GASGAS: Com chassis de carbono, dois pilotos de topo e a Red Bull

As boas notícias da equipa GASGAS-Tech3 não param durante o período de Natal. Primeiro, a Pierer Mobility AG colocou o talentoso espanhol Pedro Acosta na equipa de Hervé Poncharal, depois a fábrica austríaca prometeu equipar os dois pilotos com o mais recente chassis de carbono em 2024.

E agora foi confirmado por fontes fiáveis na Áustria: As motos de MotoGP da equipa GASGAS Factory Tech3 vão voltar a ter publicidade do fabricante de bebidas energéticas após um hiato de três anos.

A equipa Tech3 de Hervé Poncharal formou a equipa satélite da Yamaha na categoria rainha (500cc, MotoGP a partir de 2022) durante nada menos que 18 anos a partir de 2001 e mudou para a KTM em 2019. Miguel Oliveira e Syharin fizeram campanha pela Red Bull em 2019, no desenho da equipa de Fórmula 1 Scuderia Rosso. Em 2020, a equipa Tech3 contou com bebidas da gama Organics, incluindo a Red Bull Cola.

Miguel Oliveira conseguiu o que nenhum piloto da Tech3 tinha conseguido em 18 anos de Yamaha: deu a Hervé Poncharal as duas primeiras vitórias de MotoGP da história da equipa, em Spielberg e Portimão, em 2020.

Não menos importante, porque a dupla de pilotos de 2021 de Petrucci e Lecuona não era suficientemente atraente para o patrocinador Red Bull, a empresa de bebidas retirou-se da equipa Tech3 MotoGP, mas permaneceu envolvida como patrocinador pessoal de ambos os pilotos de MotoGP nos últimos dois anos.

Na classe Moto3, o fabricante de bebidas de Fuschl, perto de Salzburgo, continuou a ser o principal patrocinador da Tech3 mesmo depois de 2020. Dani Holgado lutou pelo título do Campeonato do Mundo de Moto3 de 2023 com a Red Bull Tech3 KTM, chegando a liderar a classificação por 41 pontos.

Depois de dois anos problemáticos com os dois estreantes Remy Gardner e Raúl Fernández em 2022 e motos que por vezes careciam de competitividade, bem como o azar do líder da equipa Pol Espargaró com uma lesão na corrida de 2023 em Portugal, a equipa GASGAS vai competir com motos mais potentes e pilotos promissores em 2024. Com Augusto Fernández e Pedro Acosta, os Campeões do Mundo de Moto2 dos últimos dois anos formam o novo alinhamento de pilotos. Fernández já brilhou na sua época de estreia em 2023 com um quarto lugar em Le Mans.

As duplas de pilotos da Tech3 MotoGP desde 2019

2019: Miguel Oliveira, Hafizh Syahrin (KTM)

2020: Miguel Oliveira, Iker Lecuona (KTM)

2021: Danilo Petrucci Iker Lecuona (KTM)

2022: Remy Gardner, Raúl Fernández (KTM)

2023: Augusto Fernández, Pol Espargaró (GASGAS)

2024: Augusto Fernández, Pedro Acosta (GASGAS)

Pela primeira vez desde 2015, a Red Bull não vai anunciar nas motos de fábrica da Repsol Honda na próxima temporada, uma vez que a dupla Joan Mir e Luca Marini aparentemente não pareceu suficientemente atractiva após a saída de Marc Márquez.

A Red Bull também não será vista na Ducati Desmosedici de Marc e Alex Márquez na Gresini Racing ao lado da Estrella Galicia 0,0. No entanto, o patrocínio pessoal de longa data com os irmãos Márquez vai continuar na mesma medida.

Os sucessos da Tech3* na classe 500cc/MotoGP:

(33 pódios, incluindo 2 vitórias)

- Shinya Nakano (Sachsenring 2001 - 3º)

- Alex Barros (Le Mans 2003 - 3º)

- Marco Melandri (Montmeló 2004 - 3º, Assen 2004 - 3º)

- Colin Edwards (Le Mans 2008 - 3º, Assen 2008 - 3º, Donington 2009 - 2º, Silverstone 2011 - 3º)

- Ben Spies (Silverstone 2010 - 3º, Indianápolis 2010 - 2º)

- Andrea Dovizioso (Montmeló 2012 - 3.º, Assen 2012 - 3.º, Sachsenring 2012 - 3.º, Mugello 2012 - 3.º, Indianápolis 2012 - 3.º, Aragão 2012 - 3.º)

- Cal Crutchlow (Brno 2012 - 3º, Phillip Island 2012 - 3º, Le Mans 2013 - 2º, Sachsenring 2013 - 2º, Mugello 2013 - 3º, Assen 2013 - 3º)

- Bradley Smith (Phillip Island 2014 - 2.º, Misano 2015 - 2.º)

- Jonas Folger (Sachsenring 2017 - 2.º)

- Johann Zarco (Le Mans 2017 - 2º, Sepang 2017 - 3º, Valência 2017 - 2º, Las Termas/Argentina 2018 - 2º, Jerez 2018 - 2º, Sepang 2018 - 3º)

- Miguel Oliveira (Spielberg 2020 - 1º, Portimão 2020 - 1º)

*= 2001 a 2018 com a Yamaha; 2019 a 2022 com a KTM; a partir de 2023 com a GASGAS.