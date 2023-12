Marc Márquez et Honda : la fin prématurée d'une époque

Après six titres MotoGP, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions, l'ancienne histoire à succès entre Marc Márquez et le team Repsol Honda a pris fin avec la résiliation prématurée de son contrat.

Le 7 avril 2013, Marc Márquez faisait ses débuts dans la catégorie reine et le 21 avril, il remportait déjà sa première course de MotoGP. Personne n'aurait alors imaginé ce qui s'est passé au cours des onze années qui ont suivi. L'Espagnol a battu d'innombrables records, a remporté six titres de champion du monde et a marqué de son empreinte l'ère moderne de la catégorie reine. En 2024, un nouveau chapitre s'ouvrira pour la superstar du MotoGP avec Gresini et Ducati. Il est temps de jeter un coup d'œil sur les onze dernières années.

2013 : le survolté

Double champion du monde (en 2010 dans le championnat du monde 125 cm3 et en 2012 dans le championnat du monde Moto2), l'Espagnol a réalisé une saison rookie remarquable en 2013. En tant que successeur de Casey Stoner, Márquez avait quelques attentes à satisfaire au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda. Mais dès sa première course sur le circuit international de Losail, il a fait taire tous les doutes en terminant troisième. Lors de la deuxième course de la saison à Austin, il est devenu, à l'âge de 20 ans et 63 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire du MotoGP. Cette victoire historique a été suivie de cinq autres victoires incroyables et de neuf podiums qui ont fait de Márquez le plus jeune détenteur de titre MotoGP de tous les temps, avec quatre points d'avance sur Jorge Lorenzo (Yamaha) à la fin de l'année.

2014 : Márquez - La surpuissance

Au début de sa deuxième saison en MotoGP, Márquez a ébranlé ses concurrents. Le pilote Honda a remporté les dix premières courses de la saison, une série qui n'a été interrompue qu'à Brno par son coéquipier Dani Pedrosa. Márquez a ajouté trois autres victoires à son palmarès à Silverstone, en Malaisie et à Valence et détient depuis lors le record du plus grand nombre de victoires en GP au cours d'une même saison, soit 13. Sur un total de 19 courses, cela correspond à un taux de victoire de 72,22%. Ce devait être l'année la plus fructueuse de l'Espagnol, au cours de laquelle il avait déjà été couronné champion du monde au Japon.

2015 : l'année des changements

Après une année de domination, la saison 2015 a pris une tournure inattendue pour Márquez. Après une victoire lors de la deuxième course à Austin, il n'est remonté sur la plus haute marche du podium qu'en Allemagne. Au lieu de remporter des victoires, la star de Honda, connue pour son pilotage sans compromis, a fait les gros titres ailleurs. En Argentine, un incident avec Valentino Rossi et d'autres situations délicates ont commencé à peser sur sa saison, qui a pris un tournant définitif avec le mémorable clash de Sepang contre "The Doctor". Bien que Márquez se soit battu jusqu'au bout pour le titre, c'est finalement Jorge Lorenzo qui l'a remporté.

2016 : un Márquez plus mature

Après les incidents houleux avec Valentino Rossi, Márquez a appris à se retenir et à travailler de manière plus stratégique, même s'il a continué à impressionner les fans avec ses arrêts spectaculaires. Cinq victoires et sept autres podiums ont permis au Catalan originaire de Cervera de remporter son troisième titre en MotoGP.

2017 : Dovi vs. Márquez

Au cours de la saison MotoGP 2017, le rapport de force s'est modifié, Lorenzo passant de Yamaha à Ducati et devant se battre, tandis que son coéquipier Andrea Dovizioso devenait de plus en plus fort. Rossi, la star de Yamaha, a lui aussi commencé la saison en force, mais personne n'a pu battre Márquez. "Dovi" a certes réussi à battre le quintuple champion du monde à Spielberg et au Japon, repoussant ainsi la décision sur le titre jusqu'à la finale de la saison à Valence, mais Márquez a une fois de plus prouvé ses qualités et a finalement remporté son quatrième titre dans la catégorie reine.

2018 : en route vers le niveau 7

Après le clash de Termas, au cours duquel Rossi a été mis à terre après un contact avec Márquez, l'Espagnol s'est assuré trois victoires consécutives. Le pilote de Cervera, qui est toujours monté sur le podium malgré les attaques occasionnelles de ses concurrents, a eu l'honneur d'être le premier vainqueur du GP de Thaïlande sur son chemin vers le septième titre. Au total, neuf victoires et cinq podiums ont permis à Márquez de fêter son septième titre de champion du monde à Motegi.

2019 : la saison des records

Même si la saison 2014 est restée incontestée avec 13 victoires, 2019 s'est transformée en une nouvelle année record pour la star Honda. Hormis à Austin, où Márquez a chuté alors qu'il était en tête, il est monté sur le podium de chacune des 19 courses, dont douze fois sur la plus haute marche du podium. Les six autres fois, il a terminé deuxième. Son rythme était inaccessible à ses concurrents, malgré les tentatives de pilotes en devenir comme le rookie Fabio Quartararo (Yamaha). Lors de sa première "balle de match" en Thaïlande, Márquez a remporté sa neuvième victoire de la saison et ainsi son huitième titre de champion du monde. Il a ensuite remporté trois autres courses et a finalement atteint le nombre record de 420 points au championnat du monde.

2020 : le tournant de sa carrière

Au cours d'une année marquée par la pandémie de Corona, Marc s'est vu offrir sa première chance d'égaler Rossi et de remporter son neuvième titre de champion du monde. L'Espagnol a signé une prolongation de contrat de quatre ans avec Honda, qui lui permettrait de consolider son formidable palmarès. Mais dès le premier tour à Jerez, tout a changé. En course, Márquez a été victime d'un vilain highside qui lui a cassé l'humérus droit. Après l'opération, l'Espagnol a fait son retour une semaine plus tard sur le même circuit, mais il a dû abandonner dès les essais libres. Un incident domestique a ensuite débouché sur une nouvelle opération qui a mis Márquez hors d'état de nuire pour le reste de la saison.

2021 : le retour tant attendu

Après une troisième opération, Márquez a fait son retour lors de la troisième course de 2021 sur le circuit international de l'Algarve. Après une attente de 265 jours et d'innombrables heures de rééducation, il était de retour. Au Mans, il a brièvement pris la tête sous la pluie avant de revenir sur la plus haute marche du podium au Sachsenring. Après la pause estivale, l'octuple champion du monde a livré une bataille passionnante avec Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) en Aragón, avant de remporter deux nouvelles victoires à Austin et Misano. Tout semblait bien se passer, mais un accident lors d'un entraînement de motocross a mis fin à cette évolution en raison d'une nouvelle crise de sa diplopie.

2022 : le retour du "Phoenix".

Après la pause hivernale, Márquez est revenu avec une énergie nouvelle, mais il a de nouveau dû s'arrêter après une grave chute en Indonésie. L'Espagnol est revenu sur l'un de ses circuits préférés, le Circuit of The Americas, mais un problème mécanique au départ l'a empêché de remporter une éventuelle victoire. Au Mugello, il a annoncé sa décision de subir une quatrième opération du bras droit pour sauver sa carrière. Son retour a eu lieu lors du test de Misano et, malgré un premier GP chancelant en Aragón, Márquez a entamé son retour lors des dernières courses de l'année, décrochant au Japon sa première pole position depuis trois ans et en Australie son 100e podium dans la catégorie reine.

2023 : La fin d'une époque

Le format révisé du MotoGP a également ouvert de nouvelles opportunités pour Márquez de revenir au sommet de la discipline. Le pilote de 30 ans a fait une entrée remarquée en se classant troisième lors du tout premier sprint à Portimão. Mais une chute sauvage lors de la course principale et la blessure à la main qui en a résulté ont été le symbole d'une saison marquée par les revers. L'Espagnol a enregistré 29 chutes au total et, après le début de la saison au Portugal, il n'est monté que deux fois sur le podium du sprint, en Inde et à Valence.

Le dernier podium de Márquez pour Repsol Honda a été très émouvant et s'est déroulé dans son pays d'origine, à Motegi, au Japon. Le 4 octobre 2023, les deux parties ont annoncé officiellement qu'elles se sépareraient à partir de la saison 2024, et huit jours plus tard, Gresini Ducati Racing a annoncé l'engagement de la superstar espagnole.

Ainsi, la collaboration entre Marc Márquez et Repsol Honda, marquée par des records, a finalement pris fin à Valence après onze ans, six titres de champion du monde, cinq triples couronnes, 59 victoires, 101 podiums, 64 pole positions et 2 626 points récoltés.

"Le Repsol Honda Team a toujours été l'équipe qui a façonné ma carrière. Et ils le resteront toujours. Nous avons remporté six titres de champion du monde en onze ans ensemble, ce que je ne pourrai faire avec aucune autre équipe. Ils resteront à jamais l'équipe avec laquelle j'ai eu le plus de succès".