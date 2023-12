Stellenbosch : Brad Binder épouse sa Courtney

Après les essais MotoGP du mardi suivant le GP de Valence, Brad Binder, 28 ans, a raconté qu'il allait maintenant participer à l'exigeante compétition d'enduro "Roof of Africa" dans son pays natal et qu'il était ensuite invité à un mariage le samedi suivant (c'est-à-dire aujourd'hui 9 décembre). Je lui ai demandé hypocritement s'il était en quelque sorte personnellement impliqué dans ce mariage et s'il devait faire des préparatifs de mariage coûteux, mais le Sud-Africain extra-cool a rétorqué avec un sourire en coin : "Non, je dois juste apparaître".

Tout auditeur non averti aurait pu avoir l'impression que le quatrième du championnat du monde de MotoGP était simplement invité au mariage d'un parent éloigné.

Mais en tant qu'initié de Brad Binder, on savait que le pilote d'usine Red Bull KTM est fiancé depuis juillet 2022 avec le mannequin Courtney Renniers, et qu'elle avait déjà annoncé à l'époque : "Courtney Binder, ça sonne bien".

Aujourd'hui, le mariage se déroule donc à Stellenbosch/Afrique du Sud, près du Cap. Le domaine viticole "MovenVliet", avec vue sur l'imposante Table Mountain, a été choisi comme lieu somptueux.

La mariée Courtney a laissé entendre ces derniers jours que Brad se voyait plutôt dans le rôle d'un invité largement non impliqué, mais il ne lui restait finalement pas d'autre choix que de se mettre sur son trente-et-un et de jouer un rôle principal dans le mariage en tant que marié.

Au nom de tous les lecteurs de SPEEDWEEK.com et des fans de Brad Binder, nous envoyons nos meilleurs vœux au joli couple pour ce jour de mariage magique et pour leur chemin de vie commun.