Trackhouse Racing: "Non ci faremo rallentare".

In realtà era chiaro fin da luglio che i piani a breve termine del losco team CryptoDATA-RNF-Aprilia, fondato un anno fa, avrebbero avuto una durata limitata. Già allora, l'amministratore delegato di KTM Stefan Pierer aveva ipotizzato che i due slot per la MotoGP di questa scuderia rumeno-malese per il 2024 e un secondo team clienti a fianco di GASGAS Tech3 potessero finire nelle sue mani.

Tuttavia, una delegazione di Trackhouse Racing ha già fatto la sua comparsa nel paddock della MotoGP in occasione del GP d'Austria (18-20 agosto) a Spielberg, presentandosi a diversi team della MotoGP, tra cui il team ufficiale Yamaha, ed esplorando le possibilità di ingresso e le modalità di acquisizione di un team clienti della MotoGP per un investitore statunitense. Jeremy Appleton, che aveva lavorato per molti anni presso Alpinestars e Triumph e aveva ripetutamente organizzato accordi e acquisito sponsor con la sua società "Rhinochaser", si presentò come consulente e apriporta.

Mentre il crollo del team RNF nelle gare oltreoceano diventava sempre più evidente e la spaccatura tra i proprietari del team culminava nelle dimissioni del direttore del team e proprietario del 40% Razlan Razali (51), i contatti tra Trackhouse e Aprilia Racing e il Comitato di Partecipazione della MotoGP (composto da IRTA, FIM e Dorna) diventavano sempre più stretti.

Nel frattempo, i funzionari della Dorna erano anche preoccupati per la stabilità della RNF, che era uno dei sei team clienti sotto contratto fino al 2026. Poiché non si voleva perdere ulteriori posizioni in griglia dopo il ritiro della Suzuki Ecstar alla fine del 2022 e la riduzione della griglia di partenza da 22 a 20 moto, e le incongruenze finanziarie legate al team CryptoData si sono intensificate, sono stati esaminati nuovi candidati per i due slot. La richiesta di Pierer era fuori discussione perché la commissione non voleva un terzo team KTM, ma voleva mantenere in vita l'unico team satellite Aprilia. Leopard Racing è stato ancora una volta respinto per la classe regina, mentre il boss di Trackhouse Justin Marks si è gradualmente imposto come il favorito per i due posti di squadra.

L'amministratore delegato di CryptoDATA, Ovidiu Toma, ha imitato l'uomo d'affari serio nell'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com a Valencia la domenica precedente (26 novembre). Il giorno seguente ha minacciato di fare causa a Dorna per violazione del contratto. Ma meno di 24 ore dopo, era seduto a un tavolo con il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta a Madrid e stava negoziando una compensazione finanziaria per il ritiro "amichevole".

Tuttavia, la separazione non è stata molto pacifica, in quanto il Comitato di Partecipazione della MotoGP aveva già privato la RNF delle due posizioni in griglia il penultimo lunedì mattina (27 novembre), e la stessa sera Aprilia Racing ha anche annullato il suo contratto come fornitore di moto per il 2024, lasciando la RNF senza slot e senza materiale, con i piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández comunque sotto contratto con Aprilia.

Di conseguenza, RNF Racing Limited ha perso la base della sua attività.

Dorna ha chiuso i manager di CryptoDATA Toma e Maruntis con un accordo finanziario per poter cedere le due posizioni di partenza a Trackhouse entro una settimana.

Poco prima dell'accordo, Toma si era lamentato del fatto che non si aspettava di finire nel 2023 in una serie di corse dove regnava la dittatura.

Questo commento era presumibilmente rivolto al CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, che ha imparato molto dal dominatore unico della Formula 1 Bernie Ecclestone - e che, in 30 anni, ha trasformato le gare di moto GP, che erano state messe in ginocchio dalla FIM, in uno sport universale, attraente e spettacolare con un alto valore di intrattenimento, con una grande quantità di talento e visione.

Dorna sta ora godendo di una situazione "win-win". Gli spagnoli si sono sbarazzati di un team di MotoGP che ha perso il suo sponsor principale per tre volte in tre anni come candidato traballante e ora ha trovato un team di corse statunitense come partner per la prima volta dai tempi di Kenny Roberts, che rafforzerà i diritti televisivi nell'enorme mercato degli Stati Uniti, porterà nuovi sponsor in gioco e rilancerà l'interesse recentemente estremamente basso per il Red Bull US GP al Circuit of The Americas (COTA) attraverso abili misure di marketing.

"È fantastico sapere che l'interesse per la MotoGP è alto e che tutto è garantito per il 2024", ha dichiarato Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna, in occasione del GP di Valencia. "Questa volta le candidature sono arrivate da tutto il mondo. Non abbiamo mai avuto una situazione del genere in passato. In passato, quando un team di MotoGP era in difficoltà, ricevevamo solo e-mail dall'Italia, dalla Spagna o dal resto d'Europa. Siamo sempre stati contattati da persone che erano già nel paddock, ma in una classe diversa".

Era ovvio che Ovidiu Toma a volte non fosse sincero con la verità. Sosteneva di aver investito 7 milioni di euro nei team della MotoGP in un anno. Ma il budget era di 11,6 milioni, la Dorna pagava i soliti 5 milioni di euro di sovvenzione per l'equipaggiamento direttamente all'Aprilia invece che al team, e c'erano sponsor come Sterilgarda, Wispr e così via che versavano anch'essi dei soldi.

Quindi non bisogna essere un genio della matematica per capire che CryptoDATA e il suo gruppo di aziende hanno contribuito a malapena con 7 milioni. Altrimenti, per esempio, gli stipendi di novembre avrebbero potuto essere pagati in tempo.

Toma ha dichiarato a SPEEDWEEK.com quindici giorni fa che le fatture in sospeso rappresentavano solo l'1% del budget. Si tratterebbe della piccola somma di 1,16 milioni.

I piani di Trackhouse per interrompere le normali operazioni

Il nuovo Trackhouse Racing Team ha rilevato i due slot della MotoGP da RNF-Aprilia e manterrà l'intero team tecnico e il team manager Wilco Zeelenberg, continuerà ad essere l'unico team cliente Aprilia per la MotoGP, continuerà a impiegare i due piloti Miguel Oliveira (vice campione del mondo Moto2 2018) e Raúl Fernández (vice campione del mondo Moto2 2022) e promuoverà PJ Rashidi, il precedente responsabile del team NASCAR, a responsabile del team MotoGP.

Il 42enne Justin Marks è il proprietario del Trackhouse Entertainment Group, che si è fatto un nome negli Stati Uniti con il Trackhouse Racing Team nella NASCAR e che porterà le sue attività motoristiche a livello globale entrando nel Campionato del Mondo di MotoGP nel 2024.

Con sede a Nashville, nel Tennessee, il Trackhouse Entertainment Group porterà una ventata di aria fresca nella Formula 1 delle corse a due ruote. Con un design fresco, un abbigliamento accattivante, nuovi sponsor finanziariamente forti e un approccio americano tipicamente gioviale: "la vita è una spiaggia".

Nella NASCAR, Trackhouse ha conquistato come partner aziende famose come Advent Health, Chevrolet, Coca Cola, Freeway Insurance, GoPro, Jockey, Kubota, Moose Fraternity, onx Homes/Renu, Quaker State, Siemens, Tootsies e Worldwide Express.

Justin Marks guida il team Trackhouse con la sua energia e passione esemplare e contagiosa. "Quando eravamo bambini, il mondo era il nostro parco giochi", racconta. "E le possibilità erano limitate solo dalla nostra immaginazione. Abbiamo volato su Marte con razzi giocattolo, abbiamo salvato vite e vinto medaglie d'oro nella nostra mente e abbiamo corso solo con le auto più veloci".

"Quando siamo cresciuti, ci si aspettava che mettessimo da parte quei sogni infantili. Ma alcuni di noi si sono rifiutati di soddisfare queste aspettative. Ai sognatori, ai credenti e a tutti coloro che si sono sempre rifiutati di crescere - vi porteremo con noi. Vi abbiamo preso! E quando qualcuno vi dirà: "Verrà la tua ora! Allora sappiate che l'ora è già veramente scoccata".

Al debutto del Trackhouse NASCAR Racing Team, Justin Marks ha sottolineato con sicurezza: "C'è solo un motivo per cui non abbiamo ancora vinto: perché siamo appena arrivati".

L'entusiasta Justin Marks ha anche detto in un discorso motivazionale sul sito web di Trackhouse: "Quando i fan si girano per la tua squadra, ricambia il favore con un cenno della testa. Non lasciamo che ci rallentino, perché ogni lingua ha una parola per dire 'veloce'. Non ci interessa il comportamento standard, puntiamo a sconvolgere la norma e a sfidare le regole tradizionali. Sarà una corsa divertente. Questo è Trackhouse!".