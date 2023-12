Marc Márquez y Honda: el prematuro final de una era

Marc Márquez debutó en la categoría reina el 7 de abril de 2013 y ganó su primera carrera de MotoGP el 21 de abril. Lo que ha sucedido en los once años transcurridos desde entonces probablemente no se habría imaginado entonces. El español batió innumerables récords, ganó seis títulos mundiales y dejó su huella en la era moderna de la categoría reina. Un nuevo capítulo comienza para la superestrella de MotoGP con Gresini y Ducati en 2024. Es hora de echar un vistazo a los últimos once años.

2013: El piloto de altos vuelos

Como bicampeón del mundo (2010 en el Campeonato del Mundo de 125cc y 2012 en el Campeonato del Mundo de Moto2), el español tuvo una notable temporada de novato en 2013. Como sucesor de Casey Stoner, Márquez tenía algunas expectativas que cumplir en el equipo oficial Repsol Honda. Pero en su primera carrera, en el Circuito Internacional de Losail, disipó todas las dudas con un tercer puesto. En la segunda carrera de la temporada, en Austin, se coronó como el ganador de carreras más joven de la historia de MotoGP, con 20 años y 63 días. A esta histórica victoria le siguieron otras increíbles cinco victorias y nueve podios, convirtiendo a Márquez en el ganador del título de MotoGP más joven de todos los tiempos al final del año con una ventaja de cuatro puntos sobre Jorge Lorenzo (Yamaha).

2014: Márquez - La superioridad

Al comienzo de su segunda temporada en MotoGP, Márquez sorprendió a sus rivales. El piloto de Honda ganó las diez primeras carreras de la temporada, una racha que sólo rompió su compañero de equipo Dani Pedrosa en Brno. Márquez añadió tres victorias más a su palmarés en Silverstone, Malasia y Valencia y desde entonces ostenta el récord de victorias en GP en una sola temporada con 13. Con un total de 19 carreras, esto corresponde a un porcentaje de victorias del 72,22%. Fue el año más exitoso del español, en el que se coronó campeón del mundo en Japón.

2015: El año del cambio

Tras un año de dominio, la temporada 2015 dio un giro inesperado para Márquez. Tras ganar la segunda manga en Austin, sólo volvió a subir al escalón más alto del podio en Alemania. En lugar de ganar carreras, la estrella de Honda, conocida por su estilo de pilotaje sin concesiones, fue noticia por otros motivos. En Argentina, un incidente con Valentino Rossi y otras situaciones delicadas empezaron a lastrar su temporada, que dio un giro definitivo con el memorable choque de Sepang contra "El Doctor". Aunque Márquez luchó por el título hasta el final, finalmente se lo llevó Jorge Lorenzo.

2016: Un Márquez más maduro

Tras los acalorados incidentes con Valentino Rossi, Márquez aprendió a contenerse y a trabajar de forma más estratégica, aunque siguió impresionando a los aficionados con sus espectaculares paradas. Cinco victorias y otros siete podios dieron al piloto catalán de Cervera su tercer título de MotoGP.

2017: Dovi contra Márquez

En la temporada 2017 de MotoGP, el equilibrio de poder cambió cuando Lorenzo pasó de Yamaha a Ducati y luchó allí, mientras que su compañero de equipo Andrea Dovizioso se hizo cada vez más fuerte. La estrella de Yamaha, Rossi, también comenzó la temporada con fuerza, pero una vez más nadie fue capaz de batir a Márquez. "Dovi" sí consiguió batir al pentacampeón del mundo en Spielberg y Japón, retrasando así la decisión del título hasta el final de temporada en Valencia, pero Márquez volvió a demostrar sus cualidades y acabó conquistando su cuarto título en la categoría reina.

2018: Camino del nivel 7

Tras el choque de Termas, en el que Rossi se fue al suelo tras un contacto con Márquez, el español logró tres victorias consecutivas. El piloto de Cervera, que pese a los ataques puntuales de sus rivales siempre estuvo en el podio, tuvo el honor de ser el primer ganador del GP de Tailandia en su camino hacia su séptimo título. Márquez celebró en Motegi su séptimo título mundial con un total de nueve victorias y cinco podios.

2019: La temporada de los récords

A pesar de que la temporada 2014 se mantuvo inalcanzable con 13 victorias, 2019 resultó ser otro año de récords para la estrella de Honda. Con la excepción de Austin, donde Márquez se cayó cuando lideraba, terminó en el podio en cada una de las 19 carreras, doce de ellas en el escalón más alto del podio. Las seis restantes acabó segundo. Su ritmo era inalcanzable para sus rivales, a pesar de los intentos de promesas como el debutante Fabio Quartararo (Yamaha). En su primer "match point", en Tailandia, Márquez logró su novena victoria de la temporada y su octavo título mundial. Ganó tres carreras más y, finalmente, logró el récord de 420 puntos en el campeonato del mundo.

2020: El punto de inflexión de su carrera

En un año caracterizado por la pandemia del coronavirus, Marc tuvo su primera oportunidad de alcanzar a Rossi y ganar su noveno título mundial. El español firmó una ampliación de contrato de cuatro años con Honda, con la que quería seguir aumentando su gran palmarés. Pero todo cambió en la primera carrera, en Jerez. En carrera, Márquez sufrió una fea caída en la que se rompió el húmero derecho. Tras la operación, el español reapareció sólo una semana después en la misma pista, pero tuvo que abandonar tras los entrenamientos libres. Posteriormente, un incidente doméstico le obligó a someterse a otra operación, que le dejó fuera de combate el resto de la temporada.

2021: El esperado regreso

Tras una tercera operación, Márquez reapareció en la tercera cita de 2021 en el Circuito Internacional del Algarve. Tras una espera de 265 días e incontables horas de rehabilitación, estaba de vuelta. En Le Mans, estuvo brevemente en cabeza bajo la lluvia antes de volver al escalón más alto del podio en Sachsenring. Tras el parón veraniego, el ocho veces campeón del mundo libró una emocionante batalla con Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) en Aragón antes de conseguir otras dos victorias en Austin y Misano. Todo parecía ir bien, pero un accidente durante un entrenamiento de motocross puso fin a esta evolución debido a un nuevo ataque de su diplopía.

2022: El regreso del "Fénix

Tras el parón invernal, Márquez volvió con energías renovadas, pero tuvo que tomarse otro descanso tras una grave caída en Indonesia. El español regresó a una de sus pistas favoritas, el Circuito de Las Américas, pero un problema mecánico en la salida impidió una posible victoria. En Mugello, anunció su decisión de someterse a una cuarta operación en el brazo derecho para salvar su carrera. Su regreso se produjo en los test de Misano y, a pesar de un titubeante primer GP en Aragón, Márquez inició su remontada en las últimas carreras del año, logrando su primera pole en tres años en Japón y su podio número 100 en la categoría reina en Australia.

2023: El fin de una era

El formato revisado de MotoGP también abrió nuevas oportunidades para que Márquez volviera a lo más alto del deporte. El piloto de 30 años celebró un gran debut con un tercer puesto en el primer sprint en Portimão. Sin embargo, una salvaje caída en la carrera principal y la consiguiente lesión en la mano vinieron a simbolizar una temporada caracterizada por los contratiempos. El español registró un total de 29 caídas y sólo subió al podio al sprint en dos ocasiones, en India y Valencia, tras el inicio de temporada en Portugal.

Márquez logró su último y a la vez muy emotivo podio con Repsol Honda en su país natal, en Motegi (Japón). El 4 de octubre de 2023, ambas partes anunciaron oficialmente que tomarían caminos separados a partir de la temporada 2024, y Gresini Ducati Racing anunció el fichaje de la superestrella española ocho días después.

La colaboración récord entre Marc Márquez y Repsol Honda llegó finalmente a su fin en Valencia después de once años, seis títulos mundiales, cinco triple coronas, 59 victorias, 101 podios, 64 poles y 2.626 puntos conseguidos.

"El Repsol Honda Team siempre ha sido el equipo que ha marcado mi carrera. Y siempre lo será. Hemos ganado seis títulos mundiales en los once años que llevamos juntos y eso no lo podré hacer con ningún otro equipo. Siempre será el equipo con el que he tenido más éxito".