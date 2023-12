Marc Márquez e la Honda: la fine prematura di un'era

Marc Márquez ha debuttato nella classe regina il 7 aprile 2013 e ha vinto la sua prima gara di MotoGP il 21 aprile. Quello che è successo negli undici anni trascorsi da allora probabilmente non sarebbe stato possibile all'epoca. Lo spagnolo ha battuto innumerevoli record, ha vinto sei titoli mondiali e ha lasciato il segno nell'era moderna della classe regina. Nel 2024 inizierà un nuovo capitolo per la superstar della MotoGP con Gresini e Ducati. È ora di dare uno sguardo agli ultimi undici anni.

2013: il più forte

Due volte campione del mondo (2010 nel Campionato del Mondo 125cc e 2012 nel Campionato del Mondo Moto2), lo spagnolo ha avuto una straordinaria stagione da rookie nel 2013. Come successore di Casey Stoner, Márquez aveva delle aspettative da soddisfare nel team Repsol Honda. Ma nella sua prima gara al Circuito Internazionale di Losail, ha dissipato tutti i dubbi con un terzo posto. Alla seconda gara della stagione, ad Austin, si è poi laureato il più giovane vincitore di una gara nella storia della MotoGP, all'età di 20 anni e 63 giorni. Questa storica vittoria è stata seguita da un'incredibile serie di altre cinque vittorie e nove podi, che hanno reso Márquez il più giovane vincitore del titolo MotoGP di tutti i tempi alla fine dell'anno con un vantaggio di quattro punti su Jorge Lorenzo (Yamaha).

2014: Márquez - La superiorità

All'inizio della sua seconda stagione di MotoGP, Márquez ha sconvolto i suoi rivali. Il pilota della Honda ha vinto le prime dieci gare della stagione, una striscia interrotta solo dal suo compagno di squadra Dani Pedrosa a Brno. Márquez ha aggiunto altre tre vittorie al suo palmarès a Silverstone, in Malesia e a Valencia e da allora detiene il record del maggior numero di vittorie in una singola stagione con 13 GP. Con un totale di 19 gare, questo corrisponde a una percentuale di vittorie del 72,22%. È stato l'anno di maggior successo per lo spagnolo, che si è laureato campione del mondo in Giappone.

2015: l'anno del cambiamento

Dopo un anno di dominio, la stagione 2015 ha preso una piega inaspettata per Márquez. Dopo aver vinto il secondo round ad Austin, è risalito sul gradino più alto del podio solo in Germania. Invece di vincere gare, la stella della Honda, nota per il suo stile di guida senza compromessi, ha fatto notizia in altri modi. In Argentina, un incidente con Valentino Rossi e altre situazioni spinose hanno iniziato a pesare sulla sua stagione, che ha preso una svolta definitiva con il memorabile scontro di Sepang contro "The Doctor". Nonostante Márquez abbia lottato per il titolo fino alla fine, alla fine l'ha spuntata Jorge Lorenzo.

2016: un Márquez più maturo

Dopo gli accesi incidenti con Valentino Rossi, Márquez ha imparato a trattenersi e a lavorare in modo più strategico, anche se ha continuato a stupire i fan con i suoi salvataggi spettacolari. Cinque vittorie e altri sette podi hanno portato al pilota catalano di Cervera il terzo titolo della MotoGP.

2017: Dovi contro Márquez

Nella stagione 2017 della MotoGP, l'equilibrio di potere si è spostato: Lorenzo è passato dalla Yamaha alla Ducati e ha faticato, mentre il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso è diventato sempre più forte. Anche la stella della Yamaha, Rossi, ha iniziato la stagione con decisione, ma ancora una volta nessuno è stato in grado di battere Márquez. Il "Dovi" è riuscito a battere il cinque volte campione del mondo a Spielberg e in Giappone, rimandando così la decisione sul titolo al finale di stagione a Valencia, ma Márquez ha dimostrato ancora una volta le sue qualità e alla fine ha conquistato il suo quarto titolo nella classe regina.

2018: sulla strada per il livello 7

Dopo lo scontro di Termas, in cui Rossi è finito a terra dopo un contatto con Márquez, lo spagnolo ha ottenuto tre vittorie consecutive. Il pilota di Cervera, che nonostante gli occasionali attacchi dei suoi rivali è sempre salito sul podio, ha avuto l'onore di essere il primo vincitore del GP della Thailandia sulla via del suo settimo titolo. Márquez ha festeggiato a Motegi il suo settimo titolo mondiale con un totale di nove vittorie e cinque podi.

2019: la stagione dei record

Anche se la stagione 2014 è rimasta incontrastata con 13 vittorie, il 2019 si è rivelato un altro anno da record per la stella della Honda. Con l'eccezione di Austin, dove Márquez è caduto mentre era in testa, è salito sul podio in tutte le 19 gare, dodici delle quali sul gradino più alto del podio. Le altre sei volte è arrivato secondo. Il suo ritmo era irraggiungibile per i suoi rivali, nonostante i tentativi di piloti emergenti come il debuttante Fabio Quartararo (Yamaha). Al suo primo "match point" in Thailandia, Márquez ha conquistato la sua nona vittoria stagionale e il suo ottavo titolo mondiale. Ha vinto altre tre gare e alla fine ha raggiunto il record di 420 punti nel campionato mondiale.

2020: la svolta della sua carriera

In un anno caratterizzato dalla pandemia di coronavirus, Marc ha avuto la prima occasione per raggiungere Rossi e vincere il suo nono titolo mondiale. Lo spagnolo ha firmato un prolungamento del contratto di quattro anni con la Honda, con il quale voleva consolidare il suo grande palmares. Ma tutto è cambiato già al primo round di Jerez. In gara, Márquez ha subito un brutto highsider in cui si è rotto l'omero destro. Dopo l'operazione, lo spagnolo ha fatto il suo ritorno solo una settimana dopo sulla stessa pista, ma ha dovuto ritirarsi dopo le sessioni di prove libere. Un incidente domestico ha poi portato a un'altra operazione, che ha messo Márquez fuori gioco per il resto della stagione.

2021: il ritorno tanto atteso

Dopo una terza operazione, Márquez ha fatto il suo ritorno in pista in occasione del terzo round del 2021 sul Circuito Internazionale dell'Algarve. Dopo 265 giorni di attesa e innumerevoli ore di riabilitazione, è tornato. A Le Mans, è stato brevemente in testa sotto la pioggia prima di tornare sul gradino più alto del podio al Sachsenring. Dopo la pausa estiva, l'otto volte campione del mondo ha combattuto un'emozionante battaglia con Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) ad Aragón, prima di conquistare altre due vittorie ad Austin e Misano. Tutto sembrava andare per il meglio, ma un incidente durante un allenamento di motocross ha messo fine a questo sviluppo a causa di un nuovo attacco di diplopia.

2022: il ritorno della "fenice"

Dopo la pausa invernale, Márquez è tornato con rinnovate energie, ma ha dovuto prendersi un'altra pausa dopo un grave incidente in Indonesia. Lo spagnolo è tornato su uno dei suoi circuiti preferiti, il Circuit of The Americas, ma un problema meccanico alla partenza ha impedito una possibile vittoria. Al Mugello ha annunciato la decisione di sottoporsi alla quarta operazione al braccio destro per salvare la sua carriera. Il suo ritorno avviene nei test di Misano e, nonostante un primo GP traballante ad Aragón, Márquez inizia la sua rimonta nelle ultime gare dell'anno, conquistando la sua prima pole position in tre anni in Giappone e il suo 100° podio nella classe regina in Australia.

2023: La fine di un'era

Il nuovo formato della MotoGP ha aperto a Márquez nuove opportunità per tornare ai vertici dello sport. L'ormai 30enne ha festeggiato un ottimo debutto con il terzo posto nella prima volata a Portimão. Tuttavia, una brutta caduta nella gara principale e il conseguente infortunio alla mano sono stati il simbolo di una stagione caratterizzata da battute d'arresto. Lo spagnolo ha registrato un totale di 29 cadute ed è salito sul podio in volata solo due volte, in India e a Valencia, dopo l'apertura della stagione in Portogallo.

Márquez ha ottenuto il suo ultimo e allo stesso tempo emozionante podio per la Repsol Honda in patria, a Motegi, in Giappone. Il 4 ottobre 2023, entrambe le parti hanno annunciato ufficialmente che le loro strade si sarebbero separate a partire dalla stagione 2024, mentre Gresini Ducati Racing ha annunciato l'ingaggio della superstar spagnola otto giorni dopo.

La collaborazione da record tra Marc Márquez e Repsol Honda si è infine conclusa a Valencia dopo undici anni, sei titoli mondiali, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi, 64 pole position e 2.626 punti conquistati.

"Il Repsol Honda Team è sempre stato il team che ha plasmato la mia carriera. E lo sarà sempre. Abbiamo vinto sei titoli mondiali negli undici anni in cui siamo stati insieme e non potrò farlo con nessun'altra squadra. Sarà sempre la squadra con cui ho avuto più successo".