Pedro Acosta: già vincitore del titolo MotoGP

Il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta (GASGAS Tech3) ha guidato una sola volta la MotoGP, ma lo spagnolo si è già assicurato il titolo di "Rookie of the Year". Perché è l'unico nuovo arrivato nella classe nel 2024.

Dal 2002, il nuovo arrivato nella classe regina che raccoglie il maggior numero di punti nel campionato durante la sua prima stagione viene premiato con il Rookie of the Year Award. Il pilota giapponese Daijiro Kato ha vinto per la prima volta questo titolo nel 2002 con il settimo posto nel Campionato del Mondo dopo aver battuto John Hopkins e Pere Riba.

Kato è stato seguito nel 2003 e nel 2006 da altre star della MotoGP come Nicky Hayden e Dani Pedrosa, entrambi al debutto nel team Repsol Honda. Sylvain Guintoli ha vinto la classifica nel 2007 con il 16° posto assoluto e Tito Rabat nel 2016 con il 21° posto nel Campionato del Mondo, essendo gli unici esordienti sulla griglia della MotoGP nei rispettivi anni.

Stefan Bradl ha gareggiato per la prima volta nella classe motociclistica più alta nel 2012 per LCR Honda e ha dovuto tenere testa ad altri cinque piloti. Con 135 punti e l'8° posto nel Campionato del Mondo, si è assicurato il titolo davanti a Michele Pirro, il colombiano Yonny Hernandez, Danilo Petrucci, Mattia Pasini e Ivan Silva.

Da quando la classifica Rookie of the Year è stata introdotta nel 2002, solo un pilota è riuscito a vincere il Campionato del Mondo al suo primo anno. Marc Márquez è riuscito in questa impresa nel 2013, quando si è aggiudicato il primo dei sei titoli mondiali della MotoGP per il team Repsol Honda works con un vantaggio di quattro punti su Jorge Lorenzo (Yamaha).

Pol Espargaró ha conquistato il premio per il Team Monster Yamaha Tech 3 nel 2014 con il sesto posto nel Campionato del Mondo, prima che il suo connazionale spagnolo Maverick Viñales prevalesse su altri tre esordienti in sella alla Suzuki GSX-RR l'anno successivo. Sebbene Brad Binder non abbia visto la bandiera a scacchi in cinque gare nel 2020, il sudafricano è stato incoronato come il rookie di maggior successo dell'anno.

Un anno dopo, quattro esordienti si sono contesi il premio. Jorge Martin (Pramac Ducati) ed Enea Bastianini (Avintia) si sono affrontati in un testa a testa che ha visto Martin vincere per soli nove punti.

Nella stagione 2022 c'erano anche cinque nuovi arrivati sulla griglia di partenza, con Darryn Binder (WithU Yamaha RNF Racing), un altro pilota della Moto3 che ha fatto il salto diretto nella classe regina dopo Jack Miller nel 2015. Con una pole position in Thailandia, un podio ad Assen e 87 punti di vantaggio sul secondo classificato Fabio Di Giannantonio (Gresini), l'italiano Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) si è piazzato al 14° posto nel Campionato del Mondo 2022, risultando il miglior esordiente.

La battaglia per il titolo di rookie non si è concretizzata nel 2023: Il campione del mondo della Moto2 Augusto Fernández (GASGAS Tech3) è stato l'unico ad essere promosso nella classe MotoGP, ed era già il vincitore del premio prima della stagione. Nonostante la mancanza di concorrenza tra i rookie, lo spagnolo ha fatto un debutto notevole. Nei suoi primi undici Gran Premi, Fernández si è sempre piazzato nei punti, e il suo miglior risultato è stato un fantastico quarto posto a Le Mans. In qualifica, l'alto pilota della RC16 è entrato nelle qualifiche 2 per un totale di quattro volte e ha concluso la sua prima stagione di MotoGP con cinque risultati nella top 10 e 71 punti al 17° posto assoluto.

Questo sarà il primo punto di riferimento per Pedro Acosta, che dal 2024 affiancherà Fernández nel team GASGAS Factory Racing Tech3. Il Campione del Mondo Moto2 2023 è anche l'unico debuttante della MotoGP ad essersi assicurato il titolo di Rookie of the Year 2024 prima del tempo e senza concorrenza.

Lospagnolo ha fatto il suo debutto nella MotoGP durante i test di Valencia ed è sembrato subito a suo agio sulla RC16 con i colori GASGAS-Tech3. Il 19enne ha concluso la prima giornata di test invernali con un ritardo di soli 1,223 secondi dal miglior tempo fatto registrare da Maverick Viñales (Aprilia), un risultato davvero notevole per un esordiente.

Tutti i vincitori del premio "Rookie of the Year" in MotoGP

2002 (3 esordienti): Daijiro Kato (Honda)

2003 (7 esordienti): Nicky Hayden (Honda)

2004 (4 esordienti): Rubén Xaus (Ducati)

2005 (3 esordienti): Toni Elías (Yamaha)

2006 (4 esordienti): Dani Pedrosa (Honda)

2007: (1 esordiente): Sylvain Guintoli (Yamaha)

2008: (4 esordienti): Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009 (3 esordienti): Mika Kallio (Ducati)

2010 (6 esordienti): Ben Spies (Yamaha)

2011 (2 esordienti): Cal Crutchlow (Yamaha)

2012 (6 esordienti): Stefan Bradl (Honda)

2013 (6 esordienti): Marc Márquez (Honda)

2014 (4 esordienti): Pol Espargaró (Yamaha)

2015 (4 esordienti): Maverick Vinales (Suzuki)

2016 (1 esordiente): Tito Rabat (Honda)

2017 (4 esordienti): Johann Zarco (Yamaha)

2018 (5 esordienti): Franco Morbidelli (Honda)

2019 (4 esordienti): Fabio Quartararo (Yamaha)

2020 (3 esordienti): Brad Binder (KTM)

2021(4 esordienti): Jorge Martin (Ducati)

2022 (5 esordienti): Marco Bezzecchi (Ducati)

2023 (1 esordiente): Augusto Fernández (KTM)