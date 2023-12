Marc Márquez e a Honda: o fim prematuro de uma era

A antiga história de sucesso entre Marc Márquez e a Repsol Honda Team chegou ao fim com a rescisão antecipada do seu contrato após seis títulos de MotoGP, 59 vitórias em GP, 101 subidas ao pódio e 64 pole positions.

Marc Márquez fez a sua estreia na categoria rainha a 7 de abril de 2013 e venceu a sua primeira corrida de MotoGP a 21 de abril. O que aconteceu nos onze anos que se seguiram provavelmente não teria sido possível na altura. O espanhol bateu inúmeros recordes, ganhou seis títulos de campeão do mundo e deixou a sua marca na era moderna da categoria rainha. Um novo capítulo começa para a superestrela do MotoGP com a Gresini e a Ducati em 2024. É altura de olhar para os últimos onze anos.

2013: O grande piloto

Duas vezes campeão do mundo (2010 no Campeonato do Mundo de 125cc e 2012 no Campeonato do Mundo de Moto2), o espanhol teve uma época de estreia notável em 2013. Como sucessor de Casey Stoner, Márquez tinha algumas expectativas a cumprir na equipa de trabalho da Repsol Honda. Mas logo na sua primeira corrida, no Circuito Internacional de Losail, dissipou todas as dúvidas com o terceiro lugar. Na segunda corrida da época, em Austin, coroou-se o mais jovem vencedor de corridas da história do MotoGP, com 20 anos e 63 dias. A esta vitória histórica seguiram-se mais cinco vitórias e nove pódios, fazendo de Márquez o mais jovem vencedor de MotoGP de todos os tempos no final do ano, com quatro pontos de vantagem sobre Jorge Lorenzo (Yamaha).

2014: Márquez - A superioridade

No início da sua segunda temporada de MotoGP, Márquez chocou os seus rivais. O piloto da Honda venceu as primeiras dez corridas da temporada, uma série que só foi quebrada pelo seu companheiro de equipa Dani Pedrosa em Brno. Márquez somou mais três vitórias em Silverstone, Malásia e Valência e, desde então, detém o recorde de maior número de vitórias em GP numa única época, com 13. Com um total de 19 corridas, isto corresponde a uma taxa de vitórias de 72,22%. Este foi o ano de maior sucesso do espanhol, que se sagrou campeão do mundo no Japão.

2015: O ano da mudança

Depois de um ano de domínio, a época de 2015 tomou um rumo inesperado para Márquez. Depois de vencer a segunda ronda em Austin, só voltou a subir ao degrau mais alto do pódio na Alemanha. Em vez de ganhar corridas, a estrela da Honda, que é conhecida pelo seu estilo de pilotagem intransigente, fez manchetes de outras formas. Na Argentina, um incidente com Valentino Rossi e outras situações complicadas começaram a pesar na sua temporada, que teve uma reviravolta final com o memorável confronto em Sepang contra "The Doctor". Apesar de Márquez ter lutado pelo título até ao fim, Jorge Lorenzo acabou por levá-lo.

2016: Um Márquez mais maduro

Depois dos incidentes acesos com Valentino Rossi, Márquez aprendeu a conter-se e a trabalhar de forma mais estratégica, apesar de continuar a impressionar os fãs com as suas defesas espectaculares. Cinco vitórias e mais sete subidas ao pódio levaram o piloto catalão de Cervera ao seu terceiro título de MotoGP.

2017: Dovi vs. Márquez

Na temporada de MotoGP de 2017, o equilíbrio de forças mudou quando Lorenzo mudou da Yamaha para a Ducati e teve dificuldades, enquanto o seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso se tornou cada vez mais forte. A estrela da Yamaha, Rossi, também começou a época em força, mas mais uma vez ninguém foi capaz de bater Márquez. "Dovi" conseguiu bater o pentacampeão mundial em Spielberg e no Japão, adiando assim a decisão do título até ao final da época em Valência, mas Márquez provou mais uma vez as suas qualidades e acabou por conquistar o seu quarto título na categoria rainha.

2018: A caminho do nível 7

Depois do confronto em Termas, em que Rossi foi ao chão após um contacto com Márquez, o espanhol assegurou três vitórias consecutivas. O piloto de Cervera, que apesar dos ataques ocasionais dos seus rivais esteve sempre no pódio, teve a honra de ser o primeiro vencedor do GP da Tailândia a caminho do seu sétimo título. Márquez celebrou o seu sétimo título mundial em Motegi com um total de nove vitórias e cinco subidas ao pódio.

2019: A época dos recordes

Embora a temporada de 2014 tenha permanecido inquestionável com 13 vitórias, 2019 acabou por ser outro ano de recordes para a estrela da Honda. Com exceção de Austin, onde Márquez caiu quando liderava, ele terminou no pódio em todas as 19 corridas, doze delas no degrau mais alto do pódio. Nas outras seis vezes, terminou em segundo. O seu ritmo era inatingível para os seus rivais, apesar das tentativas de pilotos em ascensão, como o estreante Fabio Quartararo (Yamaha). No seu primeiro "match point" na Tailândia, Márquez conquistou a nona vitória da época e o oitavo título mundial. Venceu mais três corridas e alcançou um recorde de 420 pontos no campeonato do mundo.

2020: O ponto de viragem da sua carreira

Num ano marcado pela pandemia do coronavírus, Marc teve a primeira oportunidade de alcançar Rossi e conquistar o seu nono título mundial. O espanhol assinou uma extensão de contrato de quatro anos com a Honda, com a qual pretendia continuar a construir o seu grande historial. Mas tudo mudou logo na primeira ronda em Jerez. Durante a corrida, Márquez sofreu uma queda feia e partiu o úmero direito. Após a operação, o espanhol regressou uma semana mais tarde à mesma pista, mas teve de abandonar a corrida após as sessões de treinos livres. Um incidente doméstico levou posteriormente a outra operação, que colocou Márquez fora de ação durante o resto da época.

2021: O tão esperado regresso

Após uma terceira operação, Márquez regressou à competição na terceira ronda de 2021, no Circuito Internacional do Algarve. Após uma espera de 265 dias e inúmeras horas de reabilitação, estava de volta. Em Le Mans, esteve brevemente na liderança à chuva antes de regressar ao degrau mais alto do pódio em Sachsenring. Após a pausa de verão, o oito vezes campeão do mundo travou uma batalha emocionante com Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) em Aragão, antes de conquistar mais duas vitórias em Austin e Misano. Tudo parecia estar a correr bem, mas um acidente durante um treino de motocross pôs fim a esta evolução devido a um novo ataque de diplopia.

2022: O regresso da "Fénix

Após a pausa de inverno, Márquez regressou com energia renovada, mas teve de fazer nova pausa após um grave acidente na Indonésia. O espanhol regressou a uma das suas pistas favoritas, o Circuito das Américas, mas um problema mecânico no início impediu uma possível vitória. Em Mugello, anunciou a sua decisão de se submeter a uma quarta operação ao braço direito para salvar a sua carreira. O seu regresso aconteceu no teste de Misano e, apesar de um primeiro GP instável em Aragão, Márquez começou o seu regresso nas últimas corridas do ano, conquistando a sua primeira pole position em três anos no Japão e o seu 100º pódio na categoria rainha na Austrália.

2023: O fim de uma era

O formato revisto do MotoGP também abriu novas oportunidades para Márquez regressar ao topo do desporto. O piloto de 30 anos celebrou uma estreia forte com o terceiro lugar no primeiro sprint em Portimão. No entanto, uma queda aparatosa na corrida principal e a consequente lesão na mão vieram simbolizar uma época caracterizada por contratempos. O espanhol registou um total de 29 quedas e só subiu ao pódio do sprint duas vezes, na Índia e em Valência, após a abertura da época em Portugal.

Márquez alcançou o seu último e, ao mesmo tempo, extremamente emotivo pódio pela Repsol Honda no seu país natal, em Motegi, no Japão. A 4 de outubro de 2023, ambas as partes anunciaram oficialmente que iriam seguir caminhos separados a partir da época de 2024, com a Gresini Ducati Racing a anunciar a contratação da estrela espanhola oito dias depois.

A colaboração recorde entre Marc Márquez e a Repsol Honda chegou finalmente ao fim em Valência após onze anos, seis títulos do Campeonato do Mundo, cinco vitórias na Tripla Coroa, 59 vitórias, 101 pódios, 64 pole positions e 2.626 pontos marcados.

"A Repsol Honda Team foi sempre a equipa que moldou a minha carreira. E será sempre. Ganhámos seis títulos mundiais nos onze anos em que estamos juntos e não vou conseguir fazer isso com nenhuma outra equipa. Será sempre a equipa com a qual tive mais sucesso"