GASGAS: con il telaio in carbonio, due piloti di punta e la Red Bull

Dopo tre anni di MotoGP parzialmente deludenti, il team Tech3 MotoGP è tornato sulla strada del successo. Grazie alle rosee prospettive, Red Bull è tornata a essere sponsor del team per la prima volta dal 2020.

Le buone notizie dal team GASGAS-Tech3 continuano senza sosta durante il periodo natalizio. Prima Pierer Mobility AG ha inserito il talentuoso spagnolo Pedro Acosta nella squadra di Hervé Poncharal, poi la fabbrica austriaca ha promesso di equipaggiare entrambi i piloti con l'ultimo telaio in carbonio nel 2024.

E ora la notizia è stata confermata da fonti affidabili in Austria: Le moto del team GASGAS Factory Tech3 per la MotoGP riporteranno nuovamente la pubblicità del produttore di bevande energetiche dopo una pausa di tre anni.

Il team Tech3 di Hervé Poncharal ha costituito il team satellite Yamaha nella classe regina (500cc, MotoGP dal 2022) per ben 18 anni a partire dal 2001 ed è passato a KTM per il 2019. Miguel Oliveira e Syharin hanno fatto una campagna per Red Bull nel 2019, nel progetto del team di Formula 1 Scuderia Rosso. Nel 2020, il team Tech3 ha utilizzato bevande della gamma Organics, tra cui la Red Bull Cola.

Miguel Oliveira ha realizzato ciò che nessun pilota del team Tech3 era riuscito a fare in 18 anni di Yamaha: ha regalato a Hervé Poncharal le prime due vittorie in MotoGP della movimentata storia del team a Spielberg e Portimão nel 2020.

Anche perché l'accoppiata di piloti Petrucci e Lecuona nel 2021 non era abbastanza attraente per lo sponsor Red Bull, l'azienda di bevande si è ritirata dal team Tech3 MotoGP, ma è rimasta coinvolta come sponsor personale per entrambi i piloti MotoGP negli ultimi due anni.

Nella classe Moto3, il produttore di bevande di Fuschl, vicino a Salisburgo, è rimasto a bordo come sponsor principale di Tech3 anche dopo il 2020. Dani Holgado ha lottato per il titolo di Campione del Mondo Moto3 2023 in sella alla KTM Red Bull Tech3, arrivando a guidare la classifica con 41 punti di vantaggio.

Dopo due anni problematici con i due esordienti Remy Gardner e Raúl Fernández nel 2022 e moto a volte poco competitive, oltre alla sfortuna del leader del team Pol Espargaró per l'infortunio nella gara del 2023 in Portogallo, il team GASGAS competerà con moto più potenti e piloti promettenti nel 2024. Con Augusto Fernández e Pedro Acosta, i campioni del mondo della Moto2 degli ultimi due anni formano la nuova formazione di piloti. Fernández ha già brillato nella sua stagione di debutto 2023 con un quarto posto a Le Mans.

Le coppie di piloti Tech3 MotoGP dal 2019

2019: Miguel Oliveira, Hafizh Syahrin (KTM)

2020: Miguel Oliveira, Iker Lecuona (KTM)

2021: Danilo Petrucci Iker Lecuona (KTM)

2022: Remy Gardner, Raúl Fernández (KTM)

2023: Augusto Fernández, Pol Espargaró (GASGAS)

2024: Augusto Fernández, Pedro Acosta (GASGAS)

Per la prima volta dal 2015, la Red Bull non farà pubblicità sulle moto ufficiali Repsol Honda nella prossima stagione, poiché l'accoppiata Joan Mir e Luca Marini non sembrava abbastanza attraente dopo la partenza di Marc Márquez.

Red Bull non sarà presente nemmeno sulla Ducati Desmosedici di Marc e Alex Márquez al Gresini Racing, al fianco di Estrella Galicia 0,0. Tuttavia, la sponsorizzazione personale di lunga data con i fratelli Márquez continuerà nella stessa misura.

I successi di Tech3* nella classe 500cc/MotoGP:

(33 podi, incluse 2 vittorie)

- Shinya Nakano (Sachsenring 2001 - 3°)

- Alex Barros (Le Mans 2003 - 3°)

- Marco Melandri (Montmeló 2004 - 3°, Assen 2004 - 3°)

- Colin Edwards (Le Mans 2008 - 3°, Assen 2008 - 3°, Donington 2009 - 2°, Silverstone 2011 - 3°)

- Ben Spies (Silverstone 2010 - 3°, Indianapolis 2010 - 2°)

- Andrea Dovizioso (Montmeló 2012 - 3°, Assen 2012 - 3°, Sachsenring 2012 - 3°, Mugello 2012 - 3°, Indianapolis 2012 - 3°, Aragón 2012 - 3°)

- Cal Crutchlow (Brno 2012 - 3°, Phillip Island 2012 - 3°, Le Mans 2013 - 2°, Sachsenring 2013 - 2°, Mugello 2013 - 3°, Assen 2013 - 3°)

- Bradley Smith (Phillip Island 2014 - 2°, Misano 2015 - 2°)

- Jonas Folger (Sachsenring 2017 - 2°)

- Johann Zarco (Le Mans 2017 - 2°, Sepang 2017 - 3°, Valencia 2017 - 2°, Las Termas/Argentina 2018 - 2°, Jerez 2018 - 2°, Sepang 2018 - 3°)

- Miguel Oliveira (Spielberg 2020 - 1°, Portimão 2020 - 1°)

*= Dal 2001 al 2018 con Yamaha; dal 2019 al 2022 con KTM; dal 2023 con GASGAS.