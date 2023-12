Pit Beirer (KTM): Críticas discretas a las nuevas concesiones

El compromiso publicado tras el GP de Valencia sobre el nuevo reglamento de concesiones para los fabricantes de MotoGP ha sido aceptado tras seis meses de tira y afloja e interminables discusiones entre los representantes de Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia y KTM, con algunos murmullos.

En los últimos meses, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha vuelto a escuchar las sensibilidades e ideas de sus socios contractuales en discusiones individuales. El nuevo reglamento es muy diferente del que en un principio se pretendía aplicar hasta finales de 2026. Sin embargo, ante el temor de que Honda y Yamaha pudieran tirar de la cuerda como Suzuki si seguían fracasando, todos los miembros de la alianza de fabricantes MSMA asintieron a las nuevas concesiones.

"Los fabricantes se clasifican ahora en cuatro grupos, o "rangos", en función de sus resultados. Y si tienes muy pocos puntos, en el futuro puedes obtener más o menos 'concesiones' de la noche a la mañana en una temporada en curso", explicó Pit Beirer, director de KTM Motorsport, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Por el bien del campeonato y porque obviamente ayuda al promotor Dorna, hemos accedido. Ahora queremos dar a los competidores de Japón la oportunidad de alcanzar de nuevo a los líderes."

En el punto álgido de las acaloradas reuniones sobre las concesiones, Pit Beirer despotricó: "Honda ganó una carrera en 2023, nosotros no. ¿Por qué no obtenemos nuevas concesiones? Honda debería haber invertido el dinero en el desarrollo de motos a tiempo en lugar de en los salarios de los pilotos."

Al final, Ducati se quedó con 30 neumáticos de pruebas para 2024, mientras que Aprilia y KTM recibieron 20 neumáticos de pruebas más al año.

Esta concesión cayó en terreno fértil en Pierer Mobility AG, ya que los austriacos cuentan ahora con tres pilotos probadores en Dani Pedrosa, Pol Espargaró y Jonas Folger, y Mika Kallio también sigue disponible.

Al igual que KTM, Aprilia Racing recibirá 220 neumáticos de pruebas en 2024, pero en el pasado sólo ha utilizado unos 150 con el piloto probador Lorenzo Savadori.

Ducati Corse tampoco sufrirá mucho por el menor número de neumáticos de test. Los italianos ya han utilizado menos de 170 de los 200 neumáticos de prueba permitidos por año en 2023 con el piloto probador Michele Pirro.

Por cierto, KTM ha designado por primera vez el Red Bull Ring como uno de los tres circuitos oficiales de pruebas de MotoGP junto a Jerez y Misano.

Pit Beirer dijo a SPEEDWEEK.com: "Porque todo el mundo habla siempre del GP de casa de KTM en Spielberg, pero nunca se nos ha permitido probar allí de forma privada desde que perdimos las concesiones en los últimos tres años. Ahora ya hemos reservado nuestros primeros días de test para mayo".

Honda y Yamaha no ganaron ninguna carrera de MotoGP con sus equipos de fábrica en 2023, Honda sólo gracias al piloto del equipo cliente LCR Alex Rins en Texas. Por eso ahora se echa una mano a los ingenieros. Los que están en los dos grupos más débiles recibirán un motor adicional de 1.000cc por piloto y temporada, el desarrollo del motor no se congelará desde el inicio de la temporada, también habrá más días de test para los pilotos titulares, muchos más neumáticos de prueba y una actualización aerodinámica adicional. En las dos categorías con las fábricas más exitosas, sin embargo, se reducirá el número de neumáticos de prueba. Como ganador del campeonato del mundo monomarca y el fabricante con más éxito en 2023, Ducati Corse también tendrá que renunciar a todas las inscripciones wildcard en 2024.

Esto se debe a que los rivales Aprilia y KTM definitivamente querían ver cualquier concesión negativa para el insaciable dominador de Borgo Panigale (17 victorias en 20 Grandes Premios).

"Si hay ocho Ducati en la parrilla, no veo por qué necesitan una novena moto con un wildcard en el campo", dijo Pit Beirer. "Aunque Ducati apenas sufrirá pérdidas con el nuevo reglamento, ahora se hacen pasar por los grandes mártires".

En realidad, a los responsables de KTM y Aprilia les hubiera gustado frenar más a Ducati para presionar el dominio de los rojos.

Por otro lado: Ducati se ha abierto camino hasta la cima en el marco del reglamento actual, y ahora no debería ser penalizada indebidamente por este exitoso e innovador método.

"Ducati ha hecho un gran trabajo. Lo he mencionado muy a menudo en mis entrevistas recientes. Poco a poco han encontrado tres equipos clientes como socios en este entorno que se han decidido voluntariamente por esta marca", admite Beirer.

En la primera mitad del año, Honda y Yamaha se clasificarán en una categoría conjunta (Puesto D), con KTM y Aprilia en el Puesto C, Ducati sola en el Puesto A, y nadie clasificado actualmente en el Puesto B.

Esto significa que los fabricantes japoneses podrán utilizar en las pruebas 45 juegos de neumáticos más que antes.

Estas restricciones y concesiones se aplican en los respectivos grupos:

Clasificación A (actualmente sólo Ducati)

Este grupo incluye a los fabricantes más exitosos que han conseguido no menos del 85% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 170

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 0

Motores por temporada: 7 u 8 (dependiendo del número de GPs, menos o más de 21)

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación B (actualmente nadie)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 60% y el 85% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 190

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 3

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación C (actualmente KTM y Aprilia)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 35% y el 60% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 220

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 6

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación D (actualmente Honda y Yamaha)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido menos del 35% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 260

Pruebas privadas: Libres (cualquier piloto en cualquier momento, incluidos los pilotos habituales y los pilotos de los equipos cliente del fabricante; incl. prueba de shakedown; sin embargo, no se permite a nadie probar en el mismo circuito de GP en las dos semanas anteriores a un Gran Premio).

Número de circuitos de pruebas de GP: sin restricciones

Comodines: 6*.

Motores por temporada: 9 o 10

Desarrollo de motores no congelado desde el inicio de la temporada

Actualizaciones aerodinámicas: 2**



*= Comodines no afectados por la "congelación de las especificaciones del motor"; máximo tres comodines antes y máximo tres después de las vacaciones de verano

**= debe suprimirse una de las "especificaciones aerodinámicas" más antiguas

Revisión semestral de la situación

Sin embargo, los primeros cambios en la composición de estos grupos pueden producirse ya al comienzo de las vacaciones de verano de 2024. A partir de la mitad de los puntos de la temporada 2023 y de la primera mitad de la temporada 2024, se revisarán entonces los porcentajes.



Esto se debe a que los requisitos para las "concesiones" se revisarán en dos momentos con efecto inmediato:

Ventana 1: Del primer al último evento de la temporada.

Ventana 2: Desde el primer evento después de las vacaciones de verano hasta el último evento antes de las vacaciones de verano de la temporada siguiente.

Si un fabricante cambia de categoría después de las vacaciones de verano, ocurrirá lo siguiente con efecto inmediato:

La "asignación de neumáticos de prueba" se reduce/aumenta inmediatamente de acuerdo con el nuevo grupo. A menos que el fabricante ya haya utilizado más neumáticos de los permitidos en el nuevo grupo (rango).

Pruebas privadas con o sin pilotos contratados, en función del nuevo rango.

Pruebas en cualquier circuito GP. O el fabricante designa tres circuitos de pruebas para el resto de la temporada.

Las inscripciones de wildcards se reducirán/aumentarán inmediatamente en función del nuevo grupo (esto incluye la cancelación de cualquier wildcard que ya haya sido aprobado).

Las actualizaciones aerodinámicas permitidas se reducirán/aumentarán inmediatamente según el nuevo grupo. A menos que el fabricante ya haya utilizado más de las permitidas en el nuevo grupo (rango).

Si el rango C cambia a D: El número de motores se incrementa con efecto inmediato; al mismo tiempo, el desarrollo del motor deja de estar congelado. La especificación del motor es libre. Se aprueba una actualización aerodinámica adicional; otra debe eliminarse.

Para la próxima temporada: