Pit Beirer (KTM) : Critique discrète des nouvelles concessions

Depuis le mois de juin, de nouvelles "concessions" ont été discutées pour les constructeurs de MotoGP Honda et Yamaha, qui ont pris du retard. Un compromis a été trouvé et personne n'est vraiment content.

Le compromis publié après le GP de Valence concernant le nouveau règlement des concessions pour les constructeurs MotoGP a été accepté à voix basse ou à mi-voix après six mois de bras de fer et de discussions interminables entre les émissaires de Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia et KTM.

Ces derniers mois, le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a écouté une nouvelle fois les sensibilités et les idées de ses partenaires contractuels lors d'entretiens individuels. Les nouvelles règles sont très différentes de celles qui devaient être en vigueur jusqu'à fin 2026. Mais, craignant que Honda et Yamaha ne tirent sur la corde comme Suzuki en cas d'échec persistant, tous les membres de l'alliance des constructeurs MSMA ont approuvé les nouvelles concessions.

"Les constructeurs sont désormais répartis en quatre groupes, ou 'ranks', en fonction de leurs résultats. Et si tu as très peu de points, tu peux à l'avenir obtenir plus ou moins de 'concessions' du jour au lendemain pendant la saison en cours", a expliqué le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Pour le bien du championnat et parce que cela semble aider le promoteur Dorna, nous avons accepté. Nous voulons maintenant donner à nos concurrents japonais la possibilité de revenir sur le devant de la scène".

Au plus fort des réunions houleuses sur les concessions, Pit Beirer s'est emporté : "Honda a gagné une course en 2023, pas nous. Pourquoi n'obtenons-nous pas de nouvelles concessions ? Honda aurait simplement dû investir l'argent à temps dans le développement des motos plutôt que dans les indemnités des pilotes".

Au final, Ducati s'est tout de même vu retirer 30 pneus d'essai pour 2024, tandis qu'Aprilia et KTM ont obtenu 20 pneus d'essai de plus par an.

Cette concession a trouvé un terrain fertile chez Pierer Mobility AG, car les Autrichiens disposent entre-temps de trois pilotes d'essai avec Dani Pedrosa, Pol Espargaró et Jonas Folger, et Mika Kallio est encore disponible.

Aprilia Racing recevra 220 pneus d'essai en 2024, comme KTM, mais n'en a utilisé qu'environ 150 par le passé avec le pilote d'essai Lorenzo Savadori.

Ducati Corse ne souffrira pas non plus beaucoup de la réduction du nombre de pneus d'essai. En effet, avec le pilote d'essai Michele Pirro, les Italiens n'ont déjà pas utilisé 170 des 200 pneus d'essai autorisés par an en 2023.

D'ailleurs, KTM a nommé pour la première fois le Red Bull Ring comme l'un des trois circuits d'essai officiels du MotoGP, avec Jerez et Misano.

Pit Beirer a déclaré à SPEEDWEEK.com : "Car à Spielberg, tout le monde parle toujours du GP à domicile de KTM, mais nous n'avons jamais pu y faire de tests privés depuis la perte des concessions au cours des trois dernières années. Maintenant, nous avons déjà réservé les premiers jours de test pour le mois de mai".

Honda et Yamaha n'ont pas gagné de course MotoGP avec leurs équipes d'usine en 2023, Honda seulement grâce au pilote de l'équipe cliente LCR Alex Rins au Texas. C'est pourquoi les ingénieurs reçoivent désormais un coup de main. Ceux qui sont classés dans les deux groupes les plus faibles reçoivent un moteur de 1000 cm3 supplémentaire par pilote et par saison, le développement du moteur n'est pas gelé à partir du début de la saison, il y a plus de jours d'essai, même pour les pilotes titulaires, beaucoup plus de pneus d'essai ainsi qu'une mise à jour supplémentaire de l'aéro. En revanche, le nombre de pneus d'essai sera réduit dans les deux catégories où les usines sont les plus performantes. Ducati Corse, en tant que vainqueur du championnat du monde des marques et en tant qu'usine la plus performante en 2023, doit également renoncer à toutes ses participations en tant que wildcard en 2024.

En effet, les adversaires Aprilia et KTM voulaient à tout prix voir une quelconque concession négative pour l'insatiable dominateur de Borgo Panigale (17 victoires en 20 Grand Prix).

"S'il y a huit Ducati sur la grille, je ne vois pas pourquoi ils auraient besoin d'une neuvième moto avec une wildcard dans le peloton", a constaté Pit Beirer. "Bien que Ducati n'ait pratiquement rien à perdre avec les nouvelles règles, ils se présentent maintenant comme les grands martyrs".

En réalité, les managers de KTM et d'Aprilia auraient aimé freiner davantage Ducati afin de pouvoir mettre en difficulté la domination des Rouges.

D'un autre côté, Ducati s'est hissée au sommet dans le cadre du règlement en vigueur - et ne devrait pas être pénalisée outre mesure pour cette méthode réussie et innovante.

"Ducati a fait un super boulot. Je l'ai mentionné très souvent ces derniers temps dans mes interviews. Ils ont trouvé progressivement dans cet environnement trois équipes clientes comme partenaires, qui ont volontairement choisi cette marque", reconnaît Beirer.

Au premier semestre, Honda et Yamaha seront classés dans une catégorie commune (Rank D), plus KTM et Aprilia en Rank C, Ducati sera seul en Rank A, personne n'est pour l'instant qualifié pour le Rank B.

Les constructeurs japonais pourront donc brûler 45 trains de pneus de plus qu'auparavant lors des essais.

Ces restrictions ou concessions s'appliquent dans les groupes respectifs :

Rank A (actuellement seulement Ducati)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs les plus performants, qui ont obtenu pas moins de 85 pour cent des points maximums disponibles dans le championnat du monde des constructeurs.



Pneus d'essai : 170

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 0

Moteurs par saison : 7 ou 8 (en fonction du nombre de GP, moins ou plus de 21).

Développement des moteurs gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank B (personne pour le moment)

Les constructeurs qui ont obtenu entre 60 et 85% des points possibles au championnat du monde des constructeurs se retrouvent dans ce groupe.



Pneus d'essai : 190

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 3

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank C (actuellement KTM et Aprilia)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs qui ont obtenu entre 35 et 60 pour cent du maximum de points disponibles dans le championnat du monde des constructeurs.



Pneus d'essai : 220

Tests privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 6*

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank D (actuellement Honda et Yamaha)

Les constructeurs qui ont obtenu moins de 35% des points possibles au championnat du monde des constructeurs se retrouvent dans ce groupe.



Pneus d'essai : 260

Essais privés : libres (tout pilote à tout moment, y compris les pilotes titulaires et les pilotes des équipes clientes du constructeur ; y compris les essais de shakedown ; en revanche, personne n'est autorisé à effectuer des essais sur le même circuit GP au cours des deux semaines précédant un Grand Prix).

Nombre de pistes d'essai GP : aucune limite

Cartes sauvages : 6*.

Moteurs par saison : 9 ou 10

Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison

Mises à jour aéro : 2**.



*= wildcards non concernées par le "gel des spécifications moteur" ; maximum trois wildcards avant et maximum trois après la pause estivale

**= doit supprimer une des anciennes "spécifications aéro".

Examen semestriel du statut

Dès le début de la pause d'été 2024, il pourrait toutefois y avoir les premiers changements dans la composition de ces groupes. Sur la base de la moitié des points de la saison 2023 et de la première moitié de la saison 2024, les pourcentages seront alors réexaminés.



En effet, à partir de maintenant, les conditions pour les "concessions" seront vérifiées à deux moments :

Fenêtre 1 : du premier au dernier événement de la saison.

Fenêtre 2 : du premier événement après la pause estivale jusqu'au dernier événement avant la pause estivale de la saison suivante.

Si un constructeur modifie son classement après la pause estivale, l'effet est immédiat :

La "test tyre allowance" est immédiatement réduite/augmentée en fonction du nouveau groupe. Sauf si le constructeur a déjà utilisé plus de pneus que ce qui est autorisé dans le nouveau groupe (rank).

Essais privés avec ou sans pilotes titulaires (contracted riders), selon le nouveau rank.

Tests sur n'importe quel circuit GP. Ou le constructeur nomme trois circuits d'essai pour le reste de la saison.

Les engagements par wildcard seront immédiatement réduits/augmentés en fonction du nouveau groupe (ce qui inclut la suppression des éventuelles wildcards déjà approuvées).

Les mises à jour aéro autorisées seront immédiatement réduites/augmentées en fonction du nouveau groupe. Sauf si le constructeur en a déjà utilisé plus que ce qui est autorisé dans le nouveau groupe (rank).

Si le Rank C change en D : Le nombre de moteurs est augmenté avec effet immédiat ; en même temps, le développement des moteurs n'est plus gelé. Les "engine specification" sont libres. Pour cela, une mise à jour aéro supplémentaire est autorisée ; une doit être éliminée.

Pour la saison suivante :