Pedro Acosta : déjà titré en MotoGP

Le champion du monde Moto2 Pedro Acosta (GASGAS Tech3) n'a certes pris le guidon d'une moto MotoGP qu'une seule fois jusqu'à présent, mais l'Espagnol est d'ores et déjà assuré de remporter le titre de "Rookie of the Year". En effet, il sera le seul débutant de la catégorie en 2024.

Depuis 2002, dans la catégorie reine, le Rookie-of-the-Year-Award est décerné au nouveau venu qui accumule le plus de points au cours de sa première saison en championnat du monde. Le Japonais Daijiro Kato a remporté ce titre pour la première fois en 2002 avec une 7e place au championnat du monde, après s'être imposé face à John Hopkins et Pere Riba.

En 2003 et 2006, Kato a été suivi par des stars du MotoGP comme Nicky Hayden et Dani Pedrosa, qui ont tous deux couru pour l'équipe Repsol Honda lors de leur première saison. En 2007, Sylvain Guintoli, 16e au classement général, et en 2016, Tito Rabat, 21e au championnat du monde, ont remporté le classement sans concurrence, car ils étaient les seuls rookies à figurer sur la grille du MotoGP cette année-là.

Stefan Bradl a pris le départ en 2012 pour le LCR Honda pour la première fois dans la catégorie moto la plus élevée et a dû s'imposer face à cinq autres pilotes. Avec 135 points et une huitième place au championnat du monde, il a remporté le titre avec brio devant Michele Pirro, le Colombien Yonny Hernandez, ainsi que Danilo Petrucci, Mattia Pasini et Ivan Silva.

Depuis l'introduction du classement Rookie-of-the-Year en 2002, un seul pilote a réussi à remporter le championnat du monde dès sa première année. Cet exploit a été réalisé par Marc Márquez en 2013, lorsqu'il a remporté le premier de ses six titres de champion du monde MotoGP au sein de l'équipe d'usine Repsol Honda, avec quatre points d'avance sur Jorge Lorenzo (Yamaha).

En 2014, Pol Espargaró a décroché la récompense pour le team Monster Yamaha Tech 3 en terminant sixième du championnat du monde, avant que son compatriote espagnol Maverick Viñales ne s'impose l'année suivante face à trois autres rookies sur la Suzuki GSX-RR. Bien que Brad Binder n'ait pas vu le drapeau à damier en cinq courses en 2020, le Sud-Africain a été couronné comme le nouveau venu le plus performant de l'année.

Un an plus tard, quatre rookies se sont disputés le prix. Jorge Martin (Pramac Ducati) et Enea Bastianini (Avintia) se sont livrés à une course au coude à coude, que Martin a finalement remportée avec seulement neuf points d'avance.

La saison 2022 comptait même cinq nouveaux venus, Darryn Binder (WithU Yamaha RNF Racing) étant le premier pilote Moto3 à faire le saut direct dans la catégorie reine après Jack Miller en 2015. Avec une pole position en Thaïlande, un podium à Assen et 87 points d'avance sur le deuxième, Fabio Di Giannantonio (Gresini), l'Italien Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) a réussi à se hisser à la 14e place du championnat du monde en 2022 et a ainsi été le meilleur nouveau venu.

En 2023, la lutte pour le titre de rookie n'a pas eu lieu : Augusto Fernández (GASGAS Tech3), champion du monde de Moto2, étant le seul à avoir accédé à la catégorie MotoGP, il était déjà désigné vainqueur du prix avant la saison. Malgré le manque de concurrence entre les rookies, l'Espagnol a fait des débuts remarquables. Lors de ses onze premières courses de Grand Prix, Fernández s'est à chaque fois classé dans les points, son meilleur résultat étant une fantastique quatrième place au Mans. Lors des essais chronométrés, le grand pilote de la RC16 s'est qualifié quatre fois pour la deuxième séance de qualification et a terminé sa première saison en MotoGP à la 17e place du classement général avec cinq résultats dans le top 10 et 71 points.

Ce sera la première référence pour Pedro Acosta, qui évoluera aux côtés de Fernández au sein du team GASGAS Factory Racing Tech3 à partir de 2024. En tant que seul rookie du MotoGP, le champion du monde Moto2 2023 s'assure également de manière anticipée et sans concurrence le titre de "Rookie of the Year" 2024.

Lors du test de Valence, l'Espagnol a fait ses débuts en MotoGP et a tout de suite semblé à l'aise sur la RC16 aux couleurs de GASGAS-Tech3 . Le jeune homme de 19 ans a terminé la première journée d'essais hivernaux avec seulement 1,223 seconde de retard sur le meilleur temps de Maverick Viñales (Aprilia), ce qui est tout à fait remarquable pour un rookie.

Tous les lauréats du prix "Rookie of the Year" en MotoGP

2002 (3 rookies) : Daijiro Kato (Honda)

2003 (7 rookies) : Nicky Hayden (Honda)

2004 (4 rookies) : Rubén Xaus (Ducati)

2005 (3 rookies) : Toni Elías (Yamaha)

2006 (4 rookies) : Dani Pedrosa (Honda)

2007 : (1 rookie) : Sylvain Guintoli (Yamaha)

2008 : (4 rookies) : Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009 (3 rookies) : Mika Kallio (Ducati)

2010 (6 rookies) : Ben Spies (Yamaha)

2011 (2 rookies) : Cal Crutchlow (Yamaha)

2012 (6 rookies) : Stefan Bradl (Honda)

2013 (6 rookies) : Marc Márquez (Honda)

2014 (4 rookies) : Pol Espargaró (Yamaha)

2015 (4 rookies) : Maverick Vinales (Suzuki)

2016 (1 rookie) : Tito Rabat (Honda)

2017 (4 rookies) : Johann Zarco (Yamaha)

2018 (5 rookies) : Franco Morbidelli (Honda)

2019 (4 rookies) : Fabio Quartararo (Yamaha)

2020 (3 rookies) : Brad Binder (KTM)

2021(4 rookies) : Jorge Martin (Ducati)

2022(5 rookies) : Marco Bezzecchi (Ducati)

2023(1 rookie) : Augusto Fernández (KTM)