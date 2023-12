Stellenbosch: Brad Binder sposa la sua Courtney

Al termine del test MotoGP di martedì dopo il GP di Valencia, il ventottenne Brad Binder mi ha detto che ora avrebbe partecipato all'impegnativa gara di enduro "Roof of Africa" nel suo Paese e che era stato invitato a un matrimonio il sabato successivo (cioè oggi, 9 dicembre). Gli ho chiesto ipocritamente se fosse in qualche modo coinvolto personalmente in questo matrimonio e se avesse dovuto fare degli elaborati preparativi, ma il sudafricano extra-cool ha risposto con un sorriso ironico: "No, devo solo presentarmi".

Qualsiasi ascoltatore non informato avrebbe potuto avere l'impressione che il quarto classificato del Campionato del Mondo di MotoGP fosse stato semplicemente invitato come ospite al matrimonio di un lontano parente.

Ma gli addetti ai lavori di Brad Binder sapevano che il pilota ufficiale della Red Bull KTM è fidanzato con la modella Courtney Renniers dal luglio 2022, e lei aveva già annunciato all'epoca: "Courtney Binder suona bene".

Oggi il matrimonio si svolge a Stellenbosch, in Sudafrica, vicino a Città del Capo. Come magnifica location è stata scelta la tenuta vinicola "MovenVliet" con vista sull'imponente Table Mountain.

La sposa, Courtney, ha fatto sapere negli ultimi giorni che Brad si vedeva più nel ruolo di ospite non coinvolto, ma alla fine non ha avuto altra scelta se non quella di mettersi in ghingheri e assumere un ruolo di primo piano nel matrimonio come sposo.

A nome di tutti i lettori di SPEEDWEEK.com e dei fan di Brad Binder, inviamo alla bella coppia i nostri migliori auguri per questo magico giorno di nozze e per la loro vita insieme.