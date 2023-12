Trackhouse Racing : "Nous ne nous laisserons pas freiner".

En fait, il est apparu dès le mois de juillet que les plans à court terme de la chimérique équipe CryptoDATA-RNF-Aprilia, fondée il y a un an, auraient une durée de vie limitée. Le président du conseil d'administration de KTM, Stefan Pierer, s'attendait déjà à ce que les deux places en MotoGP de cette écurie roumano-malaisienne pour 2024 et une deuxième équipe cliente aux côtés de GASGAS Tech3 lui tombent dans les mains.

Mais dès le GP d'Autriche (18-20 août) à Spielberg, une délégation de Trackhouse Racing est apparue dans le paddock MotoGP, s'est présentée à quelques équipes MotoGP, dont l'équipe d'usine Yamaha, et a exploré les possibilités d'entrée et les modalités de reprise de l'équipe cliente MotoGP pour un investisseur américain. Jeremy Appleton, qui a travaillé pendant des années chez Alpinestars et Triumph et qui, avec sa société "Rhinochaser", a toujours conclu des deals et acquis des sponsors, est intervenu comme consultant et ouvreur de portes.

Alors que l'effondrement de l'équipe RNF se profilait de plus en plus clairement lors des courses outre-mer et que les dissensions entre les propriétaires de l'équipe, voire la démission de Razlan Razali (51 ans), principe de l'équipe et propriétaire à 40 pour cent, culminaient, les contacts entre Trackhouse et Aprilia Racing ainsi que le "MotoGP Participation Committee" (composé de l'IRTA, de la FIM et de la Dorna) se sont resserrés.

Entre-temps, les responsables de Dorna s'inquiétaient également de la stabilité de RNF, qui était l'une des six équipes clientes sous contrat jusqu'en 2026. Comme il n'était pas souhaitable de perdre davantage de places de départ après le retrait de Suzuki Ecstar fin 2022 et la réduction de la grille de 22 à 20 motos, et que les incohérences financières liées à l'équipe CryptoData se précisaient, de nouveaux candidats pour les deux créneaux ont été étudiés. La demande de Pierer n'entrait pas en ligne de compte, car le comité ne voulait pas d'une troisième équipe KTM, mais souhaitait maintenir en vie la seule équipe satellite Aprilia. Leopard Racing a essuyé un énième refus pour la "première classe", le patron de Trackhouse Justin Marks s'est peu à peu imposé comme le favori pour les deux places de l'équipe.

Le PDG de CryptoDATA, Ovidiu Toma, a joué les hommes d'affaires sérieux lors d'une interview accordée à SPEEDWEEK.com à Valence l'avant-dernier dimanche (26.11). Le lendemain, il a menacé de porter plainte contre Dorna pour rupture de contrat. Mais moins de 24 heures plus tard, il était assis à une table avec le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, à Madrid, et négociait une compensation financière pour son retrait "à l'amiable".

La séparation ne s'est pas déroulée de manière très pacifique, car le "MotoGP Participation Committee" avait déjà retiré les deux places de départ à RNF l'avant-dernier lundi matin (27.11) et le soir même, Aprilia Racing a également résilié son contrat de fournisseur de motos pour 2024. RNF s'est donc retrouvé sans créneaux horaires et sans matériel, les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández étant de toute façon sous contrat avec Aprilia.

La RNF Racing Limited n'avait donc plus de base commerciale.

Dorna a fait taire les managers de CryptoDATA, Toma et Maruntis, en proposant un arrangement financier afin de pouvoir remettre les deux places de départ à Trackhouse dans un délai d'une semaine.

Peu avant l'accord, Toma s'était plaint qu'il ne s'attendait pas à se retrouver en 2023 dans une série de courses où règne la dictature.

Cette remarque s'adressait probablement au CEO de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, qui a beaucoup appris auprès de Bernie Ecclestone, l'autocrate de la Formule 1 - et qui, en 30 ans, a su transformer avec beaucoup de flair et de clairvoyance le motocyclisme de compétition, géré par la FIM, en un sport universel, attractif et spectaculaire à forte valeur de divertissement.

Dorna se réjouit aujourd'hui d'une situation "gagnant-gagnant". Les Espagnols se sont débarrassés d'une équipe de MotoGP qui, en trois ans, a perdu trois fois son sponsor principal alors qu'elle était chancelante et qui, pour la première fois depuis Kenny Roberts, a trouvé une écurie américaine comme partenaire, ce qui renforcera les droits TV sur l'immense marché américain, fera entrer en jeu de nouveaux bailleurs de fonds et stimulera l'intérêt extrêmement faible que suscitait récemment le Red Bull US-GP sur le Circuit of The Americas (COTA) par d'habiles mesures de marketing.

"C'est formidable de savoir que l'intérêt pour le MotoGP est élevé et que tout est garanti pour 2024", a constaté Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer de Dorna, lors du GP de Valence. "Cette fois-ci, les applications venaient du monde entier. Nous n'avions jamais connu une telle situation par le passé. Jusqu'à présent, lorsqu'une équipe MotoGP était en difficulté, nous recevions des e-mails d'Italie, d'Espagne ou du reste de l'Europe. Ce sont toujours des gens qui étaient déjà dans le paddock, mais dans une autre catégorie, qui nous ont demandé des renseignements".

Il était évident qu'Ovidiu Toma faisait parfois preuve d'une certaine parcimonie avec la vérité. Il a affirmé avoir investi 7 millions d'euros en un an dans les équipes MotoGP. Mais le budget s'élevait à 11,6 millions, la Dorna versait les habituelles subventions de 5 millions d'euros pour le matériel directement à Aprilia plutôt qu'à l'équipe, et il y avait en plus des bailleurs de fonds comme Sterilgarda, Wispr et ainsi de suite, qui versaient également de l'argent.

Il n'est donc pas nécessaire d'être un génie des mathématiques pour se rendre compte que CryptoDATA, avec son maquis d'entreprises, a à peine contribué à hauteur de 7 millions. Sinon, les salaires de novembre, par exemple, auraient pu être payés à temps.

Toma a fait savoir à SPEEDWEEK.com il y a deux semaines que les factures impayées ne représentaient qu'un pour cent du budget. Cela aurait tout de même représenté la bagatelle de 1,16 million.

Trackhouse prévoit de perturber le fonctionnement normal

Entre-temps, la nouvelle équipe Trackhouse Racing Team a repris les deux créneaux MotoGP de RNF-Aprilia et conservera toute l'équipe technique ainsi que le team manager Wilco Zeelenberg, continuera d'être la seule équipe cliente d'Aprilia MotoGP, continuera d'employer les deux pilotes Miguel Oliveira (vice-champion du monde Moto2 2018) et Raúl Fernández (vice-champion du monde Moto2 2022) et, avec PJ Rashidi, l'ancien principe de l'équipe NASCAR sera nouvellement promu principe de l'équipe MotoGP.

Justin Marks, âgé de 42 ans, est le propriétaire du Trackhouse Entertainment Group, qui s'est fait un nom aux États-Unis grâce à l'équipe Trackhouse Racing en NASCAR et qui hissera ses activités de sport automobile à un niveau mondial en 2024 en s'engageant dans le championnat du monde de MotoGP.

Le groupe Trackhouse Entertainment, basé à Nashville, Tennessee, va faire souffler un vent de fraîcheur sur la Formule 1 des sports à deux roues. Grâce à un design cool, des vêtements d'équipe voyants, de nouveaux sponsors solvables et une approche typiquement américaine joviale - "life is a beach".

En NASCAR, Trackhouse a gagné comme partenaires des entreprises de renom comme Advent Health, Chevrolet, Coca Cola, Freeway Insurance, GoPro, Jockey, Kubota, Moose Fraternity, onx Homes/Renu, Quaker State, Siemens, Tootsies et Worldwide Express.

Justin Marks anime l'équipe de Trackhouse avec son énergie et sa passion exemplaires et entraînantes. "Quand nous étions enfants, le monde était notre terrain de jeu", se souvient-il. "Et les possibilités n'étaient limitées que par notre imagination. Nous sommes allés sur Mars sur des fusées jouets, nous avons sauvé des vies en esprit et gagné des médailles d'or, et nous n'avons fait la course qu'avec les voitures les plus rapides".

"Lorsque nous sommes devenus adultes, on attendait de nous que nous mettions de côté ces rêves d'enfance. Mais certains d'entre nous ont refusé de répondre à ces attentes. Aux rêveurs, aux beloteurs et à tous ceux qui ont toujours refusé de grandir - nous allons vous emmener avec nous. Nous vous avons saisis ! Et si quelqu'un vous dit : 'Votre heure viendra' ! Alors faites-leur savoir quelle heure a déjà réellement sonné".

Lors des débuts de l'équipe Trackhouse NASCAR Racing, Justin Marks a souligné avec assurance : "Nous n'avons pas encore remporté de victoire pour une seule raison - parce que nous venons d'arriver ici".

Enthousiaste, Justin Marks a également mentionné dans un discours de motivation sur le site web de Trackhouse : "Quand les fans se tournent vers votre équipe, rendez-leur la pareille en hochant la tête. Nous ne nous laissons pas freiner, car dans chaque langue, il existe un terme pour 'vite'. Nous ne nous préoccupons pas des comportements habituels, nous visons une perturbation du fonctionnement normal et nous défions les règles traditionnelles. Ce sera une course amusante. C'est ça Trackhouse !"