira vez durante o teste de terça-feira para o piloto de testes Lorenzo Savadori em Valência. Mas o projeto ainda está na fase inicial.

Na Ducati, esse quadro de carbono está a ser desenvolvido há muito tempo. "Não vai demorar muito até que todos os fabricantes de MotoGP desenvolvam um chassis de carbono", disse o Diretor de Corrida da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, na estreia da KTM de carbono em Misano.

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.