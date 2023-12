Trackhouse Racing: "Não vamos abrandar"

Desde julho que se tornou claro que os planos a curto prazo da equipa CryptoDATA-RNF-Aprilia, fundada há um ano, teriam um prazo de validade limitado. Já nessa altura, o diretor executivo da KTM, Stefan Pierer, calculava que as duas vagas de MotoGP desta equipa romeno-malaia para 2024 e uma segunda equipa cliente, juntamente com a GASGAS Tech3, poderiam cair nas suas mãos.

No entanto, uma delegação da Trackhouse Racing já fez uma aparição no paddock de MotoGP no GP da Áustria (18 a 20 de agosto) em Spielberg, apresentando-se a várias equipas de MotoGP, incluindo a equipa de fábrica da Yamaha, e explorando as possibilidades de entrada e as modalidades de aquisição de uma equipa cliente de MotoGP para um investidor americano.

Jeremy Appleton, que tinha trabalhado na Alpinestars e na Triumph durante muitos anos e tinha repetidamente organizado negócios e adquirido patrocinadores com a sua empresa "Rhinochaser", apareceu como consultor e abridor de portas.

À medida que o colapso da equipa RNF nas corridas internacionais se tornava cada vez mais evidente e a divisão entre os proprietários da equipa culminava com a demissão do chefe de equipa e proprietário de 40% da equipa, Razlan Razali (51), os contactos entre Trackhouse e a Aprilia Racing e o "MotoGP Participation Committee" (composto pela IRTA, FIM e Dorna) tornaram-se cada vez mais próximos.

Entretanto, os responsáveis da Dorna também estavam preocupados com a estabilidade da RNF, que era uma das seis equipas clientes do MotoGP com contrato até 2026. Como não se queria perder mais posições na grelha após a retirada da Suzuki Ecstar no final de 2022 e a redução da grelha de partida de 24 para 22 motos, e as inconsistências financeiras relacionadas com a equipa CryptoData se intensificaram, foram examinados novos candidatos para as duas vagas.

A candidatura de Pierer estava fora de questão porque o comité não queria uma terceira equipa KTM, mas queria manter viva a única equipa satélite Aprilia. A Leopard Racing foi mais uma vez rejeitada para a categoria rainha, enquanto o chefe da Trackhouse, Justin Marks, emergiu gradualmente como o favorito para os dois lugares de equipa.

O CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, imitou o homem de negócios sério na entrevista à SPEEDWEEK.com em Valência no penúltimo domingo (26 de novembro). No dia seguinte, ameaçou processar a Dorna por quebra de contrato. Mas menos de 24 horas depois, a 28 de novembro, estava sentado à mesa com o diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, em Madrid, a negociar uma compensação financeira pela saída "amigável".

No entanto, a separação não foi muito pacífica, uma vez que o Comité de Participação do MotoGP já tinha retirado à RNF as suas duas posições na grelha na penúltima segunda-feira de manhã (27 de novembro) e, na mesma noite, a Aprilia Racing também cancelou o seu contrato como fornecedora de motos para 2024, deixando a RNF sem lugares e sem material, com os pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández sob contrato com a Aprilia.

Em consequência, a RNF Racing Limited perdeu a base da sua atividade.

A Dorna fechou as portas aos gestores da CryptoDATA, Toma e Maruntis, com um acordo financeiro para poder entregar as duas posições de partida à Trackhouse no prazo de uma semana.

Pouco antes de o acordo ser alcançado, Toma queixou-se de que não esperava acabar numa série de corridas em 2023 onde reinava a ditadura.

Este comentário foi, presumivelmente, dirigido ao CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, que aprendeu muito com o único dirigente da Fórmula 1, Bernie Ecclestone - e que, ao longo de 30 anos, transformou as corridas de motociclismo de GP, que tinham sido degradadas pela FIM, num desporto universal, atrativo e espetacular, com elevado valor de entretenimento, com muito talento e visão.

A Dorna está agora a viver uma situação em que todos ganham. Os espanhóis livraram-se de uma equipa de MotoGP que perdeu o seu principal patrocinador três vezes em três anos e que era uma candidata instável e encontraram agora uma equipa de corridas americana como parceira pela primeira vez desde Kenny Roberts, o que irá reforçar os direitos televisivos no enorme mercado americano, trazer novos patrocinadores e aumentar o interesse recentemente extremamente baixo no Red Bull US GP no Circuito das Américas (COTA) através de medidas de marketing hábeis.

"É ótimo saber que o interesse no MotoGP é elevado e que está tudo garantido para 2024", disse Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer da Dorna, no GP de Valência. "Desta vez, as candidaturas vieram de todo o mundo. Nunca tivemos uma situação como esta no passado. No passado, só recebíamos e-mails de Itália, Espanha ou do resto da Europa quando uma equipa de MotoGP estava com problemas. Fomos sempre contactados por pessoas que já estavam no paddock, mas numa classe diferente."

Era óbvio que Ovidiu Toma era por vezes económico com a verdade. Dizia ter investido 7 milhões de euros nas equipas de MotoGP num ano. Mas o orçamento era de 11,6 milhões, a Dorna pagava os habituais 5 milhões de euros de subsídio para equipamento diretamente à Aprilia, em vez de à equipa, e havia patrocinadores como a Sterilgarda, a Wispr, etc., que também pagavam em dinheiro.

Por isso, não é preciso ser um génio da matemática para perceber que a CryptoDATA e o seu grupo de empresas mal contribuíram com 7 milhões. Caso contrário, por exemplo, os salários de novembro poderiam ter sido pagos a tempo.

Toma disse à SPEEDWEEK.com, há duas semanas, que as facturas pendentes representavam apenas 1% do orçamento. Isso teria sido a pequena soma de 1,16 milhões.

A Trackhouse planeia interromper as operações normais

A nova Trackhouse Racing Team assumiu agora as duas vagas de MotoGP da RNF-Aprilia e vai manter toda a equipa técnica, bem como o chefe de equipa Wilco Zeelenberg, continuar a atuar como a única equipa cliente da Aprilia MotoGP, continuar a empregar os dois pilotos Miguel Oliveira (Vice-Campeão do Mundo de Moto2 em 2018) e Raúl Fernández (Vice-Campeão do Mundo de Moto2 em 2022) e promover PJ Rashidi, o anterior chefe de equipa da NASCAR, a chefe de equipa de MotoGP.

Justin Marks, de 42 anos, é o proprietário do Trackhouse Entertainment Group, que se notabilizou nos EUA com a Trackhouse Racing Team na NASCAR e que levará as suas actividades no desporto automóvel para um nível global ao entrar no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2024.

Com sede em Nashville, Tennessee, o Trackhouse Entertainment Group trará uma lufada de ar fresco à Fórmula 1 das corridas de duas rodas. Com um design moderno, vestuário de equipa apelativo, novos patrocinadores financeiramente fortes e uma abordagem tipicamente americana jovial - "a vida é uma praia".

Na NASCAR, a Trackhouse conquistou como parceiros empresas de renome como a Advent Health, a Chevrolet, a Coca-Cola, a Freeway Insurance, a GoPro, a Jockey, a Kubota, a Moose Fraternity, a onx Homes/Renu, a Quaker State, a Siemens, a Tootsies e a Worldwide Express.

Justin Marks dirige a equipa da Trackhouse com a sua energia e paixão exemplares e contagiantes. "Quando éramos crianças, o mundo era o nosso parque de diversões", recorda. "E as possibilidades eram apenas limitadas pela nossa imaginação. Voámos para Marte em foguetões de brincar, salvámos vidas e ganhámos medalhas de ouro nas nossas mentes e corremos apenas com os carros mais rápidos."

"Quando crescemos, era suposto pormos de lado esses sonhos de infância. Mas alguns de nós recusaram-se a cumprir essas expectativas. Para os sonhadores, os crentes e todos aqueles que sempre se recusaram a crescer - vamos levar-vos connosco. Apanhámo-los! E quando alguém vos disser: "Chegará a vossa hora! Então, que saibam que a hora já chegou verdadeiramente".

Na estreia da Trackhouse NASCAR Racing Team, Justin Marks sublinhou com confiança: "Só há uma razão para ainda não termos ganho - porque acabámos de chegar aqui".

O entusiasta Justin Marks também mencionou num discurso motivacional no sítio Web da Trackhouse: "Quando os fãs se voltam para a sua equipa, retribua o favor com um aceno de cabeça. Não deixamos que eles nos atrasem, porque todas as línguas têm uma palavra para "rápido". Não nos importamos com o comportamento padrão, o nosso objetivo é perturbar a norma e desafiar as regras tradicionais. Vai ser uma viagem divertida. Isso é Trackhouse!"