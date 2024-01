Pedro Acosta: Já ganhou um título de MotoGP

O Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta (GASGAS Tech3) ainda só pilotou uma vez uma moto de MotoGP, mas o espanhol já tem garantido o título de "Rookie of the Year". Porque é o único estreante da classe em 2024.

Desde 2002, o recém-chegado à categoria rainha que acumula mais pontos no campeonato durante a sua primeira época é distinguido com o Prémio de Estreante do Ano. O piloto japonês Daijiro Kato conquistou este título pela primeira vez em 2002, com o sétimo lugar no Campeonato do Mundo, depois de vencer John Hopkins e Pere Riba.

Kato foi seguido em 2003 e 2006 por outras estrelas do MotoGP, como Nicky Hayden e Dani Pedrosa, ambos a correr pela equipa Repsol Honda na sua época de estreia. Sylvain Guintoli venceu a classificação em 2007 com o 16º lugar na geral e Tito Rabat em 2016 com o 21º lugar no Campeonato do Mundo, pois foram os únicos estreantes na grelha de MotoGP nos respectivos anos.

Stefan Bradl competiu pela primeira vez na classe mais alta do motociclismo em 2012 para a LCR Honda e teve de se aguentar contra cinco outros pilotos. Com 135 pontos e o 8º lugar no Campeonato do Mundo, garantiu o título à frente de Michele Pirro, do colombiano Yonny Hernandez, de Danilo Petrucci, de Mattia Pasini e de Ivan Silva.

Desde que a classificação de Rookie of the Year foi introduzida em 2002, apenas um piloto conseguiu vencer o Campeonato do Mundo no seu primeiro ano. Marc Márquez conseguiu esse feito em 2013, quando garantiu o seu primeiro de seis títulos do Campeonato do Mundo de MotoGP para a equipa Repsol Honda, com uma vantagem de quatro pontos sobre Jorge Lorenzo (Yamaha).

Pol Espargaró conquistou o prémio para a Monster Yamaha Tech 3 Team em 2014 com o sexto lugar no Campeonato do Mundo, antes de o seu compatriota espanhol Maverick Viñales ter vencido sobre três outros estreantes na Suzuki GSX-RR no ano seguinte. Embora Brad Binder não tenha visto a bandeira axadrezada em cinco corridas em 2020, o sul-africano foi coroado o estreante mais bem sucedido do ano.

Um ano mais tarde, quatro estreantes lutaram pelo prémio. Jorge Martin (Pramac Ducati) e Enea Bastianini (Avintia) estiveram frente a frente, com Martin a vencer por apenas nove pontos.

Houve ainda cinco estreantes na grelha na temporada de 2022, com Darryn Binder (WithU Yamaha RNF Racing) outro piloto de Moto3 a dar o salto direto para a categoria rainha depois de Jack Miller em 2015. Com uma pole position na Tailândia, um pódio em Assen e 87 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Fabio Di Giannantonio (Gresini), o italiano Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) terminou em 14º no Campeonato do Mundo de 2022, o que faz dele o melhor estreante.

A luta pelo título de estreante não se concretizou em 2023: Como o Campeão do Mundo de Moto2 Augusto Fernández (GASGAS Tech3) foi o único a ser promovido à classe de MotoGP, já era o vencedor do prémio antes da época. Apesar da falta de competição entre os estreantes, o espanhol teve uma estreia notável. Nas suas primeiras onze corridas de Grande Prémio, Fernández terminou sempre nos pontos, sendo o seu melhor resultado um fantástico quarto lugar em Le Mans. Na qualificação, o alto piloto da RC16 chegou à Qualificação 2 um total de quatro vezes e terminou a sua primeira época de MotoGP com cinco resultados no Top 10 e 71 pontos, no 17º lugar da geral.

Esta será a primeira referência para Pedro Acosta, que alinhará ao lado de Fernández na GASGAS Factory Racing Tech3 Team a partir de 2024. O Campeão do Mundo de Moto2 de 2023 é também o único estreante de MotoGP a garantir o título de Estreante do Ano de 2024 antes do tempo e sem competição.

O espanhol fez a sua estreia no MotoGP no teste de Valência e pareceu sentir-se imediatamente em casa na RC16 com as cores da GASGAS-Tech3. O jovem de 19 anos terminou o primeiro dia de testes de inverno apenas 1,223 segundos atrás do melhor tempo estabelecido por Maverick Viñales (Aprilia), o que foi bastante notável para um estreante.

Todos os vencedores do prémio "Rookie of the Year" no MotoGP

2002 (3 estreantes): Daijiro Kato (Honda)

2003 (7 estreantes): Nicky Hayden (Honda)

2004 (4 estreantes): Rubén Xaus (Ducati)

2005 (3 estreantes): Toni Elías (Yamaha)

2006 (4 estreantes): Dani Pedrosa (Honda)

2007: (1 estreante): Sylvain Guintoli (Yamaha)

2008: (4 estreantes): Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009 (3 estreantes): Mika Kallio (Ducati)

2010 (6 estreantes): Ben Spies (Yamaha)

2011 (2 estreantes): Cal Crutchlow (Yamaha)

2012 (6 estreantes): Stefan Bradl (Honda)

2013 (6 estreantes): Marc Márquez (Honda)

2014 (4 estreantes): Pol Espargaró (Yamaha)

2015 (4 estreantes): Maverick Vinales (Suzuki)

2016 (1 estreante): Tito Rabat (Honda)

2017 (4 estreantes): Johann Zarco (Yamaha)

2018 (5 estreantes): Franco Morbidelli (Honda)

2019 (4 estreantes): Fabio Quartararo (Yamaha)

2020 (3 estreantes): Brad Binder (KTM)

2021 (4 estreantes): Jorge Martin (Ducati)

2022 (5 estreantes): Marco Bezzecchi (Ducati)

2023 (1 estreante): Augusto Fernández (KTM)