Stellenbosch: Brad Binder se casa con su Courtney

Tras el test de MotoGP celebrado el martes después del GP de Valencia, Brad Binder, de 28 años, me contó que ahora competiría en la exigente competición de enduro "Roof of Africa" en su país natal y que, además, estaba invitado a una boda el sábado siguiente (es decir, hoy, 9 de diciembre). Le pregunté hipócritamente si estaba implicado personalmente de alguna manera en esta boda y tenía que hacer elaborados preparativos, pero el sudafricano, extra cool, respondió con una sonrisa irónica: "No, sólo tengo que aparecer".

Cualquier oyente desinformado podría haber tenido la impresión de que el cuarto clasificado del Campeonato del Mundo de MotoGP había sido invitado simplemente como invitado a la boda de un pariente lejano.

Pero los conocedores de Brad Binder sabían que el piloto oficial de Red Bull KTM está comprometido con la modelo Courtney Renniers desde julio de 2022, y ella ya anunció en su momento: "Courtney Binder suena bien".

Así que hoy se celebra la boda en Stellenbosch, Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo. La finca vinícola "MovenVliet", con vistas a la imponente Montaña de la Mesa, fue el magnífico lugar elegido.

La novia, Courtney, dejó entrever en los últimos días que Brad se veía más en el papel de invitado poco participativo, pero al final no tuvo más remedio que vestirse de gala y asumir un papel protagonista en la boda como novio.

En nombre de todos los lectores de SPEEDWEEK.com y fans de Brad Binder, enviamos a la guapísima pareja nuestros mejores deseos para este mágico día de boda y su vida en común.