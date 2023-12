Stellenbosch: Brad Binder casa-se com a sua Courtney

Brad Binder, Campeão do Mundo de Moto3 da Red Bull KTM em 2016 e agora duas vezes vencedor do MotoGP, vai casar-se com a sua noiva Courtney Renniers hoje em Stellenbosch.

Depois do teste de MotoGP na terça-feira, após o GP de Valência, Brad Binder, de 28 anos, disse-me que ia agora competir na exigente competição de enduro "Roof of Africa" no seu país natal e que tinha sido convidado para um casamento no sábado seguinte (ou seja, hoje, 9 de dezembro). Hipocritamente, perguntei-lhe se estava pessoalmente envolvido neste casamento e se tinha de fazer preparativos elaborados para o mesmo, mas o sul-africano super-legal respondeu com um sorriso irónico: "Não, só tenho de aparecer".

Qualquer ouvinte desinformado poderia ter ficado com a impressão de que o quarto classificado do Campeonato do Mundo de MotoGP foi simplesmente convidado para o casamento de um familiar distante.

Mas os iniciados de Brad Binder sabiam que o piloto de fábrica da Red Bull KTM está noivo da modelo Courtney Renniers desde julho de 2022, e ela já anunciou na altura: "Courtney Binder soa bem".

Portanto, hoje o casamento está a ter lugar em Stellenbosch, África do Sul, perto da Cidade do Cabo. A propriedade vinícola "MovenVliet", com vista para a poderosa Table Mountain, foi escolhida como o magnífico local.

A noiva, Courtney, deixou transparecer nos últimos dias que Brad se via mais no papel de um convidado pouco participativo, mas no final não teve outra hipótese senão vestir-se a rigor e assumir um papel de destaque no casamento como noivo.

Em nome de todos os leitores da SPEEDWEEK.com e dos fãs de Brad Binder, enviamos ao belo casal os nossos melhores votos para este dia mágico de casamento e para a sua vida em conjunto.